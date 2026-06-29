Mężczyzna zniknął pod wodą w Wiśle przy Moście Południowym w Warszawie. Trwają poszukiwania
Policja i straż pożarna przeszukują Wisłę przy Moście Południowym na Wawrze. Około 40-letni mężczyzna wszedł do wody i zaginął pod jej taflą. Na miejscu pracują łodzie, płetwonurek i dron. To zdarzenie w kontekście aktualnych upałów wpisuje się w alarmujące statystyki.
Opalał się przy moście, wszedł do wody i zniknął pod wodą
Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Stołecznej Policji o godzinie 17.40. Świadkowie poinformowali, że mężczyzna opalał się na plaży po wawerskiej stronie Wisły, pod Mostem Południowym. Wszedł do wody, zaczął pływać – po czym zniknął pod taflą. Na brzegu pozostały jego rzeczy osobiste.
„Około 40-letni mężczyzna wszedł do wody. Zaginął. Policjanci przeszukują Wisłę. Poszukiwania prowadzone są również z pomocą drona” – poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują strażacy z łodziami, w wodzie działa płetwonurek ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wodnego. Obecny był też zespół ratownictwa medycznego.
W miejscu, gdzie zaginął mężczyzna obowiązuje zakaz kąpieli, podobnie, jak na całej szerokości Wisły. dodatkowo miejsce oznaczone jest jako czarny punkt – miejsce szczególnie niebezpieczne, gdzie dochodziło już do podobnych dramatów.
Wisła w Warszawie: plaże są, ale kąpiel jest zakazana wszędzie
Latem 2026 roku w Warszawie jedynym oficjalnym kąpieliskiem jest Jeziorko Czerniakowskie na Mokotowie – czynne w godzinach 9:00-19:00 do 6 września. Wszystkie plaże nad Wisłą – Poniatówka, Rusałka, Saska, Żoliborz, Romantyczna na Wawrze czy plaża przy Bulwarze Pattona – są miejscami do opalania, spacerów i pikników. Kąpiel w Wiśle w granicach Warszawy jest zakazana.
Problem polega na tym, że plaże nad rzeką wyglądają jak kąpieliska: piasek, parasole, tłumy. W upalne dni, gdy temperatura przekracza 37°C, część plażowiczów wchodzi do wody mimo zakazu i mimo braku ratowników. Nurt Wisły w środkowym biegu jest groźny – silne podprądy, zmienna głębokość i temperatura wody znacznie niższa od powietrza mogą zaskoczyć nawet doświadczonych pływaków. Czarne punkty wodne to konkretne miejsca, gdzie warunki są szczególnie niebezpieczne i gdzie w przeszłości dochodziło już do tragedii.
30 utonięć w czerwcu
Zdarzenie na Wawrze nie jest odosobnione. Policja podała, że od 1 czerwca 2026 r. w Polsce utonęły już 30 osób. Tylko w miniony weekend zginęło 9 – w piątek 3, w sobotę 4, w niedzielę 2. W województwie mazowieckim w ciągu jednego weekendu odnotowano 3 utonięcia. Dwa dni wcześniej, 26 czerwca, mężczyzna zniknął pod wodą w zbiorniku Kruki w Oświęcimiu – tamtejsze poszukiwania nurkowe również nie przyniosły natychmiastowego efektu.
Policja alarmuje, że fala upałów bezpośrednio napędza te statystyki. „Gorące dni zachęcają do wypoczynku nad wodą i kąpieli. Niestety, chwila nieuwagi lub przecenienie własnych możliwości mogą mieć tragiczne skutki” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Dla porównania: w całym 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, a w 2024 – 444. Tendencja jest spadkowa, ale każde tego typu zdarzenie to ogromna tragedia, a wakacyjne szczyty utonięć wciąż zbierają tragiczne żniwo. Dane policyjne wskazują, że najczęściej Polacy toną w jeziorach i rzekach, najrzadziej w morzu. Alkohol był przyczyną utonięcia w 2025 r. w co piątym przypadku – 58 na 292 ofiar.
Wisła po rekordowych upałach: zimna woda to pułapka
Tegoroczna fala upałów – z rekordem 37,5°C w Warszawie i 40,5°C w Słubicach – stworzyła szczególnie niebezpieczne warunki nad wodą. Temperatura powietrza jest ekstremalnie wysoka, podczas gdy temperatura Wisły w środkowym biegu wynosi latem zazwyczaj 18-24°C. Ta różnica to gotowa pułapka: rozgrzany organizm styka się z zimną wodą, co może wywołać szok termiczny, skurcz mięśni lub nagły odruch hiperwentylacji, prowadzący do utraty kontroli nad ruchami nawet u sprawnych pływaków.
Wisła na odcinku warszawskim ma też specyficzną hydrodynamikę – nurt jest niejednorodny, pojawiają się wirowe podprądy, a głębokość zmienia się nagle. Przy Moście Południowym, gdzie doszło do dzisiejszego zdarzenia, rzeka płynie w odcinku pozbawionym regularnej obserwacji służb ratowniczych. Ratownicy WOPR-u patrolują wybrane odcinki, ale nie pokrywają całego brzegu stolicy.
Uważaj – Wisła to nie kąpielisko – nawet gdy jest 37°C i plażę pod nosem
Podczas trwającej fali upałów i w obliczu kolejnej, która – według prognoz – ma uderzyć około 8-9 lipca, ryzyko podobnych tragedii będzie rosło. Rzeczy, które warto wiedzieć przed wyjściem nad wodę w Warszawie i okolicach:
- Jedynym miejscem do kąpieli w Warszawie jest Jeziorko Czerniakowskie (ul. Jeziorna 4, Mokotów), czynne do 6 września w godz. 9:00-19:00. Wszystkie plaże wiślane – w tym przy Moście Południowym na Wawrze – są miejscami do opalania, nie do pływania. Nie ma tu ratownikow, a kąpiel jest zakazana.
- Czarne punkty wodne na mapie Wisły to konkretne miejsca o podwyższonym ryzyku – oznaczone tablicami z zakazem wejścia do wody. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie Komendy Stołecznej Policji oraz w aplikacji Bezpieczna Warszawa.
- Nagłe wejście rozgrzanego ciała do zimnej wody rzeki może wywołać skurcz lub odruchową hiperwentylację. Nawet jeśli umiesz pływać – w nieznanym akwenie bez ratowników to wystarczy, żeby stracić kontrolę nad sytuacją.
- Jeśli widzisz, że ktoś ma problemy w wodzie – natychmiast dzwoń pod numer 112. Nie wchodź do wody samodzielnie, żeby ratować tonącego bez sprzętu asekuracyjnego – statystyki poszukiwań nad Wisłą pokazują, jak szybko nurt lub podprąd może zabrać kolejną osobę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.