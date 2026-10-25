Od poniedziałku wielkie promocje w Lidlu. Mleko za 1,99 zł, ser niemal o połowę taniej. Są ważne warunki
Lidl przygotował kolejne promocje, które rozpoczną się w poniedziałek 26 października. Tym razem sieć przeceniła produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Mleko UHT będzie można kupić za 1,99 zł, a kilogram sera gouda za 14,99 zł. Do tego dochodzi akcja 2+1 za grosz na karmy dla kotów. Nie wszystkie rabaty naliczają się jednak automatycznie. W przypadku mleka trzeba kupić sześć opakowań i aktywować kupon Lidl Plus.
Lidl obniża ceny od 26 października. Trzy promocje na popularne produkty
W poniedziałek 26 października w sklepach Lidl rozpoczną się nowe akcje promocyjne.
Sieć przygotowała oferty na mleko, ser żółty oraz karmę dla kotów. Część z nich potrwa do środy 28 października, a pozostałe będą dostępne do soboty 31 października.
Warto zwrócić uwagę na zasady, ponieważ niektóre ceny promocyjne wymagają zakupu określonej liczby produktów.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba kupić sześć opakowań
Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na mleko UHT Polmlek o zawartości tłuszczu 3,2 proc., w opakowaniu 1-litrowym.
Cena przed obniżką wynosi 3,99 zł.
Od poniedziałku 26 października do soboty 31 października klienci będą mogli kupić mleko za 1,99 zł za litr, czyli o około 50 proc. taniej.
Jest jednak ważny warunek.
Promocyjna cena obowiązuje przy zakupie sześciu opakowań oraz po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Za sześć litrów mleka klient zapłaci więc łącznie 11,94 zł zamiast 23,94 zł.
Oszczędność wyniesie 12 zł.
Limit promocji to 12 opakowań na kupon.
Oznacza to, że klient może skorzystać z rabatu na maksymalnie dwa zestawy po sześć litrów mleka, zgodnie z zasadami oferty.
Ser gouda za 14,99 zł za kilogram. Obniżka o 49 procent
Kolejna promocja obejmuje ser gouda w plastrach marki Mlekpol.
Produkt sprzedawany jest na wagę, a cena przed obniżką wynosi 29,89 zł za kilogram.
Od poniedziałku 26 października do środy 28 października ser będzie kosztował 14,99 zł za kilogram.
To obniżka o około 49 proc.
W przypadku zakupu 500 gramów sera klient zapłaci około 7,50 zł.
Promocja może zainteresować osoby przygotowujące kanapki, zapiekanki, tosty czy domową pizzę.
Na przedstawionym fragmencie gazetki nie wskazano konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus dla tej oferty.
Warto jednak sprawdzić oznaczenie produktu na półce, ponieważ promocja dotyczy konkretnego sera.
Karmy dla kotów 2+1 za grosz. Promocja do soboty
Lidl przygotował również ofertę dla właścicieli kotów.
Od poniedziałku 26 października do soboty 31 października obowiązywać będzie promocja 2+1 za grosz na wszystkie karmy dla kota marek Max & Mila oraz Coshida.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich będzie kosztował jeden grosz.
Przykładowo, jeśli klient wybierze trzy karmy po 4 zł każda, zapłaci 8,01 zł zamiast 12 zł.
Jeżeli produkty będą miały różne ceny, za grosz zostanie naliczony najtańszy.
To istotne, ponieważ hasło 2+1 za grosz nie oznacza, że klient może dowolnie wybrać najdroższy produkt jako przeceniony.
Oferta obejmuje karmy wymienionych marek, a szczegóły akcji Lidl wskazuje na stronie 21 gazetki.
Nie wszystkie promocje kończą się tego samego dnia
Klienci powinni zwrócić uwagę na daty obowiązywania poszczególnych ofert.
|Produkt
|Cena lub promocja
|Termin
|Mleko UHT Polmlek 3,2%, 1 l
|1,99 zł przy zakupie 6 sztuk, z kuponem Lidl Plus
|26–31.10
|Ser gouda w plastrach Mlekpol
|14,99 zł/kg
|26–28.10
|Karmy dla kotów Max & Mila i Coshida
|2+1 za grosz
|26–31.10
Najkrócej dostępna będzie promocja na ser gouda, która zakończy się w środę 28 października.
Na zakup mleka i karm dla kotów w promocyjnych cenach będzie czas do soboty 31 października.
Lidl Plus. O tym trzeba pamiętać przed kasą
W przypadku mleka warunkiem uzyskania ceny 1,99 zł jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Samo kupienie sześciu opakowań nie wystarczy, jeśli klient nie spełni warunków promocji.
Dlatego przed rozpoczęciem zakupów warto uruchomić aplikację i sprawdzić dostępne kupony.
Trzeba również pamiętać o limicie 12 litrów mleka na kupon.
Nowe promocje Lidla rozpoczną się w poniedziałek 26 października. Największą uwagę mogą przyciągnąć mleko za 1,99 zł oraz ser gouda za 14,99 zł za kilogram. Właściciele kotów będą mogli natomiast skorzystać z akcji 2+1 za grosz na karmy Max & Mila i Coshida.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.