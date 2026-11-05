Mieszkańcy bloków mogą dostać do 6000 zł. Termin mija 18 listopada
Mieszkańcy Ciechanowa mogą dostać nawet 6000 zł na wymianę starych okien lub drzwi wejściowych do mieszkania. Miasto pokryje do 85 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu stolarki, ale wnioski można składać tylko do 18 listopada 2026 roku. Jest jednak ważny warunek: remontu nie wolno rozpocząć przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. Wcześniejsza wymiana okien lub drzwi oznacza, że wydatki nie zostaną objęte dofinansowaniem.
Nawet 6000 zł na nowe okna i drzwi
Program uruchomił Urząd Miasta Ciechanów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
Wsparcie jest skierowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Dotacja może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6000 zł.
Minimalny wkład własny mieszkańca wynosi więc 15 proc.
Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż fabrycznie nowych okien oraz drzwi zewnętrznych prowadzących do mieszkania.
Stolarka musi spełniać wymagania techniczne określone w miejskim programie.
Jak działa dopłata?
Program ma charakter refundacji.
Oznacza to, że mieszkaniec najpierw musi zapłacić za remont z własnych pieniędzy.
Dopiero po wykonaniu prac i prawidłowym rozliczeniu inwestycji otrzyma zwrot części wydatków.
Przykładowo, jeżeli uznane koszty wyniosą 5000 zł, 85 proc. tej kwoty daje 4250 zł.
Mieszkaniec ostatecznie pokryje więc z własnej kieszeni 750 zł.
Jeżeli koszt kwalifikowany wyniesie 8000 zł, 85 proc. oznaczałoby 6800 zł.
Program przewiduje jednak limit 6000 zł, dlatego właśnie tyle maksymalnie można otrzymać.
Kto może dostać pieniądze?
Nie każdy właściciel mieszkania w Ciechanowie automatycznie kwalifikuje się do programu.
Wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania albo posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Lokal musi znajdować się w budynku wielorodzinnym.
Zgodnie z zasadami programu wnioskodawca powinien również mieszkać lub być zameldowany w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy.
Okna muszą mieć co najmniej 15 lat
Jednym z najważniejszych warunków jest wiek wymienianej stolarki.
Program obejmuje okna i drzwi użytkowane od co najmniej 15 lat.
Nie można więc otrzymać pieniędzy na wymianę stosunkowo nowych okien tylko dlatego, że właściciel chce zamontować bardziej energooszczędny model.
W przypadku współwłasności konieczna jest również zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Wynajmowane mieszkanie odpada
Program jest skierowany do osób faktycznie korzystających z lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe.
Mieszkanie nie może być wynajmowane osobom trzecim ani w całości, ani częściowo.
W lokalu nie może być też prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza.
To oznacza, że właściciel mieszkania przeznaczonego wyłącznie na wynajem nie skorzysta z obecnego naboru.
Nie zaczynaj remontu przed podpisaniem umowy
To jeden z najważniejszych punktów całego programu.
Samo złożenie wniosku nie oznacza zgody na rozpoczęcie prac.
Mieszkaniec może zamówić i wymienić stolarkę dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Urząd Miasta Ciechanów wprost zaznacza, że przedsięwzięcia wykonane wcześniej nie będą objęte dofinansowaniem.
Osoba, która najpierw wymieni okna, a dopiero później złoży dokumenty, może więc stracić możliwość otrzymania pieniędzy.
Nowe okna muszą spełniać wymagania
Nie wystarczy także kupić dowolnych najtańszych okien.
Program określa wymagania techniczne, które musi spełniać nowa stolarka.
Przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto więc dokładnie sprawdzić parametry wybranego produktu oraz dokumentację producenta.
Zakup modelu niespełniającego wymogów programu może oznaczać problem z późniejszym rozliczeniem dotacji.
Dopłata obejmuje również drzwi
Wsparcie nie ogranicza się do samych okien.
Mieszkańcy mogą ubiegać się także o refundację zakupu i montażu nowych drzwi zewnętrznych prowadzących do mieszkania.
Nie chodzi jednak o drzwi wewnętrzne pomiędzy pokojami.
Program dotyczy stolarki oddzielającej lokal mieszkalny od części zewnętrznej lub wspólnej budynku.
Do kiedy można złożyć wniosek?
Nabór rozpoczął się 19 października 2026 roku i potrwa do 18 listopada 2026 roku.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wniosek można złożyć papierowo w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
Możliwe jest również przesłanie dokumentów elektronicznie przez e-Doręczenia lub na wskazany przez urząd adres poczty elektronicznej.
Wniosek elektroniczny musi zostać odpowiednio podpisany.
Sam wniosek nie gwarantuje pieniędzy
Budżet pierwszego naboru wynosi 450 tys. zł.
Oznacza to, że prawidłowe złożenie dokumentów nie gwarantuje automatycznego otrzymania dotacji.
Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami punktowymi określonymi w programie.
Znaczenie mają m.in. sytuacja mieszkańca oraz stan i wiek stolarki.
Dopiero na podstawie punktacji zostanie ustalona kolejność przyznawania pomocy.
Dotację można dostać tylko raz
Program przewiduje także ograniczenie dotyczące częstotliwości korzystania z pomocy.
Dotacja może zostać przyznana tylko jeden raz na dany lokal mieszkalny.
Jednorazowo może z niej skorzystać również konkretny wnioskodawca wraz ze współwłaścicielami.
Nie będzie więc możliwości wielokrotnego finansowania kolejnych etapów wymiany tej samej stolarki w ramach tego samego programu.
Pieniądze dopiero po wykonaniu prac
Choć nabór odbywa się w 2026 roku, rozliczanie inwestycji z tej edycji będzie możliwe dopiero w 2027 roku.
Szczegółowe terminy zostaną określone w umowach podpisywanych z mieszkańcami.
W praktyce oznacza to, że osoba korzystająca z programu musi być przygotowana na wcześniejsze wyłożenie własnych pieniędzy.
Dopiero potem nastąpi refundacja części kosztów.
Będą kolejne nabory
Osoby, które nie zdążą z dokumentami do 18 listopada, nie tracą całkowicie szansy na pomoc.
Miasto zapowiedziało kolejne nabory w 2027 i 2028 roku.
Obecny termin dotyczy więc pierwszej edycji programu, a nie jego całkowitego zakończenia.
Nie wiadomo jednak, czy każdy przyszły nabór będzie miał identyczny budżet i czy liczba dostępnych miejsc okaże się wystarczająca.
Tak sprawdzisz, czy możesz dostać 6000 zł
Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić kilka podstawowych rzeczy.
Po pierwsze – wiek okien lub drzwi. Muszą być eksploatowane od co najmniej 15 lat.
Po drugie – status mieszkania. Wnioskodawca musi w nim mieszkać, a lokal nie może być wynajmowany ani służyć działalności gospodarczej.
Po trzecie – nie rozpoczynaj remontu wcześniej. Prace można wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dotację.
Po czwarte – sprawdź parametry nowych okien. Muszą odpowiadać wymaganiom programu.
Po piąte – pilnuj terminu. Dokumenty trzeba złożyć najpóźniej 18 listopada 2026 roku.
Nawet 85 proc. kosztów, ale trzeba pilnować formalności
Program może znacząco zmniejszyć koszt wymiany starej stolarki.
Maksymalnie mieszkaniec otrzyma 6000 zł, a dofinansowanie może pokryć do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
Kluczowe jest jednak zachowanie właściwej kolejności.
Najpierw trzeba złożyć wniosek i przejść procedurę, następnie podpisać umowę, a dopiero potem rozpocząć remont.
Wnioski w pierwszym naborze można składać do 18 listopada 2026 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.