Mazowsze: spacerowicze zauważyli ciało dryfujące w Wiśle. Służby na miejscu
We wtorek 30 czerwca, tuż przed godziną 20, spacerowicze nad Wisłą w miejscowości Stare Grochale w gminie Leoncin zauważyli dryfujące na powierzchni rzeki ciało. Natychmiast powiadomili służby ratunkowe.
Tożsamość i okoliczności nieznane
Na miejsce skierowano między innymi łódź ratunkową OSP Ratownictwo Wodne oraz pozostałe jednostki odpowiedzialne za prowadzenie akcji na wodzie. Służby zabezpieczyły teren i przystąpiły do działań mających na celu wydobycie ciała z nurtu rzeki. Na tę chwilę nie wiadomo, kim jest osoba, której ciało zauważono w Wiśle. Nieznane są też okoliczności zdarzenia – nie ustalono jeszcze, czy doszło do utonięcia oraz kiedy ta osoba mogła wejść do wody. Trwają czynności służb.
Stare Grochale leżą w powiecie nowodworskim, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Warszawy, na odcinku Wisły popularnym wśród okolicznych mieszkańców, ale pozbawionym strzeżonych kąpielisk.
Tragiczny bilans czerwca nad wodą
Zdarzenie wpisuje się w dramatyczne statystyki tego lata. Rekordowe upały – z temperaturami sięgającymi 40,5 stopnia – spowodowały, że tłumy ludzi szukały ochłody nad rzekami, jeziorami i dzikimi zbiornikami. Od początku czerwca w Polsce utonęło ponad 30 osób. W samym ubiegłym poniedziałek, przy temperaturach bliskich 39 stopni, utonęły 4 osoby w różnych częściach kraju. RCB i policja apelują o kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych i o rezygnację z wchodzenia do wody po alkoholu.
Wisła nie jest kąpieliskiem
Odcinek Wisły w okolicach gminy Leoncin nie ma żadnego strzeżonego kąpieliska ani ratownika. Nurt rzeki w tym miejscu jest silny i zmienny, a dno nierówne. Nawet dobry pływak może zostać zaskoczony wezbraniem lub wciągnięty przez wir denny. Jeśli zauważysz osobę tonącą lub ciało na powierzchni wody, dzwoń pod 112. Nie wchodź do wody samodzielnie. O ile pozwalają na to warunki, pomoc z brzegu (rzucenie liny, koła ratunkowego, podanie długiego przedmiotu) jest bezpieczniejsza i często skuteczniejsza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.