Groził siostrze trzymając maczetę. 19-latek trafił do aresztu

28 października 2026 11:51 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Dramatyczna interwencja policjantów w powiecie otwockim. 19-letni mężczyzna podczas domowej awantury miał grozić swojej siostrze pozbawieniem życia, trzymając w rękach maczetę. Kryminalni szybko obezwładnili agresora i zatrzymali go. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Domowa awantura z maczetą w ręku

Do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie dotyczące agresywnego 19-latka.

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Według informacji policji mężczyzna miał wszczynać awantury i kierować wobec swojej siostry groźby pozbawienia życia. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ podczas zdarzenia 19-latek trzymał w rękach maczetę.

Kryminalni wkroczyli do akcji

Na miejsce skierowano otwockich kryminalnych. Policjanci szybko obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go, zanim doszło do tragedii.

Po zatrzymaniu podejrzanego do pracy przystąpiła grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał dowodowy.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się również narzędzie, którym mężczyzna miał się posługiwać podczas awantury.

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19-latek usłyszał zarzuty

Po zgromadzeniu materiału dowodowego zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Po analizie akt prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 19-latka tymczasowego aresztowania.

Sąd zdecydował o areszcie

Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku prokuratury. 19-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności w sprawie.

Policja podkreśla wagę szybkiej reakcji

Funkcjonariusze zaznaczają, że interwencje dotyczące bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia są traktowane priorytetowo.

W tym przypadku szybka reakcja kryminalnych pozwoliła opanować sytuację i zatrzymać mężczyznę, zanim doszło do poważniejszych konsekwencji.

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