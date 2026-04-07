MEN szykuje zmiany w szkołach. Ten przedmiot może być obowiązkowy
Od września w szkołach mogą pojawić się ważne zmiany. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma wkrótce ogłosić decyzję, czy edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem. Na rozstrzygnięcie czekają dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, bo od niego zależy organizacja nowego roku szkolnego.
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN zapowiada decyzję w sprawie obowiązkowego przedmiotu
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje decyzję, która może zmienić organizację nauki od września. Chodzi o status edukacji zdrowotnej – przedmiotu, który obecnie jest nieobowiązkowy. Ostateczne rozstrzygnięcie ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach.
Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, jednak w bieżącym roku szkolnym nie jest przedmiotem obowiązkowym. MEN zapowiada, że rozważa wprowadzenie obowiązku jego realizacji od kolejnego roku szkolnego.
Decyzja w tej sprawie ma istotne znaczenie dla szkół, ponieważ wpływa na liczbę godzin lekcyjnych, zatrudnienie nauczycieli oraz organizację zajęć.
Fakty i tło sprawy
Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała ogłoszenie decyzji do końca marca, jednak termin ten nie został dotrzymany. Resort informuje, że trwają ostatnie uzgodnienia i decyzja ma zostać przedstawiona w tym tygodniu.
Na rozstrzygnięcie czekają przede wszystkim dyrektorzy szkół. Muszą oni przygotować tzw. arkusze organizacyjne, które określają m.in. liczbę godzin zajęć oraz przydział nauczycieli.
Zgodnie z harmonogramem, dokumenty te powinny zostać przekazane do 21 kwietnia, dlatego każda zwłoka w decyzji utrudnia planowanie pracy szkoły.
Stanowisko środowiska oświaty
Przedstawiciele środowiska szkolnego podkreślają, że czas na podjęcie decyzji jest ograniczony. Dyrektorzy muszą zamknąć kwestie kadrowe oraz ustalić szczegóły organizacyjne na nowy rok szkolny najpóźniej do końca maja.
Związkowcy zwracają uwagę, że brak decyzji w zapowiadanym terminie jest zaskoczeniem. Podkreślają, że od jej treści zależy m.in. liczba nauczycieli potrzebnych do prowadzenia zajęć oraz charakter przedmiotu – czy będzie obowiązkowy, czy fakultatywny.
Dlaczego decyzja jest ważna
Ewentualne wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej oznaczałoby konieczność uwzględnienia jej w planach lekcji wszystkich uczniów. To z kolei wpływa na organizację całego systemu szkolnego.
Decyzja MEN będzie miała znaczenie nie tylko dla szkół, ale także dla uczniów i rodziców, którzy muszą przygotować się na zmiany w programie nauczania.
Co to oznacza dla szkół i uczniów
Jeśli edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa, szkoły będą musiały szybko dostosować plany nauczania i zapewnić odpowiednią kadrę. W przypadku utrzymania obecnych zasad przedmiot pozostanie fakultatywny.
Najbliższe dni będą kluczowe dla całego systemu oświaty. Od decyzji MEN zależy, jak będzie wyglądała organizacja zajęć już od września.
