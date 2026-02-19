mBank zapowiada przerwę! W tych godzinach nie zalogujesz się na konto
Klienci mBanku muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w dostępie do swoich pieniędzy. Bank zaplanował szeroko zakrojoną modernizację systemów w weekend 21 i 22 lutego 2026 r. Prace serwisowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i rozwój technologii, spowodują czasowe wyłączenie większości kluczowych usług, w tym bankowości internetowej, aplikacji mobilnej oraz płatności kartami w sieci
Najpoważniejsze ograniczenia wystąpią w nocy z soboty na niedzielę. Między godziną 2:30 a 9:00 rano całkowicie zablokowana zostanie możliwość logowania się na konta osobiste oraz składania jakichkolwiek wniosków. W tym samym czasie nie zadziałają płatności kartą w internecie. Co ważne, przerwa dotknie również inwestorów korzystających z usługi eMakler oraz klientów biznesowych (MSP i Korporacje). Pracownicy mLinii w trakcie trwania prac nie będą mieli wglądu w dane klientów, co uniemożliwi realizację operacji przez telefon.
Bank wyjaśnia, że we wskazanym terminie:
- Nie skorzystamy z usługi eMakler, mInwestor oraz aplikacji mBank Giełda. Nie uda nam się zalogować do serwisu transakcyjnego między 8:00 a 12:00.
- Nastąpią problemy z kartami. Przez całą noc nie uda nam się zapłacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, ani nie skorzystamy z bankomatu. Nie zapłacimy w internecie między 2:30 a 9:00.
- Nie będą działały aplikacja mobilna, ani serwis transakcyjny. Między 2:30 a 9:00 nie zalogujemy się na konto ani w internecie, ani w aplikacji. Nie złożymy też żadnego wniosku w tym czasie.
- Nie zrealizujemy żadnej operacji za pośrednictwem mLinii, bowiem w czasie przerwy pracownicy nie będą mieli wglądu w żadne dane związane z bankiem.
Aby uniknąć stresu i problemów z płatnościami w nadchodzący weekend, wykonaj następujące kroki:
-
Zrealizuj ważne przelewy wcześniej: Wszystkie pilne rachunki i transfery pieniężne wyślij najpóźniej w piątek 20 lutego, aby mieć pewność, że zostaną przetworzone przed przerwą.
-
Zabezpiecz gotówkę: Chociaż bank zapewnia, że karty w sklepach stacjonarnych i bankomatach powinny działać (z wyjątkiem płatności internetowych), warto mieć przy sobie gotówkę na wypadek chwilowych problemów z autoryzacją.
-
Pamiętaj o oknach czasowych: Logowanie do serwisu eMakler i mInwestor będzie niemożliwe 21 lutego od godziny 8:00 do 12:00. Z kolei pełna blokada aplikacji i serwisu transakcyjnego nastąpi w godzinach 2:30–9:00 w niedzielę.
-
Nie planuj zakupów online: Jeśli zamierzasz kupić coś w internecie, zrób to przed godziną 2:30 w nocy lub poczekaj do niedzielnego poranka po godzinie 9:00.
-
Unikaj kontaktu z mLinią w czasie przerwy: Konsultanci nie będą mogli Ci pomóc w sprawach związanych z Twoim kontem, dopóki systemy nie zostaną ponownie uruchomione.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.