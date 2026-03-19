Matematyka jest nieubłagana. Wyliczono, po ilu latach opłacania czynszu mógłbyś mieć własne mieszkanie
W 2026 roku polski rynek nieruchomości wysyła jasny sygnał: to, czy opłaca Ci się wynajmować, czy kupować, zależy głównie od Twojej lokalizacji. Najnowszy raport Grupy Morizon-Gratka obnaża brutalną prawdę o kosztach życia w metropoliach – w Warszawie za samą kawalerkę zapłacisz o 1000 zł więcej niż w oddalonej o godzinę drogi Łodzi. Eksperci wskazują, że o ile w Krakowie i Gdańsku najem długoterminowy wciąż znajduje ekonomiczne uzasadnienie, o tyle w Łodzi zakup własnego „M” zwraca się najszybciej w skali całego kraju.
Mimo stabilizacji stawek za mniejsze lokale, koszty życia dla singli pozostają ogromne. Osoba zarabiająca średnią krajową (ok. 6800 zł netto) musi liczyć się z tym, że w stolicy odda właścicielowi mieszkania aż 40% swojej pensji. Tymczasem w Łodzi ten sam standard życia uszczupli portfel o zaledwie 26%, co czyni to miasto rajem dla osób szukających oszczędności przy zachowaniu miejskich wygód.
Matematyka najmu: Ile lat pracujesz na cudzą własność?
Analitycy porównali ceny sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym z kosztami ich wynajęcia. Wyniki pokazują, kiedy comiesięczny czynsz netto staje się równowartością ceny zakupu lokalu.
- Łódzka okazja: To tutaj przejście „na swoje” opłaca się najbardziej. Wartość kawalerki zrównuje się z sumą czynszów już po 12,5 roku (151 miesięcy).
- Stolica wymaga cierpliwości: W Warszawie wynajem przestaje się opłacać po około 18 latach.
- Krakowski dylemat: Pod Wawelem granica opłacalności zakupu przesuwa się do blisko 20 lat opłacania najmu.
- Gdański rekord: Najem dużego, 4-pokojowego mieszkania jest relatywnie najkorzystniejszy – zakup takiej nieruchomości „zwraca się” dopiero po 21 latach.
Większy metraż, większy problem. Drastyczne skoki cen
Jeśli planujesz powiększenie rodziny lub potrzebujesz dodatkowego pokoju do pracy, różnice w stawkach między miastami stają się jeszcze bardziej jaskrawe.
- Warszawa (najdrożej): Za 3 pokoje zapłacisz średnio 4750 zł. Dla pary o przeciętnych dochodach to 35% wspólnego budżetu.
- Poznań i Wrocław: Stawki za mieszkania dwupokojowe oscylują wokół 3000 zł, co jest złotym środkiem między ceną a komfortem.
- Łódź (najtaniej): Rodzinne, 3-pokojowe lokum kosztuje tu średnio 2850 zł – to niemal tyle samo, co kawalerka w stolicy.
W 2026 roku Twoja strategia mieszkaniowa powinna opierać się na chłodnej kalkulacji horyzontu czasowego. Jeśli planujesz zostać w Łodzi dłużej niż dekadę, każdy miesiąc wynajmowania jest stratą pieniędzy, które mogłyby spłacać Twoją własność.
Z kolei w Gdańsku czy Krakowie, gdzie relacja ceny zakupu do czynszu jest znacznie wyższa, najem daje Ci elastyczność i pozwala uniknąć ogromnych kosztów kredytowych przez niemal 20 lat. Pamiętaj, że dla pary zarabiającej średnią krajową, przeprowadzka z Warszawy do Poznania lub Łodzi oznacza natychmiastowe „uwolnienie” od 13% do 15% wspólnych dochodów każdego miesiąca.
