„Mega łatwe” czy trudne? Maturzyści oceniają egzamin z polskiego

4 maja 2026 13:55 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Tegoroczna matura z języka polskiego wywołała skrajne reakcje wśród uczniów. Jedni wychodzili z egzaminu przekonani, że był wyjątkowo prosty, inni przyznają, że tematy wypracowań sprawiły im realny problem. Jak informuje TVN24, pierwsze komentarze pojawiły się w sieci niemal natychmiast po zakończeniu testu i pokazują, jak różnie maturzyści ocenili ten sam arkusz.

Maturzyści ubrani na galowo piszący egzamin dojrzałości na dużej sali. Grafika poglądowa generowana automatycznie przy użyciu Gemini

Matura z polskiego 2026. „Mega łatwe” czy jednak problem? Pierwsze reakcje uczniów

Egzamin maturalny z języka polskiego już za maturzystami. W sieci szybko pojawiły się pierwsze komentarze uczniów. Część z nich ocenia arkusz jako łatwy, ale nie brakuje też głosów, że wypracowanie sprawiło trudność.

Egzamin rozpoczął matury 2026

W poniedziałek o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. To pierwszy egzamin w tegorocznej sesji.

Arkusz składał się z trzech części. Uczniowie musieli zmierzyć się z:

– czytaniem ze zrozumieniem i analizą tekstu
– pytaniami dotyczącymi lektur
– wypracowaniem na wybrany temat

Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mieli kilka godzin.

Tematy wypracowań. Szerokie, ale wymagające

Z relacji uczniów wynika, że do wyboru były dwa tematy:

– wpływ pracy na człowieka i jego otoczenie
– znaczenie opinii innych w życiu człowieka

Tematy były ogólne, co dla jednych było ułatwieniem, a dla innych problemem. Pozwalały odwołać się do różnych lektur, ale wymagały samodzielnego przemyślenia argumentów.

„Mega łatwe” kontra „załamałam się”

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pierwsze reakcje maturzystów. Wiele osób oceniało egzamin jako przystępny.

„Mega łatwe”, „Była naprawdę prosta”, „Spokojnie będzie wysoki wynik” – to tylko część opinii pojawiających się w sieci.

Nie wszyscy jednak podzielali ten optymizm. Część uczniów wskazywała na trudności, szczególnie przy wypracowaniu.

„Test był łatwy, ale tematy rozprawek trudne”, „Jak zobaczyłam temat, to się załamałam” – pisali inni maturzyści.

Warszawa. Podobne odczucia w stołecznych szkołach

W szkołach w Warszawie reakcje były podobne. Większość uczniów oceniała egzamin jako umiarkowany – bez większych zaskoczeń, ale wymagający skupienia.

Uczniowie zwracali uwagę, że kluczowe było dobre przygotowanie z lektur. Ci, którzy je znali, radzili sobie znacznie lepiej.

Po wyjściu z egzaminu wielu maturzystów od razu kontaktowało się z bliskimi, dzieląc się pierwszymi wrażeniami.

To dopiero początek. Przed uczniami kolejne egzaminy

Matura z języka polskiego otworzyła tegoroczną sesję egzaminacyjną. Kolejnym ważnym sprawdzianem będzie matematyka na poziomie podstawowym.

Sesja pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne będą odbywać się od 7 do 30 maja.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co dalej po maturze

– sprawdź oficjalne arkusze, gdy opublikuje je CKE
– porównaj swoje odpowiedzi z proponowanymi rozwiązaniami
– przygotuj się do kolejnych egzaminów, szczególnie z matematyki
– pamiętaj o terminach egzaminów ustnych w swojej szkole
– zachowaj spokój – wyniki będą znane dopiero po zakończeniu sesji

