Zakaz obowiązuje, kontrole trwają. Sprawdzają worki i wystawiają mandaty. Potem przychodzi kosztowny list
170 zł zamiast 85 zł miesięcznie za śmieci w warszawskim mieszkaniu. Przy 100 gospodarstwach domowych dodatkowy rachunek może wynieść 8500 zł za jeden miesiąc. Takie są skutki zastosowania podwyższonej opłaty za niewłaściwą segregację. Od początku 2025 r. osobno trzeba zbierać również odpady tekstylne, a przez ten czas zmieniło się sporo: Warszawa opisuje system oznaczania pojemników chipami, pod Płockiem kody trafiają także na worki, przybyło miejsc zbiórki. Doszły też ważne wyjaśnienia ministerstwa, które zmieniają odpowiedź na pytanie, gdzie wyrzucić zużytą ścierkę albo pojedynczą zniszczoną skarpetkę.
Stara kurtka wymaga osobnej zbiórki. Zabrudzona ścierka to inna sytuacja
Obowiązek selektywnego zbierania odzieży i tekstyliów działa od 1 stycznia 2025 r. Dotyczy również rzeczy, których nikt nie będzie już chciał założyć: odpadami tekstylnymi są także zużyte ubrania czy domowe tkaniny przeznaczone do zagospodarowania. Dlatego jesienne opróżnianie szafy wymaga przygotowania osobnej torby na tę część rzeczy, która rzeczywiście ma trafić do zbiórki tekstyliów. Pomylenie jej z workiem na odpady zmieszane może zostać odnotowane przy odbiorze. Sam brak dodatkowego kontenera przy bloku nie oznacza, że można zrezygnować z segregacji; gmina ma zapewnić mieszkańcom możliwość oddania takich odpadów.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska doprecyzowało jednak wyjątki. Dopuszcza wyrzucanie do zmieszanych pojedynczych, silnie zabrudzonych tekstyliów, np. ścierek nasiąkniętych tłuszczem lub substancjami organicznymi. W odpowiedzi dotyczącej pojedynczego zniszczonego, zanieczyszczonego ubrania podaje również przykład dziurawej skarpetki. Szczegółowe zasady określa gmina, a tkaniny skażone niebezpiecznymi chemikaliami wymagają osobnego postępowania. Nie można więc traktować każdej znalezionej w śmieciach szmatki jako dowodu naruszenia. Podczas porządków trzeba ocenić stan rzeczy i sprawdzić miejscowe instrukcje.
|Co chcesz oddać
|Gdzie szukać właściwego miejsca
|Czyste ubrania nadające się do noszenia
|Zbiórka do ponownego użycia, odpowiedni pojemnik na odzież lub przekazanie kolejnej osobie
|Większa ilość zużytej odzieży i suchych tekstyliów
|PSZOK albo gminna zbiórka przyjmująca odpady tekstylne
|Pościel, koce i zasłony w dobrym stanie
|Zbiórka do ponownego użycia, zgodnie z jej regulaminem
|Pojedyncza silnie zatłuszczona ścierka
|Możliwe odpady zmieszane; sprawdź zasady gminy
|Pojedyncza zniszczona, zanieczyszczona skarpetka
|Ministerstwo dopuszcza odpady zmieszane; uwzględnij lokalne zasady
|Tkaniny skażone niebezpiecznymi chemikaliami
|Punkt wskazany przez gminę; wcześniej ustal zasady przyjęcia
Warszawskie pojemniki mają oznaczenia. Worki pozwalają zobaczyć zawartość
W miejskiej informacji zaktualizowanej 15 października 2026 r. Warszawa wskazuje, że operator ma oznaczać pojemniki i wyposażać je w elektroniczne identyfikatory RFID. Dzięki temu konkretny pojemnik można rozpoznać w systemie obsługi odbioru odpadów. Osobne wymagania dotyczą worków do segregacji: mają być przezroczyste albo półprzezroczyste, umożliwiające wzrokową kontrolę zawartości. Żeby zauważyć część błędów, pracownik nie musi więc wysypywać całego worka na ziemię. Nie chodzi przy tym o przeszukiwanie torby noszonej przez przechodnia, lecz o sprawdzanie odpadów wystawionych do odbioru.
RFID na wspólnym pojemniku identyfikuje pojemnik, a nie osobę, która wrzuciła kurtkę. W bloku pozostaje zatem zasadniczy problem: do tego samego śmietnika swoje odpady zanosi wiele gospodarstw. Rozpoznanie kontenera nie wystarcza do wskazania konkretnego mieszkania, z którego pochodził źle wyrzucony przedmiot. Miejskie wymagania dla worków nie opisują powszechnego systemu indywidualnych kodów przypisanych każdemu warszawskiemu lokalowi. Z punktu widzenia mieszkańca oznacza to, że elektroniczne oznakowanie może uporządkować obsługę śmietników, ale samo nie rozwiązuje sporu o odpowiedzialność sąsiadów.
Pod Płockiem kod trafia również na worek. Jest potwierdzenie na 2026 rok
W regionie płockim można znaleźć rozwiązanie idące dalej niż oznaczanie samych pojemników. Harmonogram odbioru odpadów na 2026 r. dla Parzenia w gminie Brudzeń Duży zawiera wyraźną instrukcję naklejania kodów kreskowych zarówno na pojemnik, jak i na worki przeznaczone do selektywnie zbieranych frakcji. Dokument uprzedza też, że worki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami nie będą odbierane. To konkretny przykład obowiązującego lokalnie systemu, który mieszkańcy muszą uwzględniać przy wystawianiu śmieci. Warto zachować otrzymane etykiety i sprawdzić instrukcję, zanim gotowy worek zostanie wyniesiony przed posesję.
Ta informacja dotyczy gminy Brudzeń Duży, nie całego miasta Płocka. Kody obejmują worki do poszczególnych frakcji i nie oznaczają uruchomienia odbioru tekstyliów w dodatkowym worku sprzed każdego domu. Ten sam harmonogram kieruje zużyte ubrania, obuwie i tekstylia do PSZOK w Siecieniu przy numerze 53B. Dla mieszkańców przewidziano tam również możliwość wypożyczenia przyczepki do przewozu odpadów. To praktyczne ułatwienie przy większych porządkach, zwłaszcza gdy do oddania jest więcej rzeczy niż jedna torba odzieży.
Nowe dane o kontrolach: 6461 protokołów w Warszawie
Warszawska Straż Miejska opublikowała już podsumowanie za 2025 r. W części dotyczącej kontroli środowiskowych podaje 6461 kontroli zakończonych protokołem, wobec 6855 rok wcześniej. Zakres obejmował m.in. segregację i czystość zbieranych frakcji, ale także ogrzewanie, gospodarkę ściekową i inne obowiązki dotyczące nieruchomości. To istotne rozróżnienie: wszystkie te kontrole nie były kontrolami ubrań w śmietnikach. Liczba pokazuje jednak skalę stałej pracy służb, podczas której sposób pozbywania się odpadów również podlega sprawdzeniu.
|Pozycja w sprawozdaniu Straży Miejskiej
|Wynik za 2025 r.
|Jak rozumieć tę liczbę
|Kontrole środowiskowe z protokołem
|6461
|Szerszy zakres niż sama segregacja odpadów
|Sprawcy ukarani mandatami
|1143
|Naruszenia kilku ustaw dotyczących ochrony środowiska i odpadów
|Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
|637 przypadków
|Także reakcje bez wystawienia mandatu
|Wnioski o ukaranie do sądu rejonowego
|18
|Sprawy z opisanego w raporcie zakresu środowiskowego
Sprawozdanie opisuje kontrole w całej stolicy, ze szczególnym nasileniem w zabudowie jednorodzinnej na obrzeżach miasta. Funkcjonariusze sporządzają protokoły również elektronicznie. Odpady może sprawdzić także ekipa, która przyjechała je odebrać. Nieprawidłowość bywa więc zauważona w zwykłym dniu wywozu, a jej finansowe następstwa pojawiają się później. Otrzymaną informację warto od razu przekazać osobie zarządzającej nieruchomością i ustalić, czego dotyczyła.
Od 85 do 170 zł. Tyle wynosi różnica w warszawskim mieszkaniu
Od 1 kwietnia 2026 r. podstawowa opłata w Warszawie wynosi 85 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł w zabudowie jednorodzinnej. Stolica wróciła wówczas do stawek sprzed czasowej obniżki. Za niewłaściwą segregację przewidziana jest ich dwukrotność, czyli odpowiednio 170 zł i 214 zł. Są to kwoty za gospodarstwo, nie od każdej osoby mieszkającej w lokalu. Poniższe wyliczenia nie uwzględniają indywidualnych ulg, w tym ulgi za kompostowanie w domu jednorodzinnym.
|Przykład
|Opłata podstawowa za miesiąc
|Opłata podwyższona za miesiąc
|Dodatkowy koszt
|Jedno gospodarstwo w bloku
|85 zł
|170 zł
|85 zł
|Jedno gospodarstwo w domu jednorodzinnym
|107 zł
|214 zł
|107 zł
|Nieruchomość obejmująca 50 gospodarstw w zabudowie wielolokalowej
|4250 zł
|8500 zł
|4250 zł
|Nieruchomość obejmująca 100 gospodarstw w zabudowie wielolokalowej
|8500 zł
|17 000 zł
|8500 zł
Wiersze dla 50 i 100 gospodarstw to symulacje skutków zastosowania podwyższonej stawki do całej opisanej nieruchomości przez jeden miesiąc. Pokazują, dlaczego nawet podwojenie opłaty może stać się poważnym problemem dla osiedlowego budżetu. Gdyby w przykładzie ze 100 gospodarstwami decyzja obejmowała trzy miesiące nieprawidłowej segregacji, dodatkowy koszt wyniósłby 25 500 zł. Każdy taki miesiąc musi jednak wynikać z ustaleń sprawy. W innych gminach trzeba sprawdzić miejscową uchwałę: krajowe przepisy przewidują stawkę podwyższoną od dwu- do czterokrotności podstawowej.
Mandat dla sprawcy i podwyższona opłata za śmieci to dwa różne rachunki
Za naruszenie obowiązku segregacji możliwy jest mandat do 500 zł, a w postępowaniu sądowym grzywna może sięgnąć 5000 zł. Dotyczy to odpowiedzialności za wykroczenie i wymaga ustalenia, kto je popełnił. Taki mandat wystawia uprawniony funkcjonariusz. Pracownik firmy wywozowej, który stwierdza błędy w pojemniku, dokumentuje sytuację i uruchamia przewidzianą procedurę; nie wystawia mieszkańcowi mandatu tylko dlatego, że odbiera śmieci. Różnica ma znaczenie zwłaszcza tam, gdzie z jednej altany korzysta wiele osób.
Podwyższona opłata dotyczy natomiast sposobu zbierania odpadów na nieruchomości. Firma odbierająca odpady ma powiadomić o nieprawidłowości zarówno gminę, jak i właściciela. Następnie urząd prowadzi postępowanie i wydaje decyzję określającą opłatę za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku segregacji. Naklejka na pojemniku nie jest jeszcze decyzją ustalającą należność. Dlatego pismo otrzymane później od administracji powinno pozwalać ustalić, z czego wynika dodatkowa kwota i jakiego okresu dotyczy.
Dlaczego za śmieci sąsiada rachunek może dostać cały blok
W budynku wielolokalowym obowiązki związane z rozliczaniem odpadów zwykle wykonuje wspólnota albo spółdzielnia. Jeżeli postępowanie dotyczy wspólnie rozliczanej nieruchomości, dodatkowy koszt może następnie obciążyć jej mieszkańców. Nie oznacza to automatycznego podwyższenia opłat we wszystkich budynkach należących do tej samej spółdzielni. Znaczenie ma nieruchomość i zakres konkretnej decyzji. Ustawa dopuszcza też rozwiązania z indywidualną identyfikacją odpadów z lokali, ale wymagają one odpowiedniej uchwały gminy i spełnienia warunków technicznych; sam chip na zbiorczym kontenerze ich nie zastępuje.
Administrator, który otrzymał zdjęcia niewłaściwie posegregowanych odpadów, powinien sprawdzić ich datę, miejsce i oznaczenie pojemnika. Warto również ustalić, kto miał dostęp do altany i czy wcześniej zgłaszano podrzucanie śmieci. Mieszkańcy mogą przekazać zarządcy konkretne informacje, np. o niedziałającym zamku albo pojemniku przestawionym pod inny budynek. Samo podejrzenie, że winny był ktoś z zewnątrz, nie rozstrzyga sprawy. Udokumentowana sytuacja daje jednak możliwość odniesienia się do ustaleń zamiast pozostawienia całej korespondencji bez odpowiedzi.
4536,40 zł opłaty i wyrok z lipca. Powiadomienie właściciela miało znaczenie
Nowy przykład przyniósł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 lipca 2026 r., sygn. I SA/Wr 232/26. Sprawa dotyczyła podwyższonej opłaty za grudzień 2024 r. w wysokości 4536,40 zł, ustalonej po stwierdzeniu m.in. papieru i tworzyw sztucznych w odpadach zmieszanych. Sąd uchylił decyzje obu instancji. Uznał, że firma odbierająca odpady nie dopełniła wymaganego powiadomienia właściciela; w okolicznościach tej sprawy powołanie się na naklejkę na pojemniku nie wystarczyło.
Według bazy orzeczeń wyrok pozostaje nieprawomocny. Nie dotyczył tekstyliów i nie zwalnia mieszkańców z segregacji, lecz pokazuje znaczenie prawidłowo przeprowadzonej procedury. Po otrzymaniu informacji o dopłacie warto poprosić administrację o decyzję, dokumentację naruszenia i korespondencję dotyczącą powiadomienia. To pozwala sprawdzić zarówno sam błąd w segregacji, jak i sposób ustalenia należności. Zaskarżenie decyzji wymaga działania przez właściwą stronę postępowania, z zachowaniem trybu i terminu podanego w pouczeniu.
W Warszawie działa już pięć PSZOK-ów. Najnowszy otwarto w czerwcu
Przy porządkowaniu ubrań mieszkańcy Warszawy mają dziś do dyspozycji pięć stałych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Najnowszy, przy ul. Kopijników 13 na Białołęce, został uruchomiony 1 czerwca 2026 r. Miejska lista przyjmowanych odpadów obejmuje odzież i tekstylia pochodzące z gospodarstw domowych. Przed wyjazdem warto rozdzielić je od innych rzeczy i przygotować tak, aby można było sprawnie przekazać właściwą frakcję. Wspólne godziny otwarcia ułatwiają zaplanowanie wizyty także po pracy.
|Adres PSZOK w Warszawie
|Dzielnica
|Godziny pracy
|ul. Płytowa 1
|Białołęka
|Pon.–pt. 7:00–20:00, sob. 9:00–17:00
|ul. Tatarska 2/4
|Wola
|Pon.–pt. 7:00–20:00, sob. 9:00–17:00
|ul. Kampinoska 1
|Bielany
|Pon.–pt. 7:00–20:00, sob. 9:00–17:00
|ul. Zawodzie 18
|Mokotów
|Pon.–pt. 7:00–20:00, sob. 9:00–17:00
|ul. Kopijników 13
|Białołęka
|Pon.–pt. 7:00–20:00, sob. 9:00–17:00
Punkty nie pracują w dni ustawowo wolne oraz w sobotę wielkanocną. Dodatkowo do końca 2026 r. Warszawa prowadzi weekendowe zbiórki rzeczy nadających się do dalszego użycia. Samochód czeka w miejscach wskazanych w harmonogramie, zwykle w soboty lub niedziele między 8:00 a 13:00. Przyjmowane są czyste ubrania, sparowane buty oraz domowe tekstylia w dobrym stanie. Rzeczy trzeba przynieść w torbie lub worku, a kierowca wstępnie ocenia ich stan. Podczas pilotażu jesienią 2025 r. zebrano 6720 kg odzieży i tekstyliów.
Weekendowa akcja jest szczególnie przydatna, gdy po wymianie garderoby zostają rzeczy, które mogą posłużyć kolejnej osobie. Nie przyjmuje jednak brudnych, mokrych, zniszczonych i niekompletnych przedmiotów, a także dywanów czy materaców. Takie ograniczenia warto sprawdzić przed wyjściem, żeby nie wracać z pełną torbą. Stan rzeczy decyduje o wyborze miejsca zbiórki. Dobry płaszcz i worek zużytych tkanin mogą wymagać skorzystania z dwóch różnych sposobów oddania, mimo że oba pochodzą z tego samego domowego porządkowania szafy.
W Płocku pojemniki wróciły. PCK również nadal prowadzi część zbiórek
Zmiana nastąpiła także w samym Płocku. W komunikacie z 12 marca 2026 r. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przekazała informację urzędu miasta o ponownym ustawianiu pojemników na odzież na swoich terenach. Do środka można oddawać ubrania w dobrym stanie, obuwie, akcesoria odzieżowe i tekstylia domowe. Zapowiedziano opróżnianie pojemników nie rzadziej niż raz w tygodniu. To konkretna zmiana dla mieszkańców, którzy wcześniej stracili wygodne miejsce przekazywania niepotrzebnych rzeczy. Zgłoszenia dotyczące obsługi można kierować pod numer umieszczony na pojemniku lub do urzędu.
Inaczej trzeba dziś również opisywać sytuację Polskiego Czerwonego Krzyża. Ogólnopolski program zbiórki zakończył się na początku listopada 2025 r., ale zbiórki PCK nie zniknęły całkowicie. Organizacja nadal prowadzi je przy wybranych oddziałach, a w dwóch województwach także w przestrzeni publicznej. Na aktualnej liście warszawskich lokalizacji wskazuje ul. Mokotowską 14 i ul. Szańcową 25. Przyjmowane rzeczy mają być czyste i nadawać się do ponownego użycia. Przed skorzystaniem z pojemnika warto przeczytać oznaczenie operatora i jego instrukcję, zamiast kierować się wyłącznie zapamiętanym wyglądem kontenera.
Co zrobić, gdy administracja informuje o dodatkowej opłacie?
Najpierw sprawdź, czy pismo dotyczy powrotu do zwykłej stawki, zmiany lokalnej taryfy czy rzeczywiście podwyższonej opłaty za segregację. W Warszawie podwyżka z 60 do 85 zł od kwietnia 2026 r. wynikała z zakończenia czasowej obniżki. Sama w sobie nie świadczyła o znalezieniu błędów w śmieciach. Przy dopłacie za naruszenie poproś zarządcę o wskazanie nieruchomości, okresu i podstawy wyliczenia. Dzięki temu można ustalić, czy rachunek odpowiada decyzji oraz czy administracja wyjaśniła mieszkańcom, co dokładnie stwierdzono.
Przy kolejnych porządkach najwięcej daje oddzielenie ubrań nadających się do użycia od odpadów tekstylnych i pojedynczych zabrudzonych materiałów, dla których obowiązują szczególne zasady. Wspólnota może umieścić przy altanie aktualną instrukcję z adresami punktów zbiórki, a mieszkańcy zgłaszać przepełnione pojemniki i uszkodzenia zabezpieczeń. Brak osobnego kontenera na ubrania nie znosi obowiązku ich właściwego oddania. Z kolei elektroniczne oznaczenie śmietnika nie zastępuje ustalenia faktów, prawidłowego powiadomienia i decyzji. Te szczegóły decydują zarówno o wygodzie mieszkańców, jak i o zasadności dodatkowego rachunku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.