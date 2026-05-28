Miał 21 lat i całe życie przed sobą. Ekipa The Voice of Poland żegna Olafa. Pogrzeb w piątek
W środę 27 maja wieczorem oficjalny profil programu „The Voice of Poland” w mediach społecznościowych opublikował wiadomość, która poruszyła całe środowisko polskiej telewizji. 19 maja 2026 roku, w wieku 21 lat, zmarł Olaf Kwiatkowski – runner i asystent produkcji programu, który znany był ekipie show niemal od urodzenia. Przyczyna śmierci nie została ujawniona publicznie. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności.
Człowiek za kulisami, którego wszyscy znali
Olaf Kwiatkowski nie pojawiał się na ekranie – pracował za kulisami, w miejscu, gdzie talent show naprawdę powstaje. Jako runner i asystent produkcji był jedną z tych osób, bez których realizacja tak złożonego programu jak „The Voice of Poland” byłaby niemożliwa. Był synem Ewy – kobiety od lat związanej z realizacją show. Ekipa znała go więc od dziecka, dosłownie.
W ogłoszeniu opublikowanym w imieniu firmy Rochstar i Telewizji Polskiej napisano: „Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka. Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii” – głosił komunikat „The Voice of Poland TVP”.
Student, muzyk, człowiek wielu talentów
Olaf Kwiatkowski był studentem Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywność zawodową łączył z działalnością artystyczną – współtworzył zespół The Chimbears, pisał teksty, komponował i grał na perkusji. Praca przy „The Voice of Poland” była dla niego częścią szerszego zaangażowania w świat muzyki i mediów – nie przypadkowym epizodem, lecz świadomym wyborem.
Środowisko telewizyjne i muzyczne w żałobie
Wiadomość o śmierci Olafa Kwiatkowskiego wywołała falę kondolencji ze strony środowiska związanego z polską telewizją i muzyką. Pod wpisem pojawiły się komentarze m.in. od Aleksandra Barona, Margaret, Cleo, Macieja Musiała, Maffashion, Natalii Nykiel i Jana Dąbrowskiego. Paulina Chylewska, wieloletnia prowadząca „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”, również publicznie pożegnała 21-latka. Cleo, trenerka w dziecięcej edycji programu, dała wyraz bólowi, który ogarnął całą ekipę.
Pogrzeb w piątek w Szczytnie
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 maja 2026 roku o godzinie 12:00. Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ulicy Juliana Tuwima w Szczytnie. Tam rodzina, przyjaciele i współpracownicy będą mogli pożegnać Olafa Kwiatkowskiego. Przyczyna jego śmierci nie została podana do wiadomości publicznej – produkcja oraz rodzina proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.
