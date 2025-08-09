Mega promocja w Biedronce! Każdy tego potrzebuje. Teraz w rekordowo niskiej cenie – tylko przez dwa dni
Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę dla wszystkich, którzy potrzebują zapasu papieru do drukarki lub ksero. Tylko w dniach 8-9 sierpnia 2025 roku wszystkie papiery ksero w formacie A4 (500 arkuszy) można kupić w cenie 8,99 zł za opakowanie – pod warunkiem zakupu minimum trzech sztuk i posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Mieszaj dowolnie marki papieru – w promocji biorą udział m.in. produkty Emerson i Multilaser. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, a dzienny limit zakupu wynosi 6 opakowań na jedną kartę Moja Biedronka.
To idealna okazja, by zrobić zapasy przed nowym rokiem szkolnym lub uzupełnić materiały biurowe w firmie. Standardowo taki papier kosztuje znacznie więcej, więc różnica w cenie może przełożyć się na realne oszczędności.
Warto pamiętać, że tego typu promocje w Biedronce pojawiają się rzadko i zwykle przyciągają wielu klientów, co oznacza, że towar może szybko zniknąć z półek. W poprzednich latach podobne oferty kończyły się już pierwszego dnia akcji – dlatego lepiej nie zwlekać z zakupami.
Papier ksero przydaje się nie tylko w biurach i szkołach, ale też w domu – do drukowania dokumentów, kolorowanek dla dzieci czy materiałów edukacyjnych. Przy obecnych cenach w innych sklepach, ta promocja jest jedną z najbardziej opłacalnych okazji tego lata.
Co to oznacza dla czytelnika:
Jeśli masz w domu drukarkę, prowadzisz firmę lub po prostu chcesz zaoszczędzić, warto wybrać się do Biedronki właśnie w te dwa dni. Cena poniżej 9 zł za ryzę papieru A4 to rzadkość, a dodatkowo możesz mieszać różne marki i kolory. Lepiej nie czekać – przy takiej promocji papier może zniknąć z półek w ekspresowym tempie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.