MEN zapowiada reformę szkół. Uczniowie będą uczyć się inaczej
Ministerstwo Edukacji zapowiada duże zmiany w szkołach od 2026 roku. Nowa reforma zakłada większy nacisk na praktykę, pracę zespołową i projekty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej. Uczniowie mają uczyć się inaczej niż dotychczas.
Nowe zasady nauki w szkołach od 2026 roku. MEN stawia na praktykę i projekty
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada istotne zmiany w sposobie nauczania. Reforma „Kompas Jutra” ma zwiększyć nacisk na umiejętności praktyczne, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej. Nowe rozwiązania mają wejść do szkół etapami od roku szkolnego 2026/2027.
Więcej praktyki zamiast samej teorii. Tak zmieni się nauczanie
Jednym z głównych założeń reformy jest zmiana proporcji między teorią a praktyką. Uczniowie nadal będą zdobywać wiedzę na wysokim poziomie, jednak większy nacisk zostanie położony na jej zastosowanie w realnych sytuacjach.
Zmiany obejmą sposób prowadzenia zajęć oraz łączenie treści między przedmiotami. W praktyce oznacza to większą liczbę zadań projektowych, pracy zespołowej oraz rozwijanie umiejętności analitycznych.
Nowe moduły i łączenie przedmiotów. Edukacja ma być spójna
Reforma zakłada wprowadzenie modułów edukacyjnych, które będą łączyć wiedzę z różnych dziedzin. Przykładem jest edukacja medialna, która pojawi się jednocześnie na języku polskim, informatyce oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Podobne rozwiązania obejmą także tematykę klimatu i środowiska. Nauczanie przyrody zostanie wydłużone do klasy VI, a przedmioty takie jak biologia, chemia, fizyka i geografia mają być ze sobą silniej powiązane.
Edukacja finansowa i ekonomiczna ma z kolei przenikać wszystkie przedmioty, a nie funkcjonować jako osobny blok.
Tydzień projektowy w szkołach. Uczniowie będą pracować zespołowo
Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie wprowadzenie tzw. tygodnia projektowego. W jego trakcie uczniowie będą pracować nad jednym, rozbudowanym zadaniem wymagającym wiedzy z różnych dziedzin.
Projekt ma być realizowany przez kilka dni, a jego efekty będą prezentowane na forum. Oprócz wiedzy przedmiotowej uczniowie mają rozwijać kompetencje miękkie, takie jak współpraca, komunikacja i umiejętność prezentacji.
Kiedy zmiany wejdą w życie? Harmonogram reformy
Nowa podstawa programowa ma być wdrażana etapami:
– od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych
– od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych
Proces będzie rozłożony w czasie, aby umożliwić nauczycielom przygotowanie się do nowych metod pracy.
Warszawa przygotowuje się do zmian. Szkoły już testują nowe podejście
W Warszawie część szkół ponadpodstawowych już korzysta z elementów nowego podejścia do nauczania. Dotyczy to przede wszystkim edukacji obywatelskiej, gdzie większy nacisk położono na praktykę i doświadczenie.
Stołeczne placówki coraz częściej wdrażają projekty interdyscyplinarne i pracę zespołową. Władze miasta podkreślają, że takie rozwiązania wpisują się w kierunek zmian proponowanych przez MEN.
W praktyce oznacza to, że uczniowie w Warszawie mogą szybciej zetknąć się z nowym modelem nauczania niż w innych regionach kraju.
Reforma „Kompas Jutra”. MEN prowadzi spotkania w całej Polsce
Ministerstwo Edukacji prowadzi ogólnopolską akcję informacyjną dotyczącą zmian. Spotkania z nauczycielami odbywają się w różnych miastach, a jedno z nich miało miejsce we Wrocławiu.
Według danych MEN było to już około 80 spotkanie w ramach promocji reformy. Celem jest przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych zasad nauczania.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak zmiany wpłyną na uczniów
– przygotuj się na większą liczbę projektów i pracy zespołowej w szkołach
– uczniowie będą częściej prezentować wyniki swojej pracy
– wiedza teoretyczna będzie łączona z praktyką w codziennych zadaniach
– zmiany obejmą różne etapy edukacji od 2026 roku
– warto śledzić komunikaty szkoły dotyczące wdrażania nowych zasad
