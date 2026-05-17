Meteorolodzy ostrzegają przed nagłym załamaniem pogody. Temperatury mocno spadną, pojawi się silny wiatr

17 maja 2026 15:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po kilku cieplejszych dniach pogoda może ponownie zaskoczyć mieszkańców wielu regionów Polski. Synoptycy ostrzegają przed gwałtowną zmianą warunków atmosferycznych. W części kraju pojawią się intensywne opady deszczu, silny wiatr i wyraźne ochłodzenie.

Fot. Warszawa w Pigułce / Pixabay

Największe pogorszenie prognozowane jest na drugą część weekendu i początek przyszłego tygodnia. Miejscami temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni względem ostatnich dni.

Pogoda zmieni się bardzo szybko

Według prognoz przez Polskę ma przejść chłodny front atmosferyczny. Oznacza to:

  • spadek temperatur,
  • przelotne burze,
  • silniejsze porywy wiatru,
  • lokalne intensywne opady.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że gwałtowne zmiany pogody mogą być szczególnie odczuwalne dla kierowców oraz osób planujących aktywności na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy Warszawy również odczują zmianę

W stolicy pogoda ma zmienić się już w najbliższych godzinach. Synoptycy przewidują:

  • więcej chmur,
  • okresowe opady deszczu,
  • wyraźnie chłodniejsze poranki i wieczory.

Po ciepłych dniach wiele osób może być zaskoczonych nagłym ochłodzeniem, szczególnie rano i nocą.

Silny wiatr może utrudniać sytuację

Eksperci ostrzegają również przed silniejszymi podmuchami wiatru. W niektórych regionach mogą pojawić się utrudnienia na drogach i problemy związane z połamanymi gałęziami.

Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas parkowania samochodów pod drzewami oraz spacerów w parkach i lasach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Warto przygotować się na:

  • chłodniejsze poranki,
  • możliwe utrudnienia pogodowe,
  • gwałtowne zmiany temperatury,
  • trudniejsze warunki na drogach.

Eksperci przypominają, że przy dużych wahaniach pogody łatwiej o infekcje i pogorszenie samopoczucia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze oraz kierowcy podróżujący wieczorem i w nocy.

