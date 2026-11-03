Pod Warszawą powstanie nowy schron. Pomieści około 600 osób
W Otwocku pod Warszawą ma powstać nowy podziemny schron dla około 600 osób. Obiekt zostanie wybudowany w pobliżu Szpitala Specjalistycznego i będzie przeznaczony zarówno dla pacjentów oraz personelu, jak i mieszkańców miasta.
Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał 2,5 mln zł z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Same prace budowlane mają rozpocząć się najwcześniej w 2027 roku.
Schron powstanie obok szpitala w Otwocku
Nowy obiekt zostanie zlokalizowany w niewielkiej odległości od Szpitala Specjalistycznego w Otwocku.
Takie położenie nie jest przypadkowe.
W sytuacji zagrożenia pacjenci będą mogli zostać stosunkowo szybko przeniesieni z budynku szpitala do bezpiecznej części podziemnej.
Schron ma mieć również podstawowe zaplecze lecznicze, dzięki czemu będzie można prowadzić w nim podstawowe działania medyczne.
Około 600 miejsc. Połowa dla mieszkańców
Według założeń schron będzie mógł pomieścić około 600 osób. Miejsca mają zostać podzielone mniej więcej po połowie.
Około 300 miejsc zostanie przeznaczonych dla pacjentów i personelu szpitala, a pozostałe dla mieszkańców.
To oznacza, że obiekt nie będzie służył wyłącznie placówce medycznej. W przypadku zagrożenia ma być jednym z punktów ochrony również dla osób znajdujących się w tej części Otwocka.
Podziemny obiekt z podwójnym zastosowaniem
Planowany schron ma być jednokondygnacyjnym obiektem podziemnym.
Jego charakter określono jako podwójnego zastosowania.
W czasie normalnego funkcjonowania będzie mógł być wykorzystywany przez szpital do innych zadań.
W sytuacji kryzysowej będzie natomiast pełnił funkcję ochronną.
Według założeń obiekt zostanie wyposażony również w zaplecze umożliwiające prowadzenie podstawowej opieki nad osobami wymagającymi pomocy.
W pobliżu są szkoły i inne instytucje
Lokalizacja schronu ma znaczenie również ze względu na otoczenie.
W bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego obiektu znajdują się m.in. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz filia Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.
Dzięki temu schron może w przyszłości służyć nie tylko pacjentom, ale także mieszkańcom oraz osobom przebywającym w pobliskich placówkach.
Wojewoda przekazał 2,5 mln zł
Na obecnym etapie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał 2,5 mln zł z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to całkowity koszt budowy schronu.
Środki mają zostać wykorzystane przede wszystkim na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji.
Pierwsze działania koncepcyjne związane z projektem rozpoczęto już w 2025 roku.
Budowa ma ruszyć najwcześniej w 2027 roku
Kolejnym etapem będzie przygotowanie pełnej dokumentacji.
Dopiero później możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.
Według obecnych założeń prace mają ruszyć najwcześniej w 2027 roku.
Umożliwia to wieloletnie finansowanie obiektów zbiorowej ochrony w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2032.
Na razie nie podano dokładnego terminu zakończenia inwestycji ani ostatecznego kosztu całego schronu.
Schron ma zapewnić także zaplecze medyczne
Projekt zakłada, że obiekt nie będzie zwykłym pomieszczeniem, w którym mieszkańcy mają jedynie przeczekać zagrożenie.
Jedna z części ma mieć charakter medyczny.
Pozwoli to na udzielanie pomocy poszkodowanym oraz zapewnienie ochrony pacjentom, którzy w sytuacji kryzysowej nie mogą po prostu opuścić terenu szpitala.
Druga część zostanie przeznaczona dla ludności cywilnej.
Takie rozwiązanie ma połączyć potrzeby ochrony mieszkańców z koniecznością zabezpieczenia funkcjonowania placówki medycznej.
Nowe schrony mają powstawać w ramach programu ochrony ludności
Inwestycja w Otwocku jest częścią szerszych działań związanych z rozbudową infrastruktury ochronnej.
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje finansowanie m.in. przygotowania oraz budowy obiektów zbiorowej ochrony.
W praktyce oznacza to nie tylko remont istniejących schronów, lecz także projektowanie nowych obiektów.
Szczególne znaczenie mają lokalizacje znajdujące się przy szpitalach, szkołach oraz innych instytucjach publicznych, gdzie w ciągu dnia może przebywać duża liczba osób.
Co wiadomo o inwestycji na dziś?
Na obecnym etapie potwierdzono kilka najważniejszych informacji.
Schron ma powstać przy Szpitalu Specjalistycznym w Otwocku, pomieści około 600 osób i będzie przeznaczony zarówno dla mieszkańców, jak i pacjentów oraz pracowników placówki.
Na dokumentację przekazano 2,5 mln zł.
W 2026 roku ma powstać dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji, natomiast roboty budowlane mają rozpocząć się najwcześniej w 2027 roku.
Nie podano jeszcze dokładnego terminu oddania obiektu do użytku ani pełnego kosztu jego budowy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.