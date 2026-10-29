Kolejne utrudnienia na Mazowszu. Droga zablokowana po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym

29 października 2026 14:15 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Droga krajowa nr 53 w powiecie ostrołęckim została zablokowana po zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. Do wypadku doszło na 112. kilometrze trasy, na odcinku Dylewo–Łodziska. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Zablokowana DK53 w powiecie ostrołęckim

Mazowiecka policja poinformowała o poważnych utrudnieniach na drodze krajowej nr 53.

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Do zdarzenia doszło na 112. kilometrze DK53, pomiędzy Dylewem a Łodziskami w powiecie ostrołęckim.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy:

  • samochód ciężarowy,
  • samochód osobowy.

Droga została całkowicie zablokowana.

Na miejscu pracują służby

Policja przekazała, że na miejscu prowadzone są działania służb ratunkowych.

Na ten moment funkcjonariusze nie podali szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia ani informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

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Nie wiadomo również, jak długo potrwa blokada trasy.

Kierowcy jadący DK53 powinni liczyć się z utrudnieniami i w miarę możliwości wybierać alternatywne drogi.

Policja apeluje do kierowców

Sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą niezbędne czynności.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, stosować się do poleceń policjantów i omijać odcinek Dylewo–Łodziska do czasu przywrócenia ruchu.

Gdy pojawią się kolejne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia, stanu uczestników lub odblokowania drogi, komunikat może zostać zaktualizowany.

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