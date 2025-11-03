Megapromocje w Lidlu! Od poniedziałku rabaty nawet do 62 proc. taniej
Lidl rusza z nową falą obniżek! Od poniedziałku 3 listopada do środy 5 listopada klienci mogą liczyć na wyjątkowe promocje w ramach hasła „Dobre wybory każdego dnia. To się opłaca.” W tym tygodniu sieć przygotowała duże rabaty na produkty codziennego użytku – od świeżych owoców po nabiał, mięso i wypieki.
Borówki i jabłka w supercenach – zdrowe owoce taniej nawet o połowę
Wśród hitów promocji znalazły się borówki amerykańskie – aż 41% taniej. Opakowanie 400 g kosztuje teraz tylko 13,99 zł (zamiast 23,99 zł) po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Polskie owoce również potaniały. Jabłka czerwone luzem kosztują zaledwie 2,49 zł za kilogram, czyli 50% taniej niż dotychczas. To świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy witamin.
Masło, mleko i kurczak – tańszy koszyk zakupowy dla całej rodziny
W kategorii produktów spożywczych Lidl przygotował kilka rekordowych zniżek.
- Masło ekstra Łaciate (200 g) – tylko 1,49 zł przy zakupie sześciu opakowań i aktywacji kuponu w aplikacji. To aż 62% taniej.
- Mlekovita mleko UHT 3,2% z Polskiej Mleczarni w cenie 3,99 zł za litr – idealne do codziennego użytku w kuchni.
- Polski kurczak – uda lub podudzia z serii Rzeźnik kosztuje teraz 6,49 zł za kilogram, czyli taniej o kilka złotych w porównaniu z ceną regularną.
Słodka okazja – rogale świętomarcińskie i herbaty Lipton
W związku ze zbliżającym się Dniem Świętego Marcina, Lidl obniża ceny tradycyjnych rogali świętomarcińskich. Każdy kosztuje tylko 3,99 zł, czyli aż 46% taniej przy zakupie trzech sztuk. To obowiązkowa pozycja w listopadowym menu.
Z kolei miłośnicy gorących napojów skorzystają z akcji „1 zł za drugi produkt” – przy zakupie herbat Lipton Yellow Label drugi, tańszy produkt kosztuje symboliczny złoty.
Większość promocji obowiązuje po aktywowaniu kuponów w aplikacji Lidl Plus, co pozwala dodatkowo obniżyć rachunek przy kasie. Klienci korzystający z aplikacji mogą łączyć zniżki i zbierać punkty w programie lojalnościowym.
Co to oznacza dla klientów?
To najlepszy moment, by zrobić zapasy produktów spożywczych przed zimą – od świeżych owoców po nabiał i mięso. Lidl zachęca do zakupów w poniedziałek, bo wiele z promocji obowiązuje tylko do 5 listopada lub do wyczerpania zapasów.
