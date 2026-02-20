Meble i elektronika pod lupą fiskusa. Skarbówka sprawdza wyposażenie mieszkań. Kary są gigantyczne
W lutym 2026 roku urzędy skarbowe zintensyfikowały kontrole wymierzone w osoby, które nabyły cenne przedmioty do swoich domów, zapominając o rozliczeniu się z fiskusem. Urzędnicy weryfikują, czy wyposażenie sypialni czy salonu, takie jak antyki, dzieła sztuki czy drogi sprzęt elektroniczny, zostało zgłoszone do opodatkowania. Brak jednego formularza po zakupie od osoby prywatnej może zamienić domowe sprzęty w finansową pułapkę, narażając właściciela na dotkliwe konsekwencje.
Głównym narzędziem kontrolerów jest weryfikacja opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który obowiązuje przy transakcjach przekraczających określoną wartość. Fiskus bacznie przygląda się również temu, czy luksusowe przedmioty w naszych czterech ścianach mają pokrycie w oficjalnie wykazanych dochodach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, sankcje są bezlitosne i mogą doprowadzić do utraty większości wartości zakwestionowanego majątku.
Pułapka na portalach aukcyjnych: Meble i elektronika z PCC
Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że zakup używanych przedmiotów od osób fizycznych wiąże się z obowiązkami wobec urzędu skarbowego.
Limit 2000 złotych: Obowiązek podatkowy powstaje, gdy cena zakupionego przedmiotu (np. starej szafy do sypialni czy laptopa) przekracza kwotę 2000 zł.
Krótki termin na formalności: Na złożenie deklaracji i opłacenie podatku PCC nabywca ma zaledwie 14 dni od momentu zawarcia transakcji.
Zakupy w sieci: Kontrole dotyczą w dużej mierze przedmiotów nabywanych na popularnych portalach aukcyjnych, gdzie urzędnicy łatwo mogą zweryfikować historię zakupów.
Weryfikacja posiadania: Każda niezgłoszona rzecz o wysokiej wartości staje się punktem zapalnym podczas ewentualnej kontroli skarbowej w mieszkaniu.
Darowizny od rodziny: Ryzyko utraty 75% majątku
Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą osobom, które nie potrafią udokumentować pochodzenia cennego wyposażenia domu.
- Kontrola źródeł przychodu: Fiskus sprawdza, czy wartość zgromadzonego majątku odpowiada dochodom, od których odprowadzono podatki.
- Nieujawnione darowizny: Przedmioty otrzymane od dalszej rodziny lub osób niespokrewnionych muszą być zgłoszone do urzędu, aby uniknąć kar.
- Stawka sankcyjna:** Jeśli urzędnicy uznają, że przedmiot pochodzi z nieujawnionych źródeł, mogą nałożyć podatek w wysokości aż 75 proc. jego wartości.
- Ciężar dowodu: To na właścicielu spoczywa obowiązek wykazania, że cenny przedmiot został nabyty lub otrzymany w sposób legalny i zgłoszony.
W 2026 roku kupując drogie meble, biżuterię czy elektronikę od osób prywatnych, musisz pamiętać o „zegarze podatkowym”, który startuje w momencie zakupu. Jeśli wydałeś na dany przedmiot więcej niż 2000 zł, masz tylko dwa tygodnie na dopełnienie formalności, by uniknąć statusu dłużnika skarbowego.
Warto również przechowywać wszelkie umowy, dowody wpłat oraz dokumentację dotyczącą darowizn, nawet jeśli otrzymujesz je od rodziny. Taki porządek w dokumentach to Twoja jedyna polisa ubezpieczeniowa na wypadek, gdyby skarbówka zainteresowała się zawartością Twojej sypialni lub salonu i zakwestionowała legalność Twojego majątku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.