Mazowiecki ZUS ostrzega: dziś ostatni dzień na zdobycie pieniędzy. Kto się spóźni, straci
Rodzice na Mazowszu mają już tylko dziś czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy 2026/2027. Termin mija 30 czerwca, a rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski ostrzega, że osoby, które nie zdążą, stracą prawo do wyrównania za czerwiec.
Większość rodziców już złożyła wniosek – ale nie wszyscy
Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Według ostatnich danych ZUS, w całym kraju do tej pory wpłynęło ponad 3,9 mln wniosków, obejmujących blisko 5,8 mln dzieci. Na Mazowszu liczby również rosną z tygodnia na tydzień – jeszcze na koniec maja region zgłosił ponad 601 tys. wniosków, a od tego czasu napłynęły kolejne tysiące zgłoszeń.
Mimo tej skali, część rodziców i opiekunów wciąż nie dopełniła formalności. „Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej” – powiedział Ściwiarski w rozmowie w Studiu PAP, dodając, że co roku zdarzają się sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają o formalności.
Złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę pieniędzy za czerwiec
Mechanizm jest precyzyjny i nie ma w nim miejsca na wyjątki dla spóźnialskich. Rodzic, który prześle wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia – jeśli trafi on do ZUS w lipcu, prawo do 800+ będzie przysługiwało od lipca, bez wyrównania za czerwiec.
Ci, którzy zdążą do dzisiejszej północy, są w zupełnie innej sytuacji. Złożenie wniosku w maju lub czerwcu oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do końca sierpnia. Jedyny wyjątek od tych terminów dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci – w ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od narodzin dziecka, niezależnie od tego, kiedy w roku przypada ten termin.
Tylko elektronicznie – cztery dostępne kanały
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną, bez możliwości złożenia ich w formie papierowej. ZUS udostępnia cztery kanały – aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną większości polskich banków oraz portal Emp@tia.
Dla rodziców, którzy korzystali ze świadczenia w poprzednim okresie 2025/2026, proces jest uproszczony – w aplikacji mZUS dane z wcześniejszego wniosku uzupełniają się automatycznie, a w eZUS, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, kreator wniosku samodzielnie pobiera ich PESEL i datę urodzenia.
Wypłaty tylko na konto – harmonogram zależny od miesiąca złożenia
Osoby, które złożyły wniosek do końca kwietnia, zachowały pełną ciągłość wypłaty i otrzymały świadczenie już w czerwcu, bez żadnej przerwy. W przypadku dokumentów przekazanych w maju ZUS ma czas na wypłatę do końca lipca, a przy wnioskach złożonych w czerwcu – do końca sierpnia. W obu przypadkach przysługuje pełne wyrównanie od czerwca.
Świadczenie trafia wyłącznie na wskazane we wniosku konto bankowe – ZUS nie wypłaca już 800+ w żadnej innej formie. Resort rodziny pracuje też nad zmianą, która zwolniłaby rodziców z obowiązku corocznego składania wniosku – automatyczne ustalanie prawa do świadczenia mogłoby zacząć obowiązywać od okresu 2027-2028, czyli od czerwca 2027 roku, choć to wciąż projekt na etapie konsultacji.
Co zrobić, jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku?
Jeśli czytasz to dzisiaj i jeszcze nie wysłałeś wniosku, najważniejsze jest zrobienie tego przed końcem dnia – aplikacja mZUS jest najszybszą opcją, bo działa na telefonie i większość danych, jeśli korzystałeś z 800+ w poprzednim okresie, wypełni się automatycznie. Jeśli nie masz jeszcze konta w żadnym z systemów elektronicznych, bankowość internetowa Twojego banku może okazać się najszybszym rozwiązaniem, bo zwykle nie wymaga dodatkowej rejestracji.
Warto zwrócić szczególną uwagę na poprawność numeru PESEL dziecka i rodzica oraz numeru rachunku bankowego – to najczęstsze błędy, które wydłużają rozpatrzenie wniosku i mogą skutkować wezwaniem do poprawek. Jeśli nie zdążysz dziś złożyć wniosku, nie oznacza to utraty całego świadczenia – dostaniesz je od miesiąca złożenia, więc im szybciej to zrobisz w lipcu, tym mniej miesięcy stracisz bez wyrównania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.