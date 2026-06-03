Mecz Polska – Nigeria na Narodowym już dziś. Będą utrudnienia w ruchu drogowym
To będzie wyjątkowo trudny wieczór dla mieszkańców stolicy i kibiców zmierzających na PGE Narodowy. W środę, 3 czerwca o godz. 20:45 reprezentacja Polski rozegra towarzyskie spotkanie z Nigerią. Mieszkańcy, kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej oraz kibice będą musieli mierzyć się ze zmianami w organizacji ruchu i zamkniętymi ulicami wokół stadionu
Jak dojechać na mecz? Darmowa komunikacja dla kibiców
Warszawski ratusz apeluje do kibiców: zostawcie samochody na parkingach P+R i wybierzcie transport publiczny. Najpewniejszym środkiem lokomocji będzie druga linia metra (M2), która w obie strony ma kursować ze zwiększoną częstotliwością. Do dyspozycji są także pociągi SKM i Kolei Mazowieckich.
Ważne dla posiadaczy biletów: Od środy (3.06) od godz. 6:00 do czwartku (4.06) do godz. 1:00, osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje UEFA mogą bezpłatnie podróżować pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro) oraz pociągami KM i WKD w obrębie 1. strefie biletowej. Za darmo można też zostawić auto na parkingach przesiadkowych P+R.
Utrudnienia dla kierowców i zamknięte ulice
Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na podróż autem, muszą przygotować się na spore restrykcje w rejonie stadionu i na Saskiej Kępie:
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W godz. 18:30–20:45 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę (zakaz nie dotyczy m.in. autobusów miejskich).
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Możliwe zamknięcie ul. Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego) – w takim przypadku autobusy 102, 125 i 202 pojadą objazdem przez Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego, a linie 146 i 147 skierują się Wybrzeżem Szczecińskim.
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Jeśli zamknięte zostaną dodatkowo ulice Zamoście i Zamoyskiego, linia 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 Al. Zieleniecką.
Wielki powrót z PGE Narodowego. Zmiany po meczu
Prawdziwy sprawdzian dla pasażerów zacznie się około godziny 22:30, tuż po zakończeniu spotkania. Policja ze względów bezpieczeństwa może zdecydować o całkowitym zamknięciu Al. Zielenieckiej oraz Mostu Poniatowskiego (na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a).
W przypadku wyłączenia mostu z ruchu, autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 oraz Z-9 zostaną skierowane na Most Łazienkowski.
Urzędnicy przygotowali jednak potężne wzmocnienie komunikacji miejskiej, która pomoże kibicom sprawnie opuścić rejon stadionu:
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Dodatkowe autobusy: na liniach 138 (w kierunku Bokserskiej), 509 (w stronę Gocławia oraz Winnicy), 517 (z Ronda de Gaulle’a w stronę Włoch) oraz zastępcza linia Z-9 do Pl. Narutowicza.
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Więcej tramwajów: linia 26 ruszy z Al. Zielenieckiej w kierunku Woli.
Uwaga na remont w Al. Jerozolimskich
Warto pamiętać, że z powodu trwających prac remontowych tramwaje wciąż kursują na zmienionych trasach:
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Linia 7: kursuje wyłącznie po praskiej stronie (Kawęczyńska – Gocławek).
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Linie 9, 22, 24: nie przejeżdżają na Pragę – kończą swoje trasy po lewej stronie Wisły na Placu Starynkiewicza.
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Uruchomiona została dodatkowa linia 79 na trasie P+R Al. Krakowska – Gocławek, a linia 13 będzie kursować dłużej.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.