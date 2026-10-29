Poważny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby w szpitalu

29 października 2026 11:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Poważny wypadek na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Sieluń w powiecie makowskim. Kierująca Fordem uderzyła w jelenia, który nagle wbiegł na jezdnię. Samochód następnie znalazł się na przeciwległym pasie ruchu i zderzył czołowo z Oplem. Oboje kierujący trafili do szpitala.

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Fot. Policja Mazowsze

Wypadek na DK61 w Sieluniu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 29 października, po godzinie 5 rano na drodze krajowej nr 61.

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Jak przekazała mazowiecka policja, kierująca Fordem jechała w kierunku Różana. W pewnym momencie na jezdnię nagle wbiegł jeleń, następnie kobieta uderzyła samochodem w zwierzę. Chwilę później Ford zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Doszło do czołowego zderzenia z Oplem

Na przeciwległym pasie znajdował się Opel. Doszło do czołowego zderzenia obu samochodów.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze zdjęć opublikowanych przez policję wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się na jezdni, natomiast drugi znalazł się poza drogą.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy.

Oboje kierujący trafili do szpitala

Policja poinformowała, że w wyniku wypadku oboje kierujący zostali przewiezieni do szpitala.

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Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących ich obrażeń.

Nie podano również, czy w samochodach znajdowały się inne osoby.

Droga została zablokowana

Po wypadku droga krajowa nr 61 w Sieluniu została zablokowana.

Policja informowała rano, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

Funkcjonariusze apelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli jest to możliwe, wybieranie tras alternatywnych.

Jesienią zwierzęta częściej pojawiają się na drogach

Spotkanie z dużym dzikim zwierzęciem może stanowić ogromne zagrożenie, szczególnie na drogach, na których samochody poruszają się z większą prędkością.

Jesienią kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność zwłaszcza na odcinkach przebiegających w pobliżu lasów i pól.

Jeleń może ważyć kilkaset kilogramów, a jego nagłe pojawienie się bezpośrednio przed samochodem pozostawia kierowcy bardzo mało czasu na reakcję.

W przypadku zauważenia zwierzęcia przy drodze najbezpieczniej jest zmniejszyć prędkość i być przygotowanym na to, że za jednym osobnikiem mogą pojawić się kolejne.

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