MEN ogłasza zmiany w feriach zimowych. Rodzice muszą to wiedzieć
Przed uczniami i rodzicami duże zmiany w kalendarzu roku szkolnego. Ferie zimowe w 2026 roku zostaną zorganizowane według nowych zasad, a zamiast czterech terminów obowiązywać będą tylko trzy. To oznacza inne planowanie urlopów, wyjazdów i szkolnych przerw w całej Polsce.
Ferie zimowe 2026. Nowy podział terminów i dłuższa przerwa dla uczniów
Rok szkolny 2025/2026 przyniesie istotne zmiany w organizacji zimowego wypoczynku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na nowy model ferii zimowych. Zamiast czterech terminów obowiązywać będą tylko trzy. To oznacza inne planowanie urlopów, wyjazdów i szkolnych przerw dla milionów rodzin w całej Polsce.
Rekordowo długa przerwa świąteczna przed feriami
Zanim uczniowie rozpoczną ferie zimowe, czeka ich wyjątkowo długa przerwa bożonarodzeniowa. Formalnie potrwa ona od 22 do 31 grudnia 2025 roku. W praktyce jednak wolne może objąć aż 18 dni. Zajęcia zakończą się już w piątek 19 grudnia, a do szkół wielu uczniów wróci dopiero po Święcie Trzech Króli, czyli 6 stycznia. W wielu placówkach dyrektorzy zaplanowali bowiem dodatkowe dni wolne 2 i 5 stycznia.
Ferie zimowe 2026. Trzy tury zamiast czterech
Największa zmiana dotyczy samej organizacji ferii zimowych. W roku szkolnym 2025/2026 wprowadzono trzy tury wypoczynku. Terminy zostały ustalone z wyprzedzeniem i obejmują wszystkie województwa.
Pierwsza tura potrwa od 19 stycznia do 1 lutego 2026 roku. W tym czasie ferie będą miały dzieci z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Druga tura została zaplanowana od 2 do 15 lutego 2026 roku. Obejmie województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie oraz opolskie.
Trzecia tura przypadnie na okres od 16 lutego do 1 marca 2026 roku. W tym terminie ferie będą miały dzieci z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz śląskiego.
Harmonogram ferii także na rok 2026/2027
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już również wstępny podział ferii na kolejny rok szkolny. W roku 2026/2027 utrzymany zostanie system trzech tur. Terminy również będą rozciągnięte od połowy stycznia do końca lutego, z innym podziałem województw niż dotychczas.
Dlaczego MEN zmienił zasady?
Resort edukacji tłumaczy, że nowy model został opracowany po analizie liczby uczniów w poszczególnych regionach. Celem zmian jest ograniczenie tzw. „ferii na zakładkę”, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały. W praktyce powodowało to wzmożony ruch turystyczny w weekendy, korki na drogach i problemy z dostępnością noclegów.
Jednocześnie rodzice i branża turystyczna zgłaszają obawy. Mniejsza liczba terminów może oznaczać większe zagęszczenie wyjazdów w tym samym czasie, a co za tym idzie – wyższe ceny noclegów i atrakcji zimowych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla rodziców kluczowe jest wcześniejsze planowanie urlopów. Trzy tury ferii oznaczają większą konkurencję o noclegi i wyjazdy. Dla części rodzin nowy harmonogram może jednak ułatwić logistykę i ograniczyć weekendowe tłoki na drogach. Warto już teraz sprawdzić, do której tury należy województwo i zarezerwować wyjazd z wyprzedzeniem.
Ferie zimowe 2026 będą inne niż dotychczas. Trzy tury zamiast czterech, rekordowo długa przerwa świąteczna i nowe wyzwania dla rodzin planujących zimowy wypoczynek. Choć zmiany budzą emocje, jedno jest pewne – kalendarz szkolny na najbliższe lata warto mieć pod ręką znacznie wcześniej niż zwykle.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.