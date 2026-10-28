Groził siostrze trzymając maczetę. 19-latek trafił do aresztu
Dramatyczna interwencja policjantów w powiecie otwockim. 19-letni mężczyzna podczas domowej awantury miał grozić swojej siostrze pozbawieniem życia, trzymając w rękach maczetę. Kryminalni szybko obezwładnili agresora i zatrzymali go. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.
Domowa awantura z maczetą w ręku
Do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie dotyczące agresywnego 19-latka.
Według informacji policji mężczyzna miał wszczynać awantury i kierować wobec swojej siostry groźby pozbawienia życia. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ podczas zdarzenia 19-latek trzymał w rękach maczetę.
🚨 Młodego mężczyznę, który w trakcie domowej awantury – trzymając w ręku maczetę – groził własnej siostrze pozbawieniem życia, zatrzymali policjanci z Otwocka. 19-latek został obezwładniony przez kryminalnych, którzy błyskawicznie zareagowali na sygnał o zagrożeniu ludzkiego życia.
Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku prokuratora i podejrzany został tymczasowo aresztowany.
Więcej ⬇️
https://t.co/J2ADXWRgER
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 28, 2026
Kryminalni wkroczyli do akcji
Na miejsce skierowano otwockich kryminalnych. Policjanci szybko obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go, zanim doszło do tragedii.
Po zatrzymaniu podejrzanego do pracy przystąpiła grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał dowodowy.
Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się również narzędzie, którym mężczyzna miał się posługiwać podczas awantury.
19-latek usłyszał zarzuty
Po zgromadzeniu materiału dowodowego zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Po analizie akt prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 19-latka tymczasowego aresztowania.
Sąd zdecydował o areszcie
Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku prokuratury. 19-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności w sprawie.
Policja podkreśla wagę szybkiej reakcji
Funkcjonariusze zaznaczają, że interwencje dotyczące bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia są traktowane priorytetowo.
W tym przypadku szybka reakcja kryminalnych pozwoliła opanować sytuację i zatrzymać mężczyznę, zanim doszło do poważniejszych konsekwencji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.