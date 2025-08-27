Mazowieckie: dramat na drodze. Czołówka z ciężarówką na DK12
Na drodze krajowej nr 12 w Gielniowie doszło do poważnego wypadku. Volkswagen passat zderzył się z ciężarówką, a do szpitala trafiło pięć osób, w tym dwoje dzieci. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo i potrwa do wieczora.
Poważny wypadek w Mazowieckiem. Pięć osób, w tym dzieci, w szpitalu
Na drodze krajowej nr 12 w Gielniowie (woj. mazowieckie) doszło do groźnego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo.
Zderzenie volkswagena z ciężarówką
Do wypadku doszło w środę około godziny 13 w powiecie przysuskim. Jak poinformował asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, volkswagen passat zderzył się czołowo z ciężarówką marki Scania. Siła uderzenia była na tyle duża, że obydwa pojazdy zostały poważnie uszkodzone.
Pięć osób rannych, w tym dzieci
Łącznie do szpitala przetransportowano pięć osób. Cztery z nich podróżowały volkswagenem – w tym dwoje dzieci – a piątą osobą był kierowca ciężarówki. Na miejscu działały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanych.
Utrudnienia w ruchu i apel policji
Po wypadku droga krajowa nr 12 w Gielniowie została częściowo zablokowana. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia – jak przekazują służby – mogą potrwać do godziny 18. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
