„Mega łatwe” czy trudne? Maturzyści oceniają egzamin z polskiego

Tegoroczna matura z języka polskiego wywołała skrajne reakcje wśród uczniów. Jedni wychodzili z egzaminu przekonani, że był wyjątkowo prosty, inni przyznają, że tematy wypracowań sprawiły im realny problem. Jak informuje TVN24, pierwsze komentarze pojawiły się w sieci niemal natychmiast po zakończeniu testu i pokazują, jak różnie maturzyści ocenili ten sam arkusz.
Matura z polskiego 2026. „Mega łatwe” czy jednak problem? Pierwsze reakcje uczniów
Egzamin rozpoczął matury 2026
W poniedziałek o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. To pierwszy egzamin w tegorocznej sesji.
Arkusz składał się z trzech części. Uczniowie musieli zmierzyć się z:
– czytaniem ze zrozumieniem i analizą tekstu
– pytaniami dotyczącymi lektur
– wypracowaniem na wybrany temat
Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mieli kilka godzin.
Tematy wypracowań. Szerokie, ale wymagające
Z relacji uczniów wynika, że do wyboru były dwa tematy:
– wpływ pracy na człowieka i jego otoczenie
– znaczenie opinii innych w życiu człowieka
Tematy były ogólne, co dla jednych było ułatwieniem, a dla innych problemem. Pozwalały odwołać się do różnych lektur, ale wymagały samodzielnego przemyślenia argumentów.
„Mega łatwe” kontra „załamałam się”
W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pierwsze reakcje maturzystów. Wiele osób oceniało egzamin jako przystępny.
„Mega łatwe”, „Była naprawdę prosta”, „Spokojnie będzie wysoki wynik” – to tylko część opinii pojawiających się w sieci.
Nie wszyscy jednak podzielali ten optymizm. Część uczniów wskazywała na trudności, szczególnie przy wypracowaniu.
„Test był łatwy, ale tematy rozprawek trudne”, „Jak zobaczyłam temat, to się załamałam” – pisali inni maturzyści.
Warszawa. Podobne odczucia w stołecznych szkołach
W szkołach w Warszawie reakcje były podobne. Większość uczniów oceniała egzamin jako umiarkowany – bez większych zaskoczeń, ale wymagający skupienia.
Uczniowie zwracali uwagę, że kluczowe było dobre przygotowanie z lektur. Ci, którzy je znali, radzili sobie znacznie lepiej.
Po wyjściu z egzaminu wielu maturzystów od razu kontaktowało się z bliskimi, dzieląc się pierwszymi wrażeniami.
To dopiero początek. Przed uczniami kolejne egzaminy
Matura z języka polskiego otworzyła tegoroczną sesję egzaminacyjną. Kolejnym ważnym sprawdzianem będzie matematyka na poziomie podstawowym.
Sesja pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne będą odbywać się od 7 do 30 maja.
