Mazowsze w stanie podwyższonej gotowości. Obowiązuje drugi i trzeci stopień alarmowy, służby apelują do mieszkańców

8 marca 2026 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W województwie mazowieckim obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Decyzja została wprowadzona na mocy zarządzenia premiera i obejmuje cały kraj. Oznacza to zwiększoną czujność służb oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że alerty będą obowiązywać co najmniej do 31 maja 2026 roku.

Drugi stopień alarmowy w całej Polsce

Na terenie całego kraju, w tym również na Mazowszu, obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. To poziom wprowadzany w sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia, gdy nie ma jeszcze informacji o konkretnym celu ewentualnego ataku.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest to działanie prewencyjne, związane z obecną sytuacją geopolityczną w regionie.

Podwyższony poziom gotowości ma związek między innymi z wojną w Ukrainie oraz napięciami bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.

Zobacz również:

Trzeci stopień alarmowy na kolei

Oprócz stopnia BRAVO wprowadzono również trzeci stopień alarmowy CHARLIE, który dotyczy infrastruktury kolejowej.

Obowiązuje on na obszarach linii zarządzanych przez:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe

  • PKP Linię Hutniczą Szerokotorową

Stopień CHARLIE stosuje się w sytuacji, gdy istnieją wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu o charakterze terrorystycznym.

To jeden z najwyższych poziomów alarmowych w Polsce.

Służby w pełnej gotowości

Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza przede wszystkim mobilizację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W ramach stopnia BRAVO funkcjonariusze muszą między innymi:

  • prowadzić częstsze kontrole w miejscach publicznych

  • wzmacniać ochronę ważnych obiektów i infrastruktury

  • zwiększać nadzór nad komunikacją publiczną

  • utrzymywać personel odpowiedzialny za reagowanie kryzysowe w gotowości

W wielu miejscach mieszkańcy mogą zauważyć uzbrojone patrole policji lub żołnierzy, którzy pełnią służbę w kamizelkach kuloodpornych.

Dodatkowe działania przy stopniu CHARLIE

Trzeci stopień alarmowy oznacza jeszcze wyższy poziom przygotowania służb.

Wprowadzono między innymi:

  • całodobowy nadzór nad wybranymi obiektami

  • dodatkowe dyżury dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo

  • przygotowanie miejsc ewakuacji ludności

  • zwiększenie ochrony infrastruktury strategicznej

To działania zapobiegawcze mające ograniczyć ryzyko potencjalnych zagrożeń.

Apel do mieszkańców Mazowsza

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o szczególną czujność.

Służby proszą, aby zwracać uwagę na:

  • podejrzanie zachowujące się osoby

  • porzucone torby, plecaki lub pakunki w miejscach publicznych

  • nietypowo zaparkowane pojazdy w pobliżu dużych skupisk ludzi

Każdą niepokojącą sytuację należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Podwyższony poziom gotowości służb ma charakter prewencyjny i jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Jednak dla mieszkańców oznacza to również większą obecność policji, żołnierzy oraz dodatkowe kontrole w przestrzeni publicznej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl