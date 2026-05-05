Matury 2026 pod znakiem skandalu. Arkusze wyciekły do sieci, CKE zapowiada działania
Tegoroczne matury wywołują coraz więcej pytań. Już chwilę po rozpoczęciu egzaminów w sieci zaczęły krążyć zdjęcia arkuszy, co wzbudziło poważne wątpliwości co do uczciwości części zdających. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapowiada analizę materiałów i możliwe działania, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
Arkusze w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminu
Do pierwszych nieprawidłowości doszło podczas egzaminu z języka polskiego. Już kilka minut po jego rozpoczęciu w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy.
Podobna sytuacja miała miejsce także w trakcie egzaminu z matematyki, co wzbudziło dodatkowe wątpliwości dotyczące przebiegu całej sesji.
CKE reaguje i zapowiada działania
Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podkreśla, że sytuacja jest poważna. Trwa zbieranie materiałów i analiza wszystkich zgłoszeń.
Jeśli pojawią się przesłanki wskazujące na naruszenie prawa, sprawy mogą zostać przekazane odpowiednim służbom.
Unieważnione egzaminy
Na tym etapie wiadomo, że kilkunastu uczniom unieważniono egzamin z języka polskiego. Powodem było m.in. wniesienie urządzeń umożliwiających łączność z internetem.
Decyzje o unieważnieniu na miejscu podejmują dyrektorzy szkół zgodnie z obowiązującymi procedurami.
To nie „przeciek”, a naruszenie zasad
CKE wyjaśnia, że nie chodzi o klasyczny przeciek egzaminacyjny, lecz o naruszenie zasad w trakcie trwania egzaminu.
Takie działania są traktowane jako nieuczciwość egzaminacyjna i mogą mieć poważne konsekwencje dla zdających.
Czy zmieni się sposób przeprowadzania matur?
Pojawiają się pytania o ewentualne zmiany w organizacji egzaminów. Na razie jednak CKE nie planuje przenoszenia matur poza szkoły.
Egzamin ma pozostać częścią systemu edukacji i odbywać się w dotychczasowej formule.
Co to oznacza dla maturzystów?
– większa kontrola podczas egzaminów
– ryzyko unieważnienia matury przy naruszeniu zasad
– możliwe konsekwencje prawne w skrajnych przypadkach
– dokładniejsza analiza przebiegu egzaminów
– możliwe zmiany procedur w przyszłości
