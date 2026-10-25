W razie ewakuacji nie oddawaj tej rzeczy obcym. Rząd ostrzega, jak chronić się przed zagrożeniem
Nagła ewakuacja to sytuacja, w której liczą się minuty. Trzeba zabrać najważniejsze rzeczy, opuścić dom i dotrzeć w bezpieczne miejsce. W pośpiechu łatwo jednak popełnić błąd, który może mieć poważne konsekwencje. W rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” szczególną uwagę poświęcono dokumentom, gotówce i zasadom postępowania podczas ewakuacji. Warto pamiętać, że dowód osobisty, paszport i inne dokumenty zawierające dane osobowe powinny pozostawać pod naszą kontrolą. Nie należy przekazywać ich przypadkowym osobom, nawet jeśli oferują pomoc w transporcie.
Ewakuacja może nastąpić nagle. Rząd radzi przygotować się wcześniej
Pożar, powódź, poważna awaria infrastruktury czy inne zagrożenie mogą doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy będą musieli szybko opuścić swoje domy.
Nie zawsze będzie czas na spokojne pakowanie walizek, przeszukiwanie szaf czy kompletowanie dokumentów.
Dlatego w oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” polskie instytucje zalecają wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
Powinny znaleźć się w nim przedmioty niezbędne do funkcjonowania poza domem, w tym dokumenty, leki, woda, podstawowa żywność, latarka, telefon i gotówka.
Szczególnie istotne jest zabezpieczenie rzeczy, których utrata mogłaby utrudnić uzyskanie pomocy, potwierdzenie tożsamości lub dalszą podróż.
Dowód osobisty i paszport. Tych dokumentów trzeba pilnować
Podczas ewakuacji dokumenty tożsamości mogą być potrzebne do potwierdzenia danych, skorzystania z pomocy instytucjonalnej, podróżowania czy załatwiania spraw urzędowych.
Ich utrata w sytuacji kryzysowej oznacza dodatkowy problem.
Dlatego warto przechowywać je w bezpiecznym miejscu, najlepiej w wewnętrznej kieszeni plecaka lub saszetce noszonej blisko ciała.
Nie należy pozostawiać dowodu osobistego czy paszportu bez nadzoru.
Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec przypadkowych osób, które proponują przechowanie dokumentów, załatwienie formalności lub organizację transportu.
Nie oznacza to, że każda taka propozycja jest próbą oszustwa. W sytuacji kryzysowej warto jednak sprawdzić, kto oferuje pomoc i na jakiej podstawie działa.
Ktoś oferuje transport? Sprawdź, z kim jedziesz
Podczas ewakuacji mieszkańcy mogą korzystać z transportu organizowanego przez odpowiednie służby i instytucje.
Zdarza się również, że pomoc oferują wolontariusze lub osoby prywatne.
W takiej sytuacji najważniejsze jest ustalenie, czy transport jest rzeczywiście związany z oficjalną akcją ewakuacyjną.
Warto sprawdzić informacje przekazywane przez policję, straż pożarną, samorząd lub inne właściwe służby.
Jeżeli pojazd ma przewieźć mieszkańców do punktu ewakuacyjnego, należy upewnić się, dokąd jedzie i kto odpowiada za organizację przejazdu.
Nie powinno się oddawać przypadkowym osobom dokumentów ani pieniędzy wyłącznie dlatego, że obiecują miejsce w samochodzie.
Jeżeli sytuacja budzi wątpliwości, należy zwrócić się do osób prowadzących oficjalną akcję.
Uwaga na osoby podszywające się pod służby
W sytuacjach kryzysowych mogą pojawiać się próby wykorzystania dezorientacji i pośpiechu.
Oszuści mogą przedstawiać się jako organizatorzy pomocy, przedstawiciele instytucji lub osoby upoważnione do przeprowadzania formalności.
Dlatego nie należy opierać decyzji wyłącznie na słowach nieznajomego.
Jeśli ktoś żąda przekazania dokumentów, pieniędzy lub danych osobowych, warto ustalić jego tożsamość i podstawę takiego żądania.
Należy jednak odróżnić podejrzane zachowania od legalnych czynności wykonywanych przez uprawnione służby.
Policja, Straż Graniczna i inne właściwe organy mogą w określonych prawem sytuacjach żądać okazania dokumentów lub przeprowadzać kontrolę tożsamości.
Ostrożność nie oznacza więc odmowy współpracy z funkcjonariuszami wykonującymi ustawowe obowiązki.
Chodzi o unikanie przekazywania dokumentów osobom, których uprawnień i intencji nie można zweryfikować.
Nie zostawiaj dokumentów w bagażu oddanym do transportu
Podczas ewakuacji część rzeczy może być przewożona oddzielnie od właścicieli.
Warto pamiętać, że walizka lub duży bagaż mogą zostać zagubione, uszkodzone albo dotrzeć do miejsca docelowego później.
Dlatego najważniejsze dokumenty, telefon, niezbędne leki i niewielką ilość gotówki najlepiej przechowywać przy sobie, o ile pozwalają na to warunki i polecenia organizatorów ewakuacji.
Przydatna może być również wodoodporna saszetka, która zabezpieczy dokumenty przed deszczem i wilgocią.
Szczególnie istotne jest to podczas powodzi lub ewakuacji prowadzonej w trudnych warunkach pogodowych.
Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca wcześniejsze przygotowanie rzeczy, które mogą być potrzebne po opuszczeniu domu.
Wśród podstawowego wyposażenia warto uwzględnić:
- dokumenty tożsamości i odpowiednio zabezpieczone kopie najważniejszych dokumentów;
- gotówkę w różnych nominałach;
- telefon, ładowarkę i naładowany powerbank;
- niezbędne leki i podstawową apteczkę;
- wodę i żywność niewymagającą przygotowania;
- latarkę i zapasowe baterie;
- podstawowe środki higieniczne;
- odzież dostosowaną do warunków pogodowych;
- papierową listę kontaktów do bliskich.
Zawartość plecaka należy dostosować do wieku, stanu zdrowia i potrzeb domowników.
Rodziny z małymi dziećmi powinny uwzględnić dodatkowe artykuły, a właściciele zwierząt również ich potrzeby.
Dokumenty dzieci i seniorów. Kto powinien je zabezpieczyć?
Szczególnej uwagi wymagają osoby, które nie mogą samodzielnie zadbać o swoje dokumenty.
Dotyczy to między innymi małych dzieci, osób starszych oraz domowników potrzebujących wsparcia.
Warto wcześniej ustalić, kto odpowiada za zabranie ich dokumentów, leków i najważniejszych rzeczy.
Dobrze również przygotować papierową kartkę z numerami kontaktowymi do rodziny.
W przypadku dzieci należy stosować się do zasad ustalonych przez opiekunów i służby prowadzące ewakuację.
Nie należy przekazywać dziecka przypadkowej osobie, która deklaruje, że zabierze je w bezpieczne miejsce, bez możliwości zweryfikowania jej tożsamości i upoważnienia.
Zgubiłeś dowód podczas ewakuacji? Trzeba działać
Jeżeli dokument tożsamości zostanie utracony, należy zgłosić ten fakt zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W przypadku dowodu osobistego dostępne są procedury zgłoszenia utraty dokumentu, a w określonych sytuacjach również jego zawieszenia.
Jeżeli istnieje podejrzenie kradzieży, należy skontaktować się z policją.
Warto również rozważyć zastrzeżenie dokumentu w bankowym systemie Dokumenty Zastrzeżone, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania danych do oszustwa.
Sposób postępowania zależy od rodzaju dokumentu oraz okoliczności jego utraty.
Najważniejsze są polecenia służb
Rządowe zalecenia dotyczące przygotowania do ewakuacji nie zastępują instrukcji przekazywanych podczas rzeczywistego zagrożenia.
Jeżeli służby zarządzą opuszczenie określonego obszaru, należy stosować się do ich poleceń.
Nie warto opóźniać ewakuacji tylko po to, aby odnaleźć wszystkie dokumenty lub spakować dodatkowe rzeczy.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia pozostaje najważniejsze.
Dlatego właśnie wcześniejsze przygotowanie dokumentów i plecaka ewakuacyjnego ma tak duże znaczenie.
Jedna zasada może uchronić przed poważnym problemem
Podczas ewakuacji łatwo skoncentrować się na transporcie, znalezieniu schronienia i kontakcie z rodziną.
Warto jednak pamiętać również o bezpieczeństwie danych osobowych.
Dowód osobisty, paszport i inne ważne dokumenty najlepiej przechowywać przy sobie i nie przekazywać ich przypadkowym osobom.
Jeżeli konieczne jest okazanie dokumentu uprawnionemu funkcjonariuszowi lub przedstawicielowi właściwej instytucji, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” przypomina przede wszystkim o przygotowaniu dokumentów, plecaka ewakuacyjnego i planu działania na wypadek zagrożenia.
Takie przygotowanie nie oznacza, że ewakuacja jest nieuchronna. Pozwala jednak ograniczyć chaos, jeśli rzeczywiście okaże się konieczna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.