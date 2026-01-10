MEN szykuje rewolucję w szkołach. Przez tydzień nie będzie zwykłych lekcji
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie w szkołach podstawowych obowiązkowego tygodnia projektowego, w czasie którego uczniowie zamiast tradycyjnych lekcji będą realizować wspólne zadania. Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2026 roku i istotnie zmienić organizację roku szkolnego.
MEN planuje tydzień bez tradycyjnych lekcji. Nowe zasady w szkołach od 2026 roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje istotne zmiany w organizacji pracy szkół podstawowych. Jednym z kluczowych elementów nowego projektu jest wprowadzenie tzw. tygodnia projektowego, w czasie którego uczniowie klas IV–VIII nie będą uczestniczyć w standardowych lekcjach. Zamiast tego przez pięć dni mają pracować zespołowo nad wspólnymi projektami. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 września 2026 roku.
Tydzień projektowy zamiast zwykłych zajęć
Zgodnie z projektem rozporządzenia skierowanym do Rządowego Centrum Legislacji, raz w roku szkolnym szkoły podstawowe będą zobowiązane do zorganizowania tygodnia projektowego. W tym czasie plan lekcji zostanie zawieszony, a uczniowie skupią się na realizacji zadań o charakterze praktycznym i międzyprzedmiotowym.
Resort edukacji podkreśla, że celem zmian jest rozwijanie kompetencji takich jak współpraca, samodzielność, planowanie pracy oraz rozwiązywanie problemów. Projekty mają łączyć treści z różnych przedmiotów i być realizowane w grupach, pod opieką nauczycieli.
Dyrektor zdecyduje o terminie i formie
Termin tygodnia projektowego nie będzie narzucony centralnie. O jego organizacji zdecyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Placówki zyskają tym samym elastyczność w dopasowaniu działań do własnych warunków organizacyjnych i potrzeb uczniów.
Uczniowie wspólnie z nauczycielami mają wybierać temat projektu, ustalać cele, dzielić zadania i decydować o sposobie ich realizacji. MEN zakłada, że efekty pracy zostaną udokumentowane i uwzględnione w szkolnej dokumentacji.
Efekty projektów trafią na świadectwa
Jedną z istotnych nowości jest planowane odnotowywanie efektów tygodnia projektowego na świadectwach szkolnych. Ma to podkreślać wagę tego rodzaju aktywności i zachęcać uczniów do zaangażowania. Ministerstwo nie przesądza jednak, czy będzie to miało formę oceny, opisu czy odrębnej adnotacji.
Powrót przyrody w nowej formule
Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w nauczaniu przyrody w klasach IV–VI. Zamiast tradycyjnych 45-minutowych lekcji MEN proponuje wprowadzenie trzygodzinnych bloków zajęć. Dłuższy czas ma umożliwić prowadzenie doświadczeń, zajęć terenowych oraz realizację projektów edukacyjnych bez presji zegara.
Resort argumentuje, że taka forma nauczania lepiej odpowiada charakterowi przedmiotu i pozwala na praktyczne poznawanie zjawisk przyrodniczych.
Zmiany od 1 września 2026 roku
Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku roku szkolnego 2026/2027 i być wdrażane etapowo. Projekt jest obecnie na etapie prac legislacyjnych, a jego ostateczny kształt będzie zależał od przebiegu konsultacji i decyzji rządu.
MEN podkreśla, że proponowane zmiany wpisują się w szerszy kierunek reformy edukacji, której celem jest odejście od wyłącznie teoretycznego nauczania na rzecz rozwijania praktycznych kompetencji uczniów.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.