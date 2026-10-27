Wielka akcja policji na Mazowszu. 1200 kontroli trzeźwości, zatrzymane prawa jazdy
Policjanci drogówki z Otwocka, Piaseczna i Mińska Mazowieckiego przeprowadzili szeroko zakrojone działania prewencyjno-kontrolne na drogach krajowych nr 50. Tylko na terenie powiatu otwockiego w trakcie weekendowej akcji wykonano ponad 1200 kontroli trzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali kierujących po alkoholu i środkach odurzających, a także 16 praw jazdy.
Ponad 1200 kontroli trzeźwości
W działaniach uczestniczyli policjanci ruchu drogowego z kilku mazowieckich komend. Kontrole prowadzono między innymi na drodze krajowej nr 50, która jest ważną trasą wykorzystywaną przez kierowców omijających Warszawę.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, podczas weekendowej akcji na terenie powiatu otwockiego funkcjonariusze przeprowadzili ponad 1200 badań trzeźwości.
Część kierujących została dodatkowo przebadana pod kątem obecności środków odurzających w organizmie.
3 kierujących w stanie nietrzeźwości, 10 pod wpływem środków odurzających
Bilans działań policji okazał się poważny. Mundurowi zatrzymali 3 osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości.
Jeszcze więcej przypadków dotyczyło środków odurzających. Policjanci ujawnili 10 kierujących będących pod ich wpływem.
Podczas całej akcji funkcjonariusze zatrzymali również 16 praw jazdy oraz 7 dowodów rejestracyjnych.
Miał blisko 3 promile i nie posiadał uprawnień
Szczególną uwagę policjantów zwrócił jeden z kierujących zatrzymanych na terenie powiatu otwockiego.
41-letni mężczyzna prowadził samochód marki Daewoo. Badanie wykazało, że miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
Na tym jednak problemy kierowcy się nie skończyły. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Policja określiła go niechlubnym rekordzistą weekendowych działań.
Pokazał policjantom podrobione prawo jazdy
W trakcie kontroli funkcjonariusze natrafili także na 38-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego.
Mężczyzna podczas kontroli przedstawił policjantom dokument prawa jazdy. Jak ustalili funkcjonariusze, dokument był podrobiony.
Sprawa będzie miała dalszy ciąg, a okoliczności posługiwania się fałszywym dokumentem będą wyjaśniane przez policję.
Policja kontroluje drogi na Mazowszu
Działania prowadzone przez policjantów z Otwocka, Piaseczna i Mińska Mazowieckiego miały charakter prewencyjno-kontrolny.
Ich celem było przede wszystkim wyeliminowanie z ruchu osób, które swoim zachowaniem mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników dróg.
Wyniki jednej weekendowej akcji pokazują skalę problemu: 13 kierujących zostało ujawnionych w związku z alkoholem lub środkami odurzającymi, a policjanci zatrzymali łącznie 16 praw jazdy.
Funkcjonariusze przypominają, że prowadzenie pojazdu po alkoholu lub pod wpływem narkotyków może mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla samego kierowcy, ale również dla przypadkowych osób znajdujących się na drodze.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.