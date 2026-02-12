MEN wykreśla zawody ze szkół. Te kierunki znikną od 2026 roku
Od 1 września 2026 r. w szkolnictwie branżowym pojawi się 11 nowych zawodów. Ministerstwo Edukacji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który zakłada zmiany w klasyfikacji kierunków kształcenia oraz wykreślenie części dotychczasowych zawodów uznanych za mniej odpowiadające potrzebom rynku pracy.
11 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym od 1 września 2026 roku. MEN pokazuje szczegóły
Ministerstwo Edukacji skierowało do uzgodnień i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. Dokument zakłada wprowadzenie od 1 września 2026 roku możliwości kształcenia w 11 nowych zawodach oraz wykreślenie części dotychczasowych kierunków. Zmiany obejmą kilka kluczowych branż i mają dostosować system edukacji do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Co się zmienia?
Projekt rozporządzenia obejmuje trzy główne obszary: mechanikę precyzyjną, branżę ogrodniczą oraz teleinformatykę. Nowe zawody mają zastąpić kierunki uznane za mniej adekwatne do obecnych realiów technologicznych i gospodarczych. Jednocześnie MEN przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych w nowych specjalnościach.
Nowe zawody w szkolnictwie branżowym
Od roku szkolnego 2026/2027 do klasyfikacji zawodów zostanie wprowadzonych 11 nowych kierunków kształcenia.
W branży mechaniki precyzyjnej pojawią się:
– monter optoelektroniki – kształcenie w branżowej szkole I stopnia,
– technik optoelektroniki – kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia,
– technik optyki okularowej – kształcenie w technikum.
W branży ogrodniczej wprowadzone zostaną:
– agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,
– asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,
– technik aranżacji florystycznych – wyłącznie branżowa szkoła II stopnia,
– technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,
– technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.
W branży teleinformatycznej pojawi się:
– technik cyberbezpieczeństwa – kształcenie w technikum.
Zawody wykreślone z klasyfikacji
Wraz z wprowadzeniem nowych kierunków MEN planuje wykreślenie części dotychczasowych zawodów. Kształcenie w nich będzie kontynuowane do zakończenia obecnych cykli nauczania, jednak szkoły nie będą mogły prowadzić rekrutacji od roku szkolnego 2026/2027.
Z klasyfikacji znikną:
– mechanik precyzyjny,
– optyk–mechanik,
– technik optyk,
– ogrodnik,
– technik ogrodnik,
– technik architektury krajobrazu.
Zmiany dotyczące zawodu florysta
Na wniosek ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kształcenie w zawodzie florysta zostanie przeniesione ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia. Zmieniona zostanie również nazwa kwalifikacji z „Wykonywanie kompozycji florystycznych” na „Planowanie i wykonywanie kompozycji florystycznych”. Zawód florysty ma stanowić bezpośrednią podbudowę do dalszego kształcenia w zawodzie technik aranżacji florystycznych.
Zmiany w kwalifikacjach transportowych
Projekt przewiduje także aktualizację nazw kwalifikacji w zawodach związanych z transportem drogowym i lotniczym. Zmiany obejmą m.in. nowe symbole kwalifikacji oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji.
W branży transportu drogowego zmiany obejmą:
– zawód kierowca mechanik – nowa kwalifikacja „Użytkowanie i obsługa środków transportu drogowego”,
– zawód technik transportu drogowego – nowe kwalifikacje dotyczące obsługi oraz kierowania operacjami transportu drogowego rzeczy.
W branży transportu lotniczego zmiany dotyczą:
– technika awionika – nowa nazwa kwalifikacji związanej z obsługą systemów awionicznych,
– technika lotniskowych służb operacyjnych – wprowadzenie dwóch nowych kwalifikacji oraz podniesienie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji z IV na V,
– technika mechanika lotniczego – nowa nazwa kwalifikacji dotyczącej obsługi technicznej statków powietrznych.
Co to oznacza dla uczniów i szkół?
Planowane zmiany oznaczają istotne przeprofilowanie oferty szkół branżowych i techników. Uczniowie rozpoczynający naukę od września 2026 roku będą mieli dostęp do nowych, bardziej wyspecjalizowanych kierunków, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa. Szkoły będą musiały dostosować programy nauczania oraz bazę dydaktyczną do nowych wymagań.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.