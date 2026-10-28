Biedronka obniżyła cenę mięsa aż o 53 proc. Kilogram kosztuje tylko 6,49 zł. Promocja wyłącznie dziś
Biedronka przygotowała jednodniową promocję, która może zainteresować osoby planujące rodzinny obiad. W środę, 28 października 2026 roku, cena świeżego mięsa z kurczaka spadła aż o 53 proc. Kilogram kosztuje zaledwie 6,49 zł zamiast 13,99 zł. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień i nie jest dostępna we wszystkich placówkach sieci.
Biedronka przeceniła mięso o ponad połowę. Tylko 28 października
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się promocja na świeże udo lub podudzie z kurczaka marki Kraina Mięs w opakowaniu Mega Paka.
Cena spadła z 13,99 zł do 6,49 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność w wysokości 7,50 zł na każdym kilogramie mięsa, czyli obniżkę o około 53 proc.
To propozycja dla osób, które chcą przygotować większą porcję obiadu lub uzupełnić zapasy w zamrażarce.
Promocja obowiązuje wyłącznie w środę, 28 października 2026 roku.
Ile można zaoszczędzić na zakupach?
Różnica w cenie jest wyraźna, szczególnie przy zakupie większej ilości mięsa.
|Ilość mięsa
|Cena przed obniżką
|Cena promocyjna
|Oszczędność
|1 kg
|13,99 zł
|6,49 zł
|7,50 zł
|2 kg
|27,98 zł
|12,98 zł
|15,00 zł
|3 kg
|41,97 zł
|19,47 zł
|22,50 zł
|4 kg
|55,96 zł
|25,96 zł
|30,00 zł
Podane wartości są przykładowymi wyliczeniami na podstawie ceny za kilogram. Ostateczna kwota zależy od rzeczywistej wagi opakowania.
W przypadku zakupu trzech kilogramów kurczaka można zapłacić o 22,50 zł mniej niż przed obniżką.
Udo czy podudzie? Oba produkty objęte promocją
Biedronka informuje, że oferta obejmuje zarówno świeże uda, jak i podudzia z kurczaka marki Kraina Mięs.
Produkty sprzedawane są w opakowaniach Mega Paka.
Uda i podudzia można wykorzystać do wielu popularnych potraw.
Sprawdzą się między innymi jako:
- pieczony kurczak z ziemniakami i warzywami;
- mięso duszone w sosie własnym;
- kurczak w sosie pomidorowym;
- aromatyczne danie jednogarnkowe;
- mięso do zupy lub rosołu.
Większą ilość zakupionego mięsa można również podzielić na porcje i zamrozić, przestrzegając zasad bezpiecznego przechowywania żywności.
Uwaga! Nie we wszystkich sklepach Biedronki
To szczególnie ważna informacja dla klientów.
Promocja jest dostępna wyłącznie w sklepach Biedronka bez tradycyjnej lady mięsnej.
Oznacza to, że nie każda placówka sieci musi oferować kurczaka w cenie 6,49 zł za kilogram.
Przed zakupami warto sprawdzić dostępność produktu w najbliższym sklepie.
Na materiale promocyjnym nie wskazano konieczności posiadania karty Moja Biedronka ani aplikacji.
Cena po promocji znów może wynosić 13,99 zł
Biedronka wyraźnie zaznacza, że jest to oferta jednodniowa.
Obowiązuje tylko w środę, 28 października.
Na reklamie podano również cenę po zakończeniu promocji: 13,99 zł za kilogram.
Oznacza to, że osoby planujące zakup mięsa w kolejnych dniach nie powinny zakładać, że obniżka będzie nadal obowiązywać.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz przygotowanie obiadu z kurczaka, środowa promocja może pozwolić na znaczną oszczędność.
Najważniejsze informacje:
- Produkt: świeże udo lub podudzie z kurczaka Kraina Mięs Mega Paka.
- Cena promocyjna: 6,49 zł za kilogram.
- Cena przed obniżką: 13,99 zł za kilogram.
- Rabat: 53 proc.
- Termin: tylko środa, 28 października 2026 roku.
- Dostępność: sklepy bez tradycyjnej lady mięsnej.
Przy zakupie dwóch kilogramów mięsa oszczędność wynosi 15 zł, a przy czterech kilogramach aż 30 zł.
Promocja kończy się wraz z zakończeniem środowej sprzedaży, a dostępność produktu zależy od zapasów sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.