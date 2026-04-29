Mazowsze: Mężczyzna zaatakował nożem wójt. Na miejscu policja i LPR
Dramatyczne sceny rozegrały się w środę po południu w Starej Kornicy na Mazowszu. W siedzibie urzędu gminy doszło do brutalnego ataku na wójt Beatę Jarzman. Kobieta została raniona nożem i w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
Atak w miejscu pracy
Do zdarzenia doszło w budynku urzędu, gdzie na co dzień załatwiane są sprawy mieszkańców. Nagle jeden z mężczyzn zaatakował wójt, używając niebezpiecznego narzędzia.
Według informacji przekazanych przez policję, napastnikiem okazał się 42-letni mężczyzna. Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo badane.
Natychmiastowa akcja ratunkowa
Na miejsce szybko wezwano służby. Stan poszkodowanej wymagał pilnej interwencji medycznej.
Beata Jarzman została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze walczą o jej zdrowie, a szczegóły obrażeń nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
Sprawca zatrzymany
Policja niezwłocznie podjęła działania i zatrzymała podejrzanego.
Jak przekazała aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, mężczyzna znajduje się w rękach funkcjonariuszy. Trwają czynności, które mają wyjaśnić motywy jego działania oraz przebieg całego zdarzenia.
Co wiadomo na tę chwilę?
Na razie śledczy nie ujawniają, co kierowało napastnikiem. Nie wiadomo też, czy wcześniej miał kontakt z urzędem lub samą wójt.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe, że w najbliższych godzinach pojawią się kolejne informacje, które rzucą nowe światło na tę szokującą sytuację.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Atak w miejscu publicznym, jakim jest urząd gminy, budzi ogromne emocje i poczucie niepokoju. To przestrzeń, która powinna być bezpieczna – zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców.
Teraz kluczowe będzie ustalenie, czy był to incydent jednostkowy, czy też coś, co powinno skłonić do szerszej dyskusji o bezpieczeństwie w instytucjach publicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.