Carrefour ogłosił zwolnienia grupowe. Pracę straci nawet 210 osób. Na liście sklep w Warszawie
Carrefour Polska zgłosił zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. W 2026 roku trzy zgłoszenia obejmują łącznie nawet 550 osób, a ostatnie redukcje zaplanowano do grudnia i te obejmą 210 osób. Jak informuje PropertyNews, zmiany dotyczą również Mazowsza. Wśród wskazanych placówek znalazł się sklep w warszawskim Centrum Handlowym Bemowo.
550 osób w tegorocznych zgłoszeniach. Redukcje zapowiadano już w styczniu
Dla pracowników oznacza to kolejne miesiące niepewności, choć sama obecność na liście objętej procedurą nie przesądza jeszcze o utracie zatrudnienia. Carrefour zapowiada, że części osób będzie proponować przejście do innych sklepów lub objęcie nowych stanowisk. Podana liczba 550 jest sumą zapowiedzi przekazanych urzędom pracy w różnych miesiącach, a nie potwierdzonym bilansem wydanych wypowiedzeń.
Na tę liczbę składają się trzy zgłoszenia opisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W styczniu 2026 roku Carrefour zapowiedział zwolnienia obejmujące maksymalnie 250 osób, które miały zostać przeprowadzone do końca marca. Kolejne zgłoszenie pojawiło się w sierpniu i obejmowało 90 osób, a realizację zaplanowano na wrzesień i październik. We wrześniu spółka zgłosiła następny plan dotyczący 210 pracowników, z terminem od października do grudnia. Po dodaniu tych wartości wychodzi 550. Nie oznacza to jednak, że dokładnie tyle różnych osób otrzyma wypowiedzenia albo że wszystkie zwolnienia zostały już wykonane.
Urząd pracy rozróżnia bowiem zamiar redukcji od liczby osób rzeczywiście zwolnionych. Zgłoszony plan można ograniczyć lub rozłożyć w czasie. Same zgłoszenia nie pozwalają także bez dodatkowych danych wykluczyć zmian zakresu kolejnych planów. To skala tegorocznych zapowiedzi redukcji, potwierdzona w komunikatach urzędu.
Ostatnia fala obejmuje 210 pracowników. Zwolnienia mają potrwać do grudnia
Najświeższe zgłoszenie Carrefour Polska znalazło się w zestawieniu za wrzesień, opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 12 października. Sieć wskazała maksymalnie 210 osób, a zakończenie procesu przewidziano na grudzień 2026 roku. Według informacji przekazanych przez firmę i opisanych przez branżowe media chodzi o placówki w Warszawie, Sieradzu, Olsztynie i Bełchatowie. W stolicy wymieniono sklep w Centrum Handlowym Bemowo, natomiast w Olsztynie placówkę przy ul. Narcyzowej. Nie przedstawiono publicznego podziału całej puli 210 osób na poszczególne miasta, dlatego nie da się podać liczby pracowników zagrożonych wyłącznie na warszawskim Bemowie.
W komunikacie udostępnionym mediom Carrefour tłumaczył zmiany analizą rentowności sklepów. Część placówek ma problemy związane z wygaśnięciem umów najmu, w innych przyczyną jest utrzymujący się brak rentowności, mimo prób poprawy wyników. Z przekazanych informacji wynika, że konsultacje ze związkami zawodowymi zakończono 30 września, a następnie przyjęto regulamin zwolnień i rozpoczęto realizację procesu. Firma zapowiedziała równocześnie poszukiwanie alternatywnego zatrudnienia we własnej sieci. Ostateczna liczba rozwiązanych umów będzie zależeć między innymi od tego, ilu pracowników skorzysta z takich propozycji.
Warszawa: na liście Centrum Handlowe Bemowo. Osobny spór dotyczy przyszłości galerii
Dla mieszkańców Bemowa sprawa ma szczególne znaczenie, bo chodzi o rozpoznawalne miejsce codziennych zakupów. Carrefour działa w galerii położonej w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. W maju pojawiła się dodatkowo informacja, że właściciel Galerii Bemowo, firma Futureal, zamierza zamknąć obiekt 1 stycznia 2027 roku, a w dalszej perspektywie zastąpić zabudowę handlową osiedlem mieszkaniowym. O tych planach informowała warszawska „Gazeta Wyborcza”. Projekt wzbudził sprzeciw części mieszkańców i radnych dzielnicy, a przyszłość zagospodarowania terenu stała się przedmiotem lokalnej dyskusji.
Nie można jednak utożsamiać zapowiedzi właściciela galerii z decyzją o wszystkich zwolnieniach w Carrefourze. Sieć wskazała kilka lokalizacji w różnych województwach i mówiła zarówno o kwestiach najmu, jak i nierentowności placówek. Z dostępnych informacji nie wynika też, by wszystkie osoby objęte wrześniowym zgłoszeniem pracowały na Bemowie. Sam fakt, że zawiadomienie trafiło do urzędu pracy w Warszawie, nie oznacza, że redukcje dotyczą wyłącznie stolicy lub Mazowsza.
Carrefour miał 259 mln zł straty. Firma zmniejsza sieć i zmienia sposób prowadzenia sklepów
Redukcje zatrudnienia wpisują się w szerszą przebudowę działalności francuskiej sieci w Polsce. Według danych finansowych za 2025 rok Carrefour Polska osiągnął około 9,23 mld zł przychodów, czyli o 2,7 proc. mniej niż w 2024 roku. Strata netto wyniosła 259,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 53,6 mln zł. Pogorszenie wyników pokazuje skalę problemów finansowych, z którymi spółka mierzyła się przed tegoroczną falą zmian. Nie pozwala jednak wyliczyć, ile etatów musi zostać zlikwidowanych w poszczególnych sklepach ani przesądzać o przyszłości całej sieci.
Przedstawiciele Carrefour informowali wcześniej o przebudowach sklepów, ograniczaniu powierzchni niektórych placówek i zmianach organizacyjnych w centrali. Klienci mogą zauważyć mniejszą ofertę lub zmieniony format sklepu. Dla zatrudnionych konsekwencje bywają znacznie poważniejsze, ponieważ mniejszy obiekt może potrzebować innej liczby pracowników i innego podziału obowiązków. Firma równocześnie prowadzi działalność w wielu placówkach i rozwija wybrane formaty, dlatego sama restrukturyzacja nie oznacza ogłoszonego wycofania Carrefour z Polski.
Zwolnienia w Carrefourze to część większego problemu. Warszawa skupia większość zgłoszeń
We wrześniu 2026 roku zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych na Mazowszu zgłosiło 14 firm, obejmując planami łącznie 1359 osób. Obok Carrefour Polska w zestawieniu pojawili się między innymi LINK, Diageo Polska, Amazon Corporate Services Poland i Kompania Piwowarska. Część pozycji dotyczyła wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy, więc nie każda osoba uwzględniona w statystyce musi ostatecznie utracić zatrudnienie. WUP informował równocześnie, że w samym wrześniu faktyczne zwolnienia grupowe na Mazowszu objęły 617 osób, z czego 604 pracowały w firmach z Warszawy. Były to w dużej mierze skutki zapowiedzi złożonych przez pracodawców we wcześniejszych miesiącach.
Warto odczytywać te dane osobno. Wrześniowe 1359 osób to zapowiedzi przyszłych zmian, a 617 to liczba osób faktycznie zwolnionych w danym miesiącu w całym województwie. Nie można więc dodawać obu wielkości i przedstawiać wyniku jako liczby nowych bezrobotnych. Podobnie z trzema zgłoszeniami dotyczącymi Carrefour: pokazują powtarzające się działania restrukturyzacyjne, ale nie są jeszcze pełnym bilansem ich skutków.
Pracownik może dostać odprawę. Przy 10 latach pracy to nawet 3 miesięczne pensje
Przy rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Zgodnie z art. 8 ustawowa odprawa wynosi równowartość 1 miesięcznego wynagrodzenia przy stażu u danego pracodawcy krótszym niż 2 lata, 2 miesięcznych wynagrodzeń przy stażu od 2 do 8 lat oraz 3 miesięcznych wynagrodzeń przy stażu przekraczającym 8 lat. Dla przykładu przy wynagrodzeniu przyjmowanym do obliczenia odprawy w wysokości 5000 zł pracownik z 3-letnim stażem mógłby otrzymać 10 000 zł, a zatrudniony ponad 8 lat – 15 000 zł. Ostateczna wysokość zależy od zasad liczenia odprawy i składników wynagrodzenia.
W 2026 roku ustawowy limit takiej odprawy wynosi 72 090 zł, ponieważ nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 4806 zł. Jest to limit odprawy przewidzianej w ustawie, a nie zakaz przyznania przez pracodawcę innych, dodatkowych świadczeń na korzystniejszych zasadach. Carrefour informował w odniesieniu do wcześniejszej procedury o ustawowych odprawach, programie wsparcia w szukaniu pracy i dodatkowych świadczeniach powiązanych ze stażem. Uprawnienia konkretnej osoby zależą jednak od rodzaju umowy, podstawy rozwiązania stosunku pracy oraz dokumentów obowiązujących w danej procedurze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.