Masz złoto w portfelu? Zobacz najnowszą prognozę bankowych gigantów na 2026 rok.

Dlaczego złoto drożeje? Trzy filary wzrostu

Eksperci J.P. Morgan wyróżniają trzy główne motory napędowe obecnej hossy. Po pierwsze, oczekiwany cykl obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed sprawia, że złoto (które nie wypłaca odsetek) staje się relatywnie bardziej atrakcyjne. Po drugie, banki centralne szczególnie krajów tzw. globalnego Południa – kontynuują masową akumulację kruszcu, dywersyfikując swoje rezerwy z dala od dolara.

Trzecim filarem jest niegasnące ryzyko geopolityczne, które w lutym 2026 r. nadal skłania kapitał do ucieczki w stronę „bezpiecznych przystani”.