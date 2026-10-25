Słońce „zajdzie wcześniej”. Po zmianie czasu w Warszawie ciemno będzie już o tej godzinie
Dziś, po przestawieniu zegarków, słońce zajdzie o godzinie, która wielu zaskoczy. W kolejnych tygodniach będzie to jeszcze wcześniej. Policzyliśmy, kiedy w stolicy i największych miastach Polski robi się ciemno. Chociaż mamy z tym do czynienia co roku, przestawianie zegarków zmienia cały tryb dnia wielu Polaków.
Niedziela 25 października to jeszcze nie najkrótszy dzień w roku
W nocy z soboty na niedzielę cofnęliśmy zegarki z 3:00 na 2:00. Efekt widać od razu. W niedzielę 25 października słońce w Warszawie wzeszło o 6:17, a zajdzie o 16:23. Dzień wcześniej wschód był o 7:15, a zachód o 17:25.
Jak wiadomo zmiana czasu nie skraca dnia. Dzień w niedzielę trwa ok. 10 godzin i 6 minut, czyli tylko o 4 minuty krócej niż w sobotę, i to z powodu pory roku, a nie zegarków. Zmiana czasu przesunęła jedynie wschód i zachód słońca o godzinę na tarczy zegara. Rano jest jaśniej, a ciemność przychodzi godzinę wcześniej. Dla osób, które pracują dłużej niż 8 godzin, często oznacza to, że wyjdą do pracy, kiedy będzie jeszcze ciemno i wrócą, jak już będzie ciemno.
Po zachodzie słońca jest jeszcze przez chwilę względnie jasno. Zmierzch cywilny, czyli moment, w którym bez sztucznego światła trudno już czytać czy rozpoznać twarze, kończy się w niedzielę w Warszawie ok. 16:58.
Tak będzie się skracał dzień w Warszawie
Dzień będzie się skracał jeszcze przez prawie 2 miesiące, początkowo nawet o 3-4 minuty na dobę. Oto godziny wschodu i zachodu słońca w Warszawie w najważniejsze dni najbliższych tygodni:
- 1 listopada (Wszystkich Świętych): wschód 6:30, zachód 16:09,
- 11 listopada (Święto Niepodległości): wschód 6:48, zachód 15:52,
- 15 listopada: wschód 6:56, zachód 15:46,
- 30 listopada: wschód 7:21, zachód 15:29,
- 21 grudnia (przesilenie zimowe): wschód 7:43, zachód 15:25.
21 grudnia to najkrótszy dzień roku. W Warszawie potrwa zaledwie ok. 7 godzin i 42 minuty, o ponad 2 godziny i 20 minut krócej niż dziś.
Najwcześniej ciemno nie w dniu przesilenia
Ciekawostka, o której mało kto wue: najwcześniejszy zachód słońca nie wypada w najkrótszym dniu roku. W Warszawie słońce najwcześniej zajdzie ok. 13-14 grudnia, o 15:24. Po tej dacie zachody zaczną się już przesuwać na później, choć dzień nadal będzie się skracał.
Z porankami jest odwrotnie. Najpóźniej słońce wzejdzie dopiero na przełomie roku, ok. 7:45. To efekt tego, że Ziemia porusza się wokół Słońca po elipsie, a jej oś jest nachylona. W efekcie „słoneczne południe” przesuwa się w grudniu na coraz późniejsze godziny zegarowe.
Praktyczny wniosek dla warszawiaków: popołudnia zaczną się wydłużać już w połowie grudnia, ale na jaśniejsze poranki trzeba poczekać do stycznia.
Białystok ciemnieje najwcześniej, Szczecin najpóźniej
Cała Polska ma jedną strefę czasową, ale słońce wschodzi i zachodzi w różnych regionach o różnych porach. Na wschodzie kraju ciemno robi się wyraźnie wcześniej niż na zachodzie. Godziny zachodu słońca w niedzielę 25 października:
- Białystok: 16:12,
- Lublin: 16:19,
- Warszawa: 16:23,
- Rzeszów: 16:24,
- Gdańsk: 16:28,
- Kraków: 16:32,
- Poznań: 16:39,
- Wrocław: 16:41,
- Szczecin: 16:46.
W dniu przesilenia najwcześniej zrobi się ciemno w Białymstoku, ok. 15:11. W Szczecinie i Wrocławiu słońce zajdzie wtedy ponad pół godziny później. Na północy, np. w Gdańsku, dni są z kolei najkrótsze, bo słońce wschodzi tam najpóźniej, 21 grudnia dopiero ok. 8:04.
Jak przetrwać krótkie dni?
- Wychodź na zewnątrz w ciągu dnia, choćby na 15-20 minut w przerwie w pracy. Światło dzienne, nawet przy zachmurzeniu, pomaga utrzymać rytm dobowy i dobry nastrój.
- Jeśli wracasz pieszo lub rowerem po 16:00, pamiętaj o odblaskach i oświetleniu. Poza terenem zabudowanym odblask jest dla pieszego obowiązkowy.
- Kierowcy: przez pierwsze dni po zmianie czasu zachowaj szczególną ostrożność przy przejściach dla pieszych. Popołudniowy szczyt przypada teraz na zmrok.
- Planujesz wizytę na cmentarzu 1 listopada? Słońce zajdzie o 16:09, więc jeśli zależy ci na świetle dziennym, wybierz się przed 15:00.
Godziny wschodu i zachodu słońca zostały wyliczone dla współrzędnych centrów miast i mogą różnić się o 1-2 minuty od innych tablic astronomicznych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.