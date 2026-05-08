MEN zapowiada reformę szkół. Uczniowie będą uczyć się inaczej

8 maja 2026 16:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Edukacji zapowiada duże zmiany w szkołach od 2026 roku. Nowa reforma zakłada większy nacisk na praktykę, pracę zespołową i projekty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej. Uczniowie mają uczyć się inaczej niż dotychczas.

Nowe zasady nauki w szkołach od 2026 roku. MEN stawia na praktykę i projekty

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada istotne zmiany w sposobie nauczania. Reforma „Kompas Jutra” ma zwiększyć nacisk na umiejętności praktyczne, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej. Nowe rozwiązania mają wejść do szkół etapami od roku szkolnego 2026/2027.

Więcej praktyki zamiast samej teorii. Tak zmieni się nauczanie

Jednym z głównych założeń reformy jest zmiana proporcji między teorią a praktyką. Uczniowie nadal będą zdobywać wiedzę na wysokim poziomie, jednak większy nacisk zostanie położony na jej zastosowanie w realnych sytuacjach.

Zmiany obejmą sposób prowadzenia zajęć oraz łączenie treści między przedmiotami. W praktyce oznacza to większą liczbę zadań projektowych, pracy zespołowej oraz rozwijanie umiejętności analitycznych.

Nowe moduły i łączenie przedmiotów. Edukacja ma być spójna

Reforma zakłada wprowadzenie modułów edukacyjnych, które będą łączyć wiedzę z różnych dziedzin. Przykładem jest edukacja medialna, która pojawi się jednocześnie na języku polskim, informatyce oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Podobne rozwiązania obejmą także tematykę klimatu i środowiska. Nauczanie przyrody zostanie wydłużone do klasy VI, a przedmioty takie jak biologia, chemia, fizyka i geografia mają być ze sobą silniej powiązane.

Edukacja finansowa i ekonomiczna ma z kolei przenikać wszystkie przedmioty, a nie funkcjonować jako osobny blok.

Tydzień projektowy w szkołach. Uczniowie będą pracować zespołowo

Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie wprowadzenie tzw. tygodnia projektowego. W jego trakcie uczniowie będą pracować nad jednym, rozbudowanym zadaniem wymagającym wiedzy z różnych dziedzin.

Projekt ma być realizowany przez kilka dni, a jego efekty będą prezentowane na forum. Oprócz wiedzy przedmiotowej uczniowie mają rozwijać kompetencje miękkie, takie jak współpraca, komunikacja i umiejętność prezentacji.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Harmonogram reformy

Nowa podstawa programowa ma być wdrażana etapami:

– od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych
– od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych

Proces będzie rozłożony w czasie, aby umożliwić nauczycielom przygotowanie się do nowych metod pracy.

Warszawa przygotowuje się do zmian. Szkoły już testują nowe podejście

W Warszawie część szkół ponadpodstawowych już korzysta z elementów nowego podejścia do nauczania. Dotyczy to przede wszystkim edukacji obywatelskiej, gdzie większy nacisk położono na praktykę i doświadczenie.

Stołeczne placówki coraz częściej wdrażają projekty interdyscyplinarne i pracę zespołową. Władze miasta podkreślają, że takie rozwiązania wpisują się w kierunek zmian proponowanych przez MEN.

W praktyce oznacza to, że uczniowie w Warszawie mogą szybciej zetknąć się z nowym modelem nauczania niż w innych regionach kraju.

Reforma „Kompas Jutra”. MEN prowadzi spotkania w całej Polsce

Ministerstwo Edukacji prowadzi ogólnopolską akcję informacyjną dotyczącą zmian. Spotkania z nauczycielami odbywają się w różnych miastach, a jedno z nich miało miejsce we Wrocławiu.

Według danych MEN było to już około 80 spotkanie w ramach promocji reformy. Celem jest przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych zasad nauczania.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak zmiany wpłyną na uczniów

– przygotuj się na większą liczbę projektów i pracy zespołowej w szkołach
– uczniowie będą częściej prezentować wyniki swojej pracy
– wiedza teoretyczna będzie łączona z praktyką w codziennych zadaniach
– zmiany obejmą różne etapy edukacji od 2026 roku
– warto śledzić komunikaty szkoły dotyczące wdrażania nowych zasad

