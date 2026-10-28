Wyłączenia prądu w Warszawie. Mieszkańcy tych ulic muszą przygotować się na przerwy w dostawach energii
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. W środę, 28 października, prace obejmą część Bemowa, a w czwartek i piątek kolejne adresy na mapie stolicy. W niektórych lokalizacjach okna prac sięgają nawet 11 godzin. Sprawdzamy, gdzie i kiedy zaplanowano wyłączenia oraz które przerwy mają potrwać tylko kilkanaście minut.
Środa, 28 października. Wyłączenia na Bemowie
Na środę Stoen Operator zaplanował prace związane z wymianą słupa sieci niskiego napięcia przy ulicy Sterniczej.
Godziny: 7:30–16:00.
Wyłączenie dotyczy następujących adresów:
- ul. Sternicza 30,
- ul. Sternicza 57, 59–59A,
- ul. Sternicza 61, 63, 65, 67, 69, 73,
- ul. Sternicza 75–75A oraz 77.
Przewidziane okno prac wynosi osiem i pół godziny. Rzeczywisty czas przerwy może zależeć od przebiegu robót.
Czwartek, 29 października. Prace w kilku częściach Warszawy
Na czwartek zaplanowano kilka kolejnych prac modernizacyjnych.
Godziny 7:00–17:00 — Bemowo
Prace obejmą wybrane adresy przy ulicach:
- Cokołowej,
- Drzeworytników,
- Legionowej,
- Lustrzanej,
- Miejskiej,
- Sterniczej,
- Słomianej,
- Tkaczy.
Operator wskazuje modernizację sieci średniego napięcia. W tym przypadku zapowiedziano dwie przerwy po około 15 minut, a nie dziesięciogodzinne wyłączenie.
Godziny 7:30–17:00 — ulice Kanarkowa, Kolibrów i Kormoranów
Przerwy zaplanowano pod adresami:
- Kanarkowa 1–10, 12–13, 15–20,
- Kolibrów 2A–6, 8–15, 17,
- Kormoranów 1–2, 4, 6.
Powodem jest przebudowa linii energetycznej.
Godziny 7:30–13:30 — ulica Wadowicka
Prace obejmą adresy Wadowicka 5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20 i 22.
Zaplanowano wymianę przewodów.
Godziny 9:00–11:00 — Targówek
Przerwa dotyczy budynku przy ulicy Ludwika Kondratowicza 29A. Powodem jest modernizacja sieci niskiego napięcia.
Godziny 9:00–15:00 — ulica Zabraniecka
Na ulicy Zabranieckiej zaplanowano prace związane z rozbudową sieci. Dokładny zakres nieruchomości należy sprawdzić w systemie operatora.
Piątek, 30 października. Kolejne wyłączenia przed weekendem
Na piątek zaplanowano prace na Mokotowie, przy Wadowickiej oraz w innych częściach miasta.
Godziny 7:00–18:00 — Mokotów
Prace obejmą:
- Olkuska 6–7,
- Puławska 86, 99–99A,
- Ursynowska 8, 10, 12, 14, 16.
Chociaż okno prac wynosi 11 godzin, operator zapowiada dwie przerwy po około 30 minut, związane z przełączeniami podczas modernizacji stacji.
Godziny 7:30–13:30 — Wadowicka
Wyłączenie zaplanowano ponownie pod adresami Wadowicka 5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20 i 22.
Powodem jest wymiana przewodów.
Godziny 8:00–15:00 — ulica Marmurowa
Prace dotyczą adresów Marmurowa 7–8N oraz 10A. Operator zapowiada rozbudowę sieci niskiego napięcia.
Godziny 8:00–14:00 — ulica Borków
Planowane wyłączenie obejmuje nieruchomości Borków 42E–42K oraz 44D–44N.
Prace dotyczą rozbudowy sieci kablowej.
Czy w Warszawie doszło do dużej awarii?
Opublikowany wykaz dotyczy przede wszystkim planowanych wyłączeń związanych z pracami technicznymi, a nie jednej rozległej awarii obejmującej Warszawę.
Nie ma podstaw, aby na podstawie tych komunikatów informować o blackoucie w całej stolicy.
Planowane prace mogą być modyfikowane, skracane lub odwoływane. Mogą też pojawiać się nowe zgłoszenia awaryjne, których nie uwzględnia wcześniejszy harmonogram.
Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzać aktualny status swojej ulicy bezpośrednio u operatora.
Jak sprawdzić, czy zabraknie prądu pod konkretnym adresem?
Stoen Operator udostępnia internetową mapę przerw w dostawach energii.
Mieszkańcy mogą sprawdzić planowane wyłączenia oraz zgłoszone awarie, wpisując interesujący ich adres.
System pozwala także śledzić informacje o zdarzeniach w sieci.
Oficjalna mapa: https://awaria.stoen.pl/public/
Awarie zasilania można również zgłaszać pod numerem pogotowia energetycznego 991.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz przy jednej z wymienionych ulic, warto wcześniej naładować telefon, laptop i powerbank.
Przed przerwą w dostawie energii dobrze jest również przygotować latarkę, zapisać ważne numery kontaktowe oraz ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki podczas wyłączenia.
W budynkach wielorodzinnych należy pamiętać, że brak prądu może oznaczać także czasowe unieruchomienie windy.
Najważniejsze: sprawdź dokładny numer budynku i rodzaj zaplanowanych prac. Wielogodzinne okno techniczne nie zawsze oznacza, że przez cały ten czas mieszkanie będzie pozbawione energii elektrycznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.