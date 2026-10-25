Pyzy warszawskie jak z Bazaru Różyckiego? Ten tradycyjny przepis na smak dawnej stolicy
Pyzy warszawskie. Kultowy przysmak, który znały całe pokolenia
Warszawa ma wiele kulinarnych tradycji, ale niewiele potraw tak mocno kojarzy się z dawną Pragą jak pyzy ziemniaczane. Przez dziesięciolecia stanowiły jeden z najpopularniejszych posiłków sprzedawanych na ulicach prawobrzeżnej części miasta.
Szczególne miejsce w ich historii zajmuje Bazar Różyckiego. To właśnie tam można było kupić gorące pyzy obficie polane tłuszczem, ze skwarkami i podsmażoną cebulą.
Dla wielu warszawiaków był to nie tylko szybki obiad, ale również część codziennego życia miasta.
Sekretem udanych pyz jest odpowiednio przygotowane ciasto ziemniaczane oraz soczysty, dobrze doprawiony farsz. Tradycyjne dodatki nadają potrawie charakterystycznego aromatu i sprawiają, że nawet niewielka porcja jest sycąca.
Składniki na domowe pyzy warszawskie
Przygotowanie pyz nie wymaga trudno dostępnych produktów. Większość składników można znaleźć w każdej kuchni.
Składniki na ciasto ziemniaczane
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1 kg ziemniaków,
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1 jajko,
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1 szklanka mąki pszennej,
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sól do smaku.
Składniki na farsz mięsny
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500 g mielonego mięsa wołowego,
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1 cebula,
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2 ząbki czosnku,
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sól i świeżo mielony pieprz,
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olej do smażenia.
Dodatki do podania
Do gotowych pyz można przygotować również tradycyjną okrasę. Najlepiej sprawdzą się podsmażona cebula, skwarki z boczku lub słoniny oraz niewielka ilość wytopionego tłuszczu.
Alternatywnie pyzy można podawać z sosem pieczeniowym.
Jak zrobić pyzy warszawskie? Przygotowanie krok po kroku
Krok 1. Ugotuj i przygotuj ziemniaki
Ziemniaki należy obrać, dokładnie umyć i umieścić w garnku z osoloną wodą.
Gotować do miękkości, a następnie odcedzić.
Jeszcze ciepłe ziemniaki najlepiej przecisnąć przez praskę lub bardzo dokładnie rozgnieść tłuczkiem.
Ważne, aby masa była jednolita i pozbawiona większych kawałków.
Przed dodaniem pozostałych składników ziemniaki powinny przestygnąć. Zbyt gorąca masa może utrudnić prawidłowe połączenie ciasta z jajkiem i mąką.
Warto również zadbać, aby ziemniaki były dobrze odparowane. Nadmiar wilgoci sprawia, że ciasto staje się klejące i wymaga większej ilości mąki.
Krok 2. Przygotuj ciasto ziemniaczane
Do przestudzonych ziemniaków dodaj jajko, szklankę mąki pszennej oraz odrobinę soli.
Następnie dokładnie połącz składniki, aż powstanie jednolita masa.
Ciasto powinno być miękkie, ale na tyle zwarte, aby można było formować z niego kulki.
Jeżeli będzie zbyt lepkie, można dodać niewielką ilość mąki. Nie należy jednak przesadzać z jej ilością.
Zbyt dużo mąki sprawi, że gotowe pyzy będą twarde i zbite.
Najlepiej wyrabiać ciasto krótko, tylko do momentu połączenia składników.
Warto pamiętać, że przedstawiony przepis wykorzystuje ziemniaki gotowane. W innych tradycyjnych odmianach pyz stosuje się również połączenie ziemniaków surowych i gotowanych.
Krok 3. Przygotuj aromatyczny farsz mięsny
Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę.
Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju. Dodaj cebulę i smaż na średnim ogniu, aż stanie się miękka i lekko złocista.
Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze przez krótką chwilę, uważając, aby się nie przypalił.
Do przygotowanej cebuli dodaj mielone mięso wołowe.
Całość dokładnie wymieszaj i smaż do momentu, aż mięso będzie całkowicie usmażone.
Pod koniec dopraw farsz solą oraz świeżo mielonym pieprzem.
Gotowe nadzienie odstaw do przestudzenia.
Farsz powinien być aromatyczny i lekko wilgotny, ale nie może zawierać dużej ilości płynu. Nadmiar tłuszczu lub sosu może utrudnić dokładne zlepienie ciasta.
Krok 4. Uformuj pyzy z mięsem
Z przygotowanego ciasta ziemniaczanego odrywaj niewielkie porcje.
Każdą porcję rozpłaszcz w dłoni, formując mały placek.
Na środku umieść około jednej łyżeczki farszu mięsnego.
Następnie ostrożnie połącz brzegi ciasta i dokładnie je zlep.
Uformuj kulkę, starając się, aby farsz pozostał całkowicie zamknięty wewnątrz.
Pyzy powinny mieć zbliżoną wielkość, dzięki czemu będą gotować się równomiernie.
Gotowe kulki układaj na desce lub talerzu lekko oprószonym mąką.
Jak długo gotować pyzy, żeby się nie rozpadły?
W dużym garnku zagotuj wodę i dodaj odrobinę soli.
Pyzy wkładaj partiami do wrzącej wody, uważając, aby nie układały się zbyt ciasno.
Po włożeniu klusek zmniejsz moc palnika. Woda powinna delikatnie się gotować, bez gwałtownego bulgotania.
Pyzy gotuj przez około 10–15 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Dokładny czas zależy od ich wielkości i grubości ciasta.
W przypadku mniejszych pyz z wcześniej usmażonym farszem czas może być krótszy. Najlepiej wyjąć jedną sztukę i sprawdzić, czy ciasto jest ugotowane również w środku.
Gotowe kluski wyjmuj łyżką cedzakową i pozostaw na chwilę do odsączenia.
Nie należy mieszać pyz zbyt intensywnie podczas gotowania, ponieważ delikatne ciasto może ulec uszkodzeniu.
Sekret smaku warszawskich pyz. Okrasa robi różnicę
Choć podstawą potrawy są ziemniaczane kluski i mięso, ogromne znaczenie ma sposób podania.
W tradycyjnej kuchni warszawskiej pyzy często serwowano z obfitą okrasą.
Najpopularniejszym dodatkiem były skwarki przygotowywane z boczku lub słoniny oraz cebula podsmażona na złocisty kolor.
Rozgrzany tłuszcz polewano na gorące pyzy tuż przed podaniem.
Dzięki temu ciasto nabierało wyrazistego smaku, a cała potrawa stawała się bardziej aromatyczna.
Osoby preferujące łagodniejszą wersję mogą zastąpić skwarki samą podsmażoną cebulą lub niewielką ilością sosu pieczeniowego.
To właśnie połączenie miękkiego ciasta, mięsnego nadzienia i gorącej okrasy tworzy smak, z którym wielu warszawiaków kojarzy pyzy z dawnego Bazaru Różyckiego.
Pyzy z Bazaru Różyckiego. Dlaczego sprzedawano je w słoikach?
Historia warszawskich pyz jest nierozerwalnie związana z Pragą-Północ.
Bazar Różyckiego, funkcjonujący od XIX wieku, przez dziesięciolecia był jednym z najważniejszych miejsc handlu w stolicy.
Można było tam kupić niemal wszystko, od produktów spożywczych po ubrania i artykuły codziennego użytku.
Wśród licznych stoisk szczególną popularnością cieszyły się miejsca sprzedające gorące posiłki.
Pyzy były jednym z najbardziej charakterystycznych bazarowych przysmaków.
Sprzedawczynie oferowały je w szklanych słoikach, często owiniętych gazetą lub papierem, co pomagało dłużej utrzymać temperaturę potrawy.
Kluski były obficie polane tłuszczem i okraszone skwarkami oraz cebulą.
Tak przygotowany posiłek można było zjeść na miejscu, często na stojąco, bez konieczności korzystania z restauracji.
Pyzy ze słoika stały się jednym z kulinarnych symboli warszawskiej Pragi. O ich popularności przypominają również miejskie opowieści i wspomnienia mieszkańców.
Dlaczego pyzy warszawskie smakowały tak wyjątkowo?
Dawna kuchnia warszawska opierała się w dużej mierze na prostych, łatwo dostępnych produktach.
Ziemniaki, cebula i mięso stanowiły podstawę wielu sycących potraw.
Pyzy doskonale wpisywały się w tę tradycję. Można było przygotowywać je w dużych ilościach, a następnie podawać jako pożywny obiad.
Istotne znaczenie miały także rodzinne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Nie istniał jeden niezmienny sposób przygotowania pyz. Różniły się rodzajem ciasta, farszem, wielkością i dodatkami.
Jedne gospodynie przygotowywały pyzy z mięsem wołowym, inne wykorzystywały wieprzowinę lub mięso pozostałe z gotowania rosołu.
Popularne były również wersje bez nadzienia, podawane z obfitą okrasą.
Ta różnorodność sprawiła, że pyzy na stałe wpisały się w kulinarną historię stolicy.
Co zrobić, żeby domowe pyzy były miękkie i puszyste?
Przygotowanie pyz nie jest skomplikowane, ale warto pamiętać o kilku zasadach.
Najważniejsze są odpowiednio ugotowane i dobrze odparowane ziemniaki. Zbyt wilgotna masa będzie wymagała dodania dużej ilości mąki, co może negatywnie wpłynąć na konsystencję gotowego dania.
Ważne jest również krótkie wyrabianie ciasta.
Nie należy ugniatać go przez długi czas, ponieważ może stać się bardziej klejące i trudniejsze do formowania.
Farsz powinien być wcześniej przygotowany i przestudzony.
Podczas lepienia trzeba dokładnie zamykać nadzienie w cieście. Nawet niewielka szczelina może spowodować wydostanie się mięsa do wody.
Ostatnim istotnym elementem jest gotowanie na niewielkim ogniu.
Gwałtownie wrząca woda sprzyja rozpadaniu się delikatnych ziemniaczanych klusek.
Czy pyzy warszawskie można odgrzewać następnego dnia?
Pyzy najlepiej smakują bezpośrednio po przygotowaniu, kiedy ciasto jest miękkie, a farsz pozostaje gorący.
Można je jednak przechowywać w lodówce i ponownie podgrzać następnego dnia.
Po ugotowaniu należy je sprawnie ostudzić, przełożyć do szczelnego pojemnika i umieścić w lodówce.
Najlepiej spożyć je w ciągu 1–2 dni.
Przed podaniem można podgrzać je w gorącej wodzie lub delikatnie podsmażyć na patelni.
Drugi sposób pozwala uzyskać lekko przyrumienioną powierzchnię i nadaje potrawie nieco inny charakter.
Pyzy z mięsem można również zamrażać, pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu ich przed wysychaniem.
Tradycyjny warszawski obiad, który warto przygotować w domu
Pyzy warszawskie to przykład potrawy, która mimo upływu lat nie straciła swojego charakteru.
Proste składniki, ziemniaczane ciasto i aromatyczne mięso tworzą sycące danie, które dobrze sprawdza się podczas rodzinnego obiadu.
Choć przygotowanie wymaga trochę czasu, sam przepis nie jest szczególnie trudny.
Najważniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji, dokładne zlepienie ciasta oraz spokojne gotowanie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.