Mazowsze w stanie podwyższonej gotowości. Obowiązuje drugi i trzeci stopień alarmowy, służby apelują do mieszkańców
W województwie mazowieckim obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Decyzja została wprowadzona na mocy zarządzenia premiera i obejmuje cały kraj. Oznacza to zwiększoną czujność służb oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że alerty będą obowiązywać co najmniej do 31 maja 2026 roku.
Drugi stopień alarmowy w całej Polsce
Na terenie całego kraju, w tym również na Mazowszu, obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. To poziom wprowadzany w sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia, gdy nie ma jeszcze informacji o konkretnym celu ewentualnego ataku.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest to działanie prewencyjne, związane z obecną sytuacją geopolityczną w regionie.
Podwyższony poziom gotowości ma związek między innymi z wojną w Ukrainie oraz napięciami bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.
Trzeci stopień alarmowy na kolei
Oprócz stopnia BRAVO wprowadzono również trzeci stopień alarmowy CHARLIE, który dotyczy infrastruktury kolejowej.
Obowiązuje on na obszarach linii zarządzanych przez:
-
PKP Polskie Linie Kolejowe
-
PKP Linię Hutniczą Szerokotorową
Stopień CHARLIE stosuje się w sytuacji, gdy istnieją wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu o charakterze terrorystycznym.
To jeden z najwyższych poziomów alarmowych w Polsce.
Służby w pełnej gotowości
Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza przede wszystkim mobilizację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
W ramach stopnia BRAVO funkcjonariusze muszą między innymi:
-
prowadzić częstsze kontrole w miejscach publicznych
-
wzmacniać ochronę ważnych obiektów i infrastruktury
-
zwiększać nadzór nad komunikacją publiczną
-
utrzymywać personel odpowiedzialny za reagowanie kryzysowe w gotowości
W wielu miejscach mieszkańcy mogą zauważyć uzbrojone patrole policji lub żołnierzy, którzy pełnią służbę w kamizelkach kuloodpornych.
Dodatkowe działania przy stopniu CHARLIE
Trzeci stopień alarmowy oznacza jeszcze wyższy poziom przygotowania służb.
Wprowadzono między innymi:
-
całodobowy nadzór nad wybranymi obiektami
-
dodatkowe dyżury dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
-
przygotowanie miejsc ewakuacji ludności
-
zwiększenie ochrony infrastruktury strategicznej
To działania zapobiegawcze mające ograniczyć ryzyko potencjalnych zagrożeń.
Apel do mieszkańców Mazowsza
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o szczególną czujność.
Służby proszą, aby zwracać uwagę na:
-
podejrzanie zachowujące się osoby
-
porzucone torby, plecaki lub pakunki w miejscach publicznych
-
nietypowo zaparkowane pojazdy w pobliżu dużych skupisk ludzi
Każdą niepokojącą sytuację należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112.
Podwyższony poziom gotowości służb ma charakter prewencyjny i jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Jednak dla mieszkańców oznacza to również większą obecność policji, żołnierzy oraz dodatkowe kontrole w przestrzeni publicznej.
