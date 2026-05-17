Meteorolodzy ostrzegają przed nagłym załamaniem pogody. Temperatury mocno spadną, pojawi się silny wiatr
Po kilku cieplejszych dniach pogoda może ponownie zaskoczyć mieszkańców wielu regionów Polski. Synoptycy ostrzegają przed gwałtowną zmianą warunków atmosferycznych. W części kraju pojawią się intensywne opady deszczu, silny wiatr i wyraźne ochłodzenie.
Największe pogorszenie prognozowane jest na drugą część weekendu i początek przyszłego tygodnia. Miejscami temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni względem ostatnich dni.
Pogoda zmieni się bardzo szybko
Według prognoz przez Polskę ma przejść chłodny front atmosferyczny. Oznacza to:
- spadek temperatur,
- przelotne burze,
- silniejsze porywy wiatru,
- lokalne intensywne opady.
Meteorolodzy zwracają uwagę, że gwałtowne zmiany pogody mogą być szczególnie odczuwalne dla kierowców oraz osób planujących aktywności na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy Warszawy również odczują zmianę
W stolicy pogoda ma zmienić się już w najbliższych godzinach. Synoptycy przewidują:
- więcej chmur,
- okresowe opady deszczu,
- wyraźnie chłodniejsze poranki i wieczory.
Po ciepłych dniach wiele osób może być zaskoczonych nagłym ochłodzeniem, szczególnie rano i nocą.
Silny wiatr może utrudniać sytuację
Eksperci ostrzegają również przed silniejszymi podmuchami wiatru. W niektórych regionach mogą pojawić się utrudnienia na drogach i problemy związane z połamanymi gałęziami.
Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas parkowania samochodów pod drzewami oraz spacerów w parkach i lasach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Warto przygotować się na:
- chłodniejsze poranki,
- możliwe utrudnienia pogodowe,
- gwałtowne zmiany temperatury,
- trudniejsze warunki na drogach.
Eksperci przypominają, że przy dużych wahaniach pogody łatwiej o infekcje i pogorszenie samopoczucia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze oraz kierowcy podróżujący wieczorem i w nocy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.