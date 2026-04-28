Metro już gotowe, ale jest jeden haczyk. Pierwsze pociągi ruszą szybciej niż myślisz

28 kwietnia 2026 18:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Budowa drugiej linii metra na warszawskim Bemowie wchodzi w decydującą fazę. Tory są już ułożone, stacje nabierają ostatecznego wyglądu, a pierwsze testy ruszą lada chwila. Mieszkańcy coraz częściej zadają jedno pytanie – kiedy w końcu pojadą tam pasażerowie?

Fot. Warszawa w Pigułce

Prace dobiegają końca

Na placu budowy działa obecnie około 350 pracowników. Najcięższy etap jest już za nimi. Tarcza TBM zakończyła drążenie tuneli, a konstrukcje stacji są gotowe.

Teraz trwa wykończenie wnętrz. Montowane są schody ruchome, powstają strefy biletowe, a ekipy instalują ogromną ilość okablowania. Na każdej stacji układa się setki kilometrów przewodów, które odpowiadają za działanie systemów sterowania i bezpieczeństwa.

Tory gotowe. Czas na pierwsze przejazdy

Na całym odcinku o długości około 4 kilometrów ułożono już torowisko. To oznacza, że inwestycja weszła w jeden z najważniejszych etapów.

W maju na trasę wyjedzie tzw. skrajnik. To specjalne urządzenie sprawdzające, czy tunel i tory są wykonane prawidłowo. Dopiero po jego przejeździe możliwe będą testy z udziałem prawdziwych pociągów.

Pierwsze składy mają pojawić się latem. Na razie bez pasażerów, bo potrzebne jest jeszcze pełne zasilanie i odbiory techniczne.

Kiedy otwarcie dla pasażerów?

Zgodnie z harmonogramem budowa powinna zakończyć się 9 listopada 2026 roku. To moment przekazania inwestycji operatorowi.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, trzy nowe stacje – Karolin, Połczyńska i Lazurowa – zostaną otwarte na przełomie 2026 i 2027 roku.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Nowy odcinek metra zmieni komunikację w zachodniej części Warszawy. Dojazd do centrum stanie się szybszy i bardziej przewidywalny, szczególnie dla mieszkańców Bemowa.

To jednak nie koniec planów. Miasto już przygotowuje się do dalszej rozbudowy linii w kierunku Ursusa. W przyszłości metro ma dotrzeć jeszcze dalej, obejmując kolejne osiedla.

Prace już wchodzą na istniejącą linię

Podczas majówki pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Na kilka dni zamknięty zostanie fragment działającej linii, aby połączyć nowy odcinek z obecnym.

To właśnie wtedy nastąpi jeden z kluczowych momentów całej inwestycji – integracja systemów i przygotowanie trasy do testów.

Najważniejszy etap dopiero przed nami

Choć budowa fizycznie jest już prawie zakończona, to właśnie teraz zaczyna się najtrudniejszy etap. Testy, odbiory i dopuszczenia zdecydują o tym, kiedy pasażerowie faktycznie skorzystają z metra.

I to od nich zależy, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem – czy pojawi się jeszcze jedno, ostatnie opóźnienie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna