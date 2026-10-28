Śmigłowce, detonacje i żołnierze w cywilu. Wojsko potwierdziło ćwiczenia na Mazowszu i wystosowuje pilny apel
W Ostrołęce pojawili się żołnierze Wojsk Specjalnych, śmigłowce i pojazdy wojskowe. Mieszkańcy słyszeli głośne huki, a wojsko apelowało, by nie fotografować prowadzonych działań. Komunikat, który pojawił się w internecie, jest prawdziwy, ale dotyczy wydarzeń z 14 i 15 października 2026 roku. Ćwiczenia już się zakończyły, a szczegóły ich przebiegu nie zostały ujawnione.
Na grafice opatrzonej symbolami wojskowymi zapowiedziano obecność uzbrojonych żołnierzy w mundurach polowych i ubraniach cywilnych, wykorzystanie śmigłowców oraz możliwość usłyszenia detonacji. Treść potwierdzają informacje Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych przytoczone przez media oraz komunikat władz Ostrołęki. Ministerstwo Obrony Narodowej udzieliło również odpowiedzi Radiu dla Ciebie, wskazując na szkoleniowy charakter działań i ograniczenia w ujawnianiu ich szczegółów. Nie ma więc podstaw, by samą informację o obecności komandosów w mieście uznawać za wymysł internetowy.
Wojska Specjalne ćwiczyły przy starym szpitalu w Ostrołęce. Miasto podało dokładny adres
Już 12 października Urząd Miasta Ostrołęki opublikował zapowiedź ćwiczeń wojskowych na terenie dawnego szpitala przy ul. Henryka Sienkiewicza 56. Wskazano wówczas termin 14-15 października i poinformowano mieszkańców, że działania mają rutynowy charakter szkoleniowy. Samorząd poprosił o zachowanie spokoju oraz o niefotografowanie i nienagrywanie ćwiczeń ani terenu, na którym są prowadzone. Był to oficjalny komunikat miasta opublikowany przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a nie późniejsze wyjaśnienie przygotowane po pojawieniu się nagrań w sieci.
Wojskowy komunikat był znacznie bardziej szczegółowy. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych poinformowało, że w działaniach wezmą udział żołnierze wyposażeni w broń, korzystający z pojazdów służbowych oraz śmigłowców. Zwrócono również uwagę, że część uczestników będzie poruszać się w umundurowaniu polowym, a część w ubraniach cywilnych. To istotna informacja dla osób, które mogły widzieć w rejonie dawnego szpitala ludzi bez wojskowych mundurów, towarzyszących ćwiczącym oddziałom. Sam taki widok nie oznaczał prowadzenia tajnej akcji przeciwko mieszkańcom.
Mieszkańcy słyszeli wystrzały i eksplozje. Lokalne media opisały reakcje
Zapowiedź możliwości wystąpienia głośnych detonacji nie była przypadkowa. W relacjach lokalnych mediów z 14 i 15 października pojawiają się informacje o odgłosach strzałów, eksplozji i śmigłowców słyszanych w okolicy starego szpitala. Portal Moja Ostrołęka opisywał telefony od mieszkańców, którzy chcieli wiedzieć, co właściwie dzieje się w ich sąsiedztwie. W przestrzeni miasta obecność wojskowych pojazdów, uzbrojonych żołnierzy i przelatujących śmigłowców mogła wyglądać nietypowo, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie zapoznały się z urzędową zapowiedzią szkolenia.
Wojsko uprzedzało o takich odgłosach jeszcze przed rozpoczęciem działań. W odpowiedzi udzielonej Radiu dla Ciebie Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że podczas ćwiczeń mogą wystąpić detonacje i inne głośne dźwięki. Publicznie nie podano natomiast szczegółów użytych środków ani scenariusza szkolenia. Na podstawie samego huku nie można ustalić rodzaju zastosowanych materiałów, przebiegu ćwiczenia czy liczby żołnierzy. Nie ma również potwierdzenia, by odgłosy oznaczały rzeczywisty atak lub zdarzenie wymagające ewakuacji okolicznych mieszkańców.
Dlaczego żołnierze byli także po cywilnemu? Wojsko nie ujawniło scenariusza
Najwięcej pytań może budzić fragment o obecności uzbrojonych żołnierzy w ubraniach cywilnych. W komunikacie rzeczywiście zapowiedziano taki sposób udziału części wojskowych, ale nie podano ich konkretnych zadań. Nie wiadomo publicznie, jakie role odgrywali podczas szkolenia, które formacje brały w nim udział ani co dokładnie sprawdzano. Nie należy więc dopisywać do tej informacji opowieści o odbijaniu zakładników, zatrzymywaniu podejrzanych czy przygotowaniach do konkretnej operacji. Takie scenariusze mogą kojarzyć się z Wojskami Specjalnymi, lecz nie zostały potwierdzone w odniesieniu do działań w Ostrołęce.
Resort obrony przekazał Radiu dla Ciebie, że szczegółowe informacje dotyczące celu i przebiegu przedsięwzięcia oraz zaangażowanych sił i środków są objęte tajemnicą operacyjną. Podobne zastrzeżenie znalazło się na udostępnionej grafice. To wyjaśnia, dlaczego w oficjalnych komunikatach można znaleźć datę i miejsce szkolenia, a nie ma szczegółowego planu wykorzystania śmigłowców czy podziału zadań między żołnierzy. Brak tych informacji nie jest sam w sobie potwierdzeniem szczególnego zagrożenia. Oznacza jedynie, że wojsko zdecydowało się nie ujawniać szczegółów szkolenia.
Wojsko apelowało o niepublikowanie zdjęć. Nie ogłoszono powszechnego zakazu fotografowania miasta
W komunikacie znalazła się prośba o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, wyposażenie oraz rejon prowadzonych działań. Dowództwo poprosiło również o niezbliżanie się do ćwiczących i nieudostępnianie informacji dotyczących szkolenia. Władze Ostrołęki przekazały mieszkańcom podobny apel. Jego uzasadnieniem było bezpieczeństwo uczestników i ochrona informacji o realizowanym przedsięwzięciu. Nie należy jednak przedstawiać samej prośby zawartej w komunikacie jako ustanowienia ogólnego zakazu fotografowania całej Ostrołęki, ponieważ takiej decyzji nie ogłoszono.
W czasie ćwiczeń najważniejsze było pozostawienie żołnierzom przestrzeni do realizacji zadań. Zbliżanie się do osób wykonujących działania z bronią, wchodzenie na wykorzystywany teren lub próby obserwowania szkolenia z bliska mogły niepotrzebnie komplikować zabezpieczenie przedsięwzięcia. Apel o powstrzymanie się od publikacji nagrań nie był natomiast informacją o zatrzymywaniu wszystkich osób z telefonami ani o automatycznych karach za wykonanie zdjęcia. Konkretne ograniczenia dostępu do określonych obiektów lub terenów mogą wynikać z innych przepisów i oznaczeń, ale nie można ich domniemywać tylko na podstawie internetowej grafiki.
Ćwiczenia już się zakończyły. Wojskowi potwierdzili to 15 października
Ważne jest również to, kiedy wiadomość została opublikowana. Na udostępnionej grafice widnieją daty 14-15 października 2026 roku. Nie są to nowe terminy ćwiczeń. Co więcej, 15 października portal Moja Ostrołęka poinformował, że skontaktował się z Komponentem Wojsk Specjalnych. Mjr Marta Markieta przekazała redakcji, że działania zostały już zakończone. Wojskowi potwierdzili przy tym, że informacje o planowanym szkoleniu przekazano wcześniej władzom miasta.
Oznacza to, że komunikatu nie można dziś, 28 października, interpretować jako zapowiedzi pojawienia się wojskowych śmigłowców w kolejnych dniach. Potwierdza on wydarzenie sprzed blisko 2 tygodni. Nie opublikowano w nim też harmonogramu następnych ćwiczeń w tej lokalizacji. Jeżeli obraz jest ponownie rozpowszechniany bez daty publikacji, może sprawiać wrażenie aktualnego ostrzeżenia, choć opisuje już zakończone przedsięwzięcie.
W Warszawie i na Mazowszu również prowadzono ćwiczenia. Chodziło jednak o syreny alarmowe
W podobnym czasie mieszkańcy innych części województwa mazowieckiego mogli spotkać się z odrębnym przedsięwzięciem. Od 12 do 16 października Mazowiecki Urząd Wojewódzki prowadził ćwiczenie „Syrena-26”, którego celem było sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności. W ramach tego testu uruchamiano syreny emitujące ciągły sygnał trwający 1 minutę. W samej Warszawie zaplanowano próby na 12 i 16 października. Stołeczny serwis Warszawa 19115 informował, że mają one charakter ćwiczebny, i zachęcał mieszkańców do przekazywania uwag na temat słyszalności sygnału.
W Ostrołęce testy syren zaplanowano z kolei na 12 i 15 października. Oba przedsięwzięcia przypadły zatem częściowo na ten sam okres, ale miały inny charakter: jedno dotyczyło szkolenia Wojsk Specjalnych, drugie sprawdzenia systemu alarmowego. Nie ma publicznego potwierdzenia, że były elementami jednej wspólnej operacji. Dla mieszkańców Mazowsza różnica jest istotna, ponieważ huk detonacji podczas ćwiczeń żołnierzy nie jest tym samym co uruchomienie syren alarmowych przez administrację wojewódzką. Oba rodzaje działań zapowiedziano wcześniej w oficjalnych kanałach informacyjnych.
Co zrobić, gdy w okolicy pojawiają się żołnierze, śmigłowce i słychać detonacje
Podstawą jest sprawdzenie daty i miejsca komunikatu. Zapowiedź sprzed kilkunastu dni nie mówi nic o zagrożeniu występującym obecnie, nawet jeśli ktoś udostępni ją ponownie w mediach społecznościowych. W przypadku informacji o planowanych ćwiczeniach najlepiej sprawdzić stronę właściwego urzędu miasta, wojewody lub oficjalny komunikat wojska. Warto odczytać dokładną lokalizację, termin, ewentualne ograniczenia dostępu i zalecenia dla mieszkańców. Sam widok mundurów, pojazdów wojskowych czy śmigłowca nie oznacza jeszcze mobilizacji ani sytuacji wojennej.
Jeżeli szkolenie rzeczywiście odbywa się w pobliżu domu, należy zachować bezpieczną odległość od miejsca działań i respektować polecenia służb zabezpieczających teren. Nie należy zbliżać się do ćwiczących, żeby zrobić lepsze zdjęcie, ani rozpowszechniać informacji, których publikowania wojsko wyraźnie prosiło unikać. Gdy jednak ktoś dostrzega rzeczywiste zagrożenie dla życia lub zdrowia, takie jak pożar czy osoby ranne, powinien powiadomić odpowiednie służby, a w nagłej sytuacji zadzwonić pod 112. W przypadku Ostrołęki potwierdzono szkolenie Wojsk Specjalnych z 14-15 października. Nie ma informacji, aby opisany komunikat zapowiadał nowe działania pod koniec miesiąca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.