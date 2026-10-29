Kolejne utrudnienia na Mazowszu. Droga zablokowana po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym
Droga krajowa nr 53 w powiecie ostrołęckim została zablokowana po zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. Do wypadku doszło na 112. kilometrze trasy, na odcinku Dylewo–Łodziska. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Zablokowana DK53 w powiecie ostrołęckim
Mazowiecka policja poinformowała o poważnych utrudnieniach na drodze krajowej nr 53.
Do zdarzenia doszło na 112. kilometrze DK53, pomiędzy Dylewem a Łodziskami w powiecie ostrołęckim.
W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy:
- samochód ciężarowy,
- samochód osobowy.
Droga została całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracują służby
Policja przekazała, że na miejscu prowadzone są działania służb ratunkowych.
Na ten moment funkcjonariusze nie podali szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia ani informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Nie wiadomo również, jak długo potrwa blokada trasy.
Kierowcy jadący DK53 powinni liczyć się z utrudnieniami i w miarę możliwości wybierać alternatywne drogi.
Policja apeluje do kierowców
Sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą niezbędne czynności.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, stosować się do poleceń policjantów i omijać odcinek Dylewo–Łodziska do czasu przywrócenia ruchu.
Gdy pojawią się kolejne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia, stanu uczestników lub odblokowania drogi, komunikat może zostać zaktualizowany.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.