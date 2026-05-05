Matury 2026 pod znakiem skandalu. Arkusze wyciekły do sieci, CKE zapowiada działania

5 maja 2026 21:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Tegoroczne matury wywołują coraz więcej pytań. Już chwilę po rozpoczęciu egzaminów w sieci zaczęły krążyć zdjęcia arkuszy, co wzbudziło poważne wątpliwości co do uczciwości części zdających. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapowiada analizę materiałów i możliwe działania, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.

Maturzyści ubrani na galowo piszący egzamin dojrzałości na dużej sali
Maturzyści ubrani na galowo piszący egzamin dojrzałości na dużej sali. Grafika poglądowa generowana automatycznie przy użyciu Gemini

Nieprawidłowości podczas matur 2026. CKE zapowiada zdecydowane działania

Tegoroczne egzaminy maturalne budzą coraz więcej kontrowersji. W sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy już chwilę po rozpoczęciu egzaminów, a Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada dokładne analizy i możliwe konsekwencje.

Arkusze w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminu

Do pierwszych nieprawidłowości doszło podczas egzaminu z języka polskiego. Już kilka minut po jego rozpoczęciu w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy.

Podobna sytuacja miała miejsce także w trakcie egzaminu z matematyki, co wzbudziło dodatkowe wątpliwości dotyczące przebiegu całej sesji.

CKE reaguje i zapowiada działania

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podkreśla, że sytuacja jest poważna. Trwa zbieranie materiałów i analiza wszystkich zgłoszeń.

Jeśli pojawią się przesłanki wskazujące na naruszenie prawa, sprawy mogą zostać przekazane odpowiednim służbom.

Unieważnione egzaminy

Na tym etapie wiadomo, że kilkunastu uczniom unieważniono egzamin z języka polskiego. Powodem było m.in. wniesienie urządzeń umożliwiających łączność z internetem.

Decyzje o unieważnieniu na miejscu podejmują dyrektorzy szkół zgodnie z obowiązującymi procedurami.

To nie „przeciek”, a naruszenie zasad

CKE wyjaśnia, że nie chodzi o klasyczny przeciek egzaminacyjny, lecz o naruszenie zasad w trakcie trwania egzaminu.

Takie działania są traktowane jako nieuczciwość egzaminacyjna i mogą mieć poważne konsekwencje dla zdających.

Czy zmieni się sposób przeprowadzania matur?

Pojawiają się pytania o ewentualne zmiany w organizacji egzaminów. Na razie jednak CKE nie planuje przenoszenia matur poza szkoły.

Egzamin ma pozostać częścią systemu edukacji i odbywać się w dotychczasowej formule.

Co to oznacza dla maturzystów?

– większa kontrola podczas egzaminów
– ryzyko unieważnienia matury przy naruszeniu zasad
– możliwe konsekwencje prawne w skrajnych przypadkach
– dokładniejsza analiza przebiegu egzaminów
– możliwe zmiany procedur w przyszłości

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna