Mecz z Albanią na PGE Narodowym już jutro! Saska Kępa zamknięta, zmiany w komunikacji miejskiej

25 marca 2026 11:55 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek 26 marca 2026 roku reprezentacja Polski rozegra kluczowe spotkanie barażowe z Albanią o awans do turnieju głównego. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowym, co wiąże się z wprowadzeniem rozległych ograniczeń w ruchu drogowym na Saskiej Kępie oraz uruchomieniem dodatkowych kursów Warszawskiego Transportu Publicznego

Fot. WTP

Ograniczenia wjazdu i zamknięcie Saskiej Kępy

Od godziny 18:30 do 20:45 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Teren wyznaczony ulicami: Aleja Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, Aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński oraz Afrykańska i Bora-Komorowskiego będzie dostępny wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów SK, taksówek, jednośladów oraz pojazdów komunikacji miejskiej.

Policja może podjąć decyzję o zamknięciu ulicy Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego) już około godziny 18:30. W takim przypadku linie autobusowe 102, 125 i 202 zostaną skierowane na pętlę Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim. Przy szerszym zamknięciu (Sokola, Zamoście, Zamoyskiego) linia 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką.

Zobacz również:

Możliwe zamknięcie Mostu Poniatowskiego po meczu

Około godziny 22:30, ze względu na powrót kibiców, służby mogą wyłączyć z ruchu Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Wówczas nastąpią istotne zmiany:

  • Autobusy: Linie 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz nocne N22, N24 i N72 zostaną skierowane na Most Łazienkowski. Uruchomiona zostanie zastępcza linia Z99 na trasie Rondo Wiatraczna – Plac Narutowicza.

  • Tramwaje: Linia 7 pojedzie Trasą W-Z. Trasy linii 9, 22 i 24 zostaną podzielone – od strony Śródmieścia dojadą do Placu Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej linie 9 i 24 zakończą bieg przy Teatrze Powszechnym, a 22 przy Rondzie Wiatraczna.

Ułatwienia dla kibiców i powroty

Organizatorzy apelują o wybór komunikacji miejskiej zamiast samochodów prywatnych. Osoby posiadające bilet na mecz, zaproszenie lub akredytację UEFA mogą podróżować bezpłatnie Warszawskim Transportem Publicznym w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Po zakończeniu spotkania z Ronda Waszyngtona odjadą dodatkowe autobusy linii 138 (kierunek Bokserska) oraz 509 (kierunek Gocław i Winnica). Zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania metra na linii M2 oraz pojawią się dodatkowe składy tramwajowe linii 9 i 26.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl