Masz złoto w portfelu? Zobacz najnowszą prognozę bankowych gigantów na 2026 rok.
Dlaczego złoto drożeje? Trzy filary wzrostu
Eksperci J.P. Morgan wyróżniają trzy główne motory napędowe obecnej hossy. Po pierwsze, oczekiwany cykl obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed sprawia, że złoto (które nie wypłaca odsetek) staje się relatywnie bardziej atrakcyjne. Po drugie, banki centralne szczególnie krajów tzw. globalnego Południa – kontynuują masową akumulację kruszcu, dywersyfikując swoje rezerwy z dala od dolara.
Trzecim filarem jest niegasnące ryzyko geopolityczne, które w lutym 2026 r. nadal skłania kapitał do ucieczki w stronę „bezpiecznych przystani”.
Prognozowane ceny złota. Raport J.P. Morgan (2026)
Analitycy przedstawili konkretne przedziały cenowe dla uncji złota w nadchodzących kwartałach:
|Okres
|Prognozowana cena (USD/oz)
|Prawdopodobny scenariusz
|II kwartał 2026
|2 500 – 2 600 $
|Stabilizacja na wysokim poziomie
|IV kwartał 2026
|2 700 – 2 850 $
|Atak na historyczne szczyty
|Długoterminowo (2027)
|Powyżej 3 000 $
|Scenariusz hossy strukturalnej
Banki centralne jako „główny kupiec”
W 2026 roku struktura popytu na złoto uległa zmianie. O ile popyt jubilerski wykazuje lekkie osłabienie ze względu na wysokie ceny, o tyle zakupy instytucjonalne są rekordowe. Banki centralne kupują złoto w tempie niewidzianym od dekad, co tworzy „twarde dno” pod ceną kruszcu każde większe cofnięcie kursu jest natychmiast wykorzystywane przez państwowych graczy do zakupów.
Co to oznacza dla polskiego inwestora?
Inwestowanie w złoto w Polsce w 2026 roku wiąże się z dodatkowym czynnikiem: kursem dolara:
- Podwójna gra walutowa: Cena złota w PLN zależy nie tylko od notowań w Londynie, ale i od siły złotego wobec USD. Silny złoty może „tłumić” wzrosty cen kruszcu dla Polaków.
- Złoto fizyczne vs. papierowe: Raport J.P. Morgan sugeruje, że w okresach niepewności większą premię zyskują monety i sztabki niż instrumenty pochodne (ETF).
- Srebro w cieniu złota: Analitycy zauważają, że srebro ma tendencję do naśladowania ruchów złota z większą dynamiką (tzw. dźwignia kruszcowa), co może być okazją dla bardziej agresywnych inwestorów.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu inwestycyjnego J.P. Morgan opublikowanego przez Business Insider Polska (luty 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.