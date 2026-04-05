Mazowsze: Strzelanina podczas ucieczki ze szpitala. Zatrzymany 51-latek nie żyje
Dramatyczne wydarzenia w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna, który był pilnowany przez policję w szpitalu, zginął po tym, jak próbował uciec. Funkcjonariusz użył broni służbowej.
Ucieczka spod nadzoru policji
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 kwietnia, około godziny 11. 51-letni mężczyzna, wcześniej zatrzymany przez policję, przebywał w szpitalu na badaniach. Trafił tam po zatrzymaniu przez kryminalnych, którzy poszukiwali go na podstawie listu gończego.
Podczas przeprowadzania go na jedno z badań doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Mężczyzna nagle podjął próbę ucieczki i wybiegł ze szpitala.
Policjant oddał strzał
Za uciekającym ruszył funkcjonariusz. Jak informuje mazowiecka policja, 51-latek nie reagował na wydawane polecenia zatrzymania się.
W tej sytuacji policjant zdecydował się na użycie broni służbowej. Padł strzał, a mężczyzna został postrzelony.
Nie udało się go uratować
Rannego natychmiast przewieziono karetką do szpitala. Mimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
Na ten moment policja nie podaje szczegółów dotyczących tego, jak daleko oddalił się mężczyzna ani z jakiego powodu był poszukiwany.
Sprawa pod nadzorem prokuratury
Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O zdarzeniu poinformowano również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
Śledczy mają dokładnie przeanalizować przebieg zdarzenia oraz zasadność użycia broni przez funkcjonariusza.
