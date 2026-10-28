Lidl szykuje wielką przecenę do sypialni. Od czwartku ceny spadną nawet o 10 zł. Klienci już mogą planować zakupy
Lidl przygotował nową ofertę, która może zainteresować osoby planujące odświeżenie sypialni przed zimą. Od czwartku, 29 października 2026 roku, w sklepach pojawi się pościel z mikrowłókna satynowego marki Livarno w obniżonych cenach. Najtańszy komplet będzie kosztował zaledwie 19,99 zł, a większe zestawy również zostaną przecenione o 10 zł. W ofercie znalazły się także wzory nawiązujące do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Lidl obniża ceny pościeli. Nowa oferta od 29 października
Jesień to czas, kiedy wiele osób przygotowuje dom na chłodniejsze miesiące. Lidl zapowiada nową promocję na wyposażenie sypialni, która rozpocznie się w czwartek, 29 października.
Tym razem sieć przeceni pościel z mikrowłókna satynowego marki Livarno, dostępną w kilku rozmiarach i wzorach.
Najtańszy komplet będzie kosztował 19,99 zł zamiast 29,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 10 zł, czyli około 33 proc.
Co ważne, rabaty obejmują również większe zestawy przeznaczone na kołdry dwuosobowe.
Komplet pościeli za 19,99 zł. Co znajduje się w zestawie?
Najtańszy wariant obejmuje poszwę na kołdrę o wymiarach 140 × 200 cm oraz poszewkę na poduszkę 70 × 80 cm.
Cena przed promocją wynosiła 29,99 zł.
Od czwartku komplet będzie dostępny za 19,99 zł.
To propozycja dla osób poszukujących niedrogiej pościeli do pojedynczego łóżka, pokoju nastolatka lub sypialni gościnnej.
Większe komplety również taniej. Ceny od 26,99 zł
Lidl przygotował także promocje na dwa większe rozmiary pościeli.
|Rozmiar poszwy na kołdrę
|Zawartość zestawu
|Cena przed obniżką
|Cena promocyjna
|140 × 200 cm
|1 poszewka 70 × 80 cm
|29,99 zł
|19,99 zł
|160 × 200 cm
|2 poszewki 70 × 80 cm
|36,99 zł
|26,99 zł
|220 × 200 cm
|2 poszewki 70 × 80 cm
|46,99 zł
|36,99 zł
W każdym przypadku obniżka wynosi dokładnie 10 zł.
Największy zestaw, przeznaczony na kołdrę o wymiarach 220 × 200 cm, będzie kosztował 36,99 zł.
Warto zwrócić uwagę, że zestawy różnią się nie tylko rozmiarem poszwy na kołdrę, ale także liczbą poszewek na poduszki.
Świąteczne wzory już w Lidlu. Są też bardziej uniwersalne kolory
Na zdjęciu promocyjnym Lidl prezentuje między innymi pościel z motywami nawiązującymi do Bożego Narodzenia.
Widoczne są wzory z serduszkami, prezentami, ozdobami choinkowymi oraz dekoracyjną kratką.
To propozycja dla osób, które lubią wprowadzać świąteczny klimat do domu jeszcze przed grudniem.
W gazetce pokazano również bardziej stonowane warianty, w tym pościel w kratę oraz zestawy w jasnych i zielonych odcieniach.
Dostępność poszczególnych wzorów i rozmiarów może zależeć od konkretnego sklepu.
Lidl podkreśla właściwości materiału
Pościel marki Livarno wykonano z mikrowłókna satynowego.
Według informacji podanych przez sieć materiał jest miękki, oddychający i wykonany z szybkoschnącej tkaniny.
Producent wskazuje również, że pościel zapewnia przyjemny sen.
Warto jednak pamiętać, że mikrowłókno satynowe nie jest tym samym materiałem co satyna bawełniana. Nazwa odnosi się do rodzaju wykończenia tkaniny.
Przed zakupem dobrze jest sprawdzić skład materiałowy i zalecenia dotyczące prania umieszczone na opakowaniu.
Czy trzeba mieć aplikację Lidl Plus?
Na przedstawionej stronie gazetki nie wskazano obowiązku aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Ceny 19,99 zł, 26,99 zł i 36,99 zł zostały zaprezentowane jako ceny promocyjne dostępne od czwartku, 29 października.
Nie podano również limitu zakupów na klienta.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia cenowe w sklepie oraz dostępność wybranego rozmiaru.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz wymianę pościeli albo szukasz niedrogiego kompletu do pokoju dziecka czy sypialni gościnnej, nowa oferta Lidla może być interesująca.
Najważniejsze ceny od 29 października:
- pościel 140 × 200 cm – 19,99 zł;
- pościel 160 × 200 cm – 26,99 zł;
- pościel 220 × 200 cm – 36,99 zł.
Każdy komplet jest tańszy o 10 zł względem ceny podanej przed obniżką.
Oferta obejmuje kilka wzorów, w tym modele z motywami świątecznymi.
Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w czwartek, 29 października 2026 roku. W przedstawionej części gazetki nie wskazano daty zakończenia oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.