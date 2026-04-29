Meta pod lupą Brukseli. Facebook i Instagram oskarżone o żerowanie na dzieciach.
Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciwko koncernowi Meta, zarzucając mu świadome wprowadzanie mechanizmów uzależniających dzieci od mediów społecznościowych. Sprawdź, dlaczego warszawscy rodzice powinni zachować czujność i jakie zmiany weryfikacji wieku czekają nas na najpopularniejszych aplikacjach świata.
Warszawa, jako miasto o najwyższym wskaźniku cyfryzacji w Polsce, staje się areną bezprecedensowego starcia między unijnymi urzędnikami a technologicznym gigantem. Jak wynika z depeszy PAP, Komisja Europejska podejrzewa, że Facebook i Instagram stosują algorytmy, które wykorzystują behawioralną podatność nieletnich, tworząc tzw. „efekt króliczej nory”. Dla tysięcy rodziców z Warszawy, którzy codziennie obserwują swoje dzieci wpatrzone w ekrany w metrze czy na szkolnych korytarzach, to potwierdzenie ich najgorszych obaw – social media mogą celowo wywoływać stany uzależnienia.
Wiek to tylko liczba? Zarzuty o nieszczelną weryfikację
Kluczowym punktem oskarżenia jest kwestia weryfikacji wieku. Bruksela twierdzi, że Meta nie podejmuje wystarczających działań, by uniemożliwić zakładanie kont dzieciom poniżej 13. roku życia. W warszawskich szkołach podstawowych posiadanie konta na Instagramie przez dziesięciolatków jest tajemnicą poliszynela, a dotychczasowe zabezpieczenia giganta okazują się łatwe do obejścia. KE zarzuca firmie Marka Zuckerberga, że jej systemy projektowane są w sposób, który zachęca do nadmiernego korzystania z platform kosztem zdrowia psychicznego najmłodszych.
Dla warszawskich ekspertów od zdrowia psychicznego i pedagogów, komunikat PAP to sygnał do wzmożonej debaty. Brak skutecznych narzędzi do potwierdzania wieku sprawia, że dzieci ze stolicy mają dostęp do treści, na które nie są gotowe emocjonalnie. Unia Europejska domaga się od Mety pełnej transparentności w zakresie stosowanych algorytmów, co może wymusić rewolucyjne zmiany w interfejsach aplikacji, których używamy na co dzień.
Co grozi gigantowi? Miliardowe kary na horyzoncie
Postępowanie toczy się w oparciu o przełomowy akt o usługach cyfrowych (DSA). Jeśli zarzuty się potwierdzą, Meta może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 6% jej rocznego światowego obrotu. W skali Warszawy i całego kraju może to oznaczać wymuszenie na platformie wprowadzenia drastycznych blokad czasowych lub całkowitej zmiany systemu rekomendacji dla użytkowników niepełnoletnich. Bruksela chce skończyć z modelem biznesowym, który opiera się na przykuwaniu uwagi dzieci za wszelką cenę.
Warto zwrócić uwagę, że Warszawa często jako pierwsza testuje nowe rozwiązania edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa. Decyzja Komisji Europejskiej może być wsparciem dla stołecznych placówek oświatowych, które walczą z problemem fonoholizmu wśród uczniów. Transparentność, której domaga się KE, pozwoliłaby rodzicom z Woli, Mokotowa czy Pragi na realną kontrolę nad tym, co ich pociechy robią w cyfrowym świecie.
Czy czeka nas blokada social mediów dla dzieci?
Choć całkowita blokada jest mało prawdopodobna, warszawiacy muszą przygotować się na znacznie surowszą weryfikację tożsamości w sieci. Możliwe, że już niedługo założenie konta na Instagramie w Warszawie będzie wymagało okazania dokumentu tożsamości lub biometrycznego potwierdzenia wieku. Meta ma teraz czas na ustosunkowanie się do zarzutów, ale presja ze strony unijnych organów jest największa w historii. Walka o zdrowie psychiczne młodego pokolenia wchodzi w decydującą fazę.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej postępowania Komisji Europejskiej wobec koncernu Meta (kwiecień 2026).
