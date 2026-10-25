Wszystkich Świętych 2026. Policja wydała ważny komunikat
Policja wydała komunikat przed Wszystkimi Świętymi. Chodzi o bezpieczeństwo Polaków
W niedzielę, 1 listopada 2026 roku, Polacy będą obchodzić Wszystkich Świętych. Już w dniach poprzedzających święto należy spodziewać się zwiększonego ruchu w pobliżu nekropolii.
Na cmentarze przybędą tysiące osób, które chcą uporządkować groby, zapalić znicze i wspominać zmarłych bliskich. W takich warunkach szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo odwiedzających.
Polska Policja opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, w którym przypomina o podstawowych zasadach ostrożności.
Funkcjonariusze podkreślają, że okres Wszystkich Świętych jest czasem zadumy, ale również znacznego natężenia ruchu wokół cmentarzy.
Najważniejsze ostrzeżenia dotyczą możliwości zgubienia się w tłumie oraz kradzieży kieszonkowych.
Dzieci i seniorzy mogą zgubić się w tłumie. Policja radzi, jak temu zapobiec
Jednym z zagrożeń, na które zwracają uwagę funkcjonariusze, jest utrata kontaktu z osobami towarzyszącymi.
W okresie Wszystkich Świętych alejki cmentarne bywają zatłoczone. Przy dużej liczbie odwiedzających łatwo stracić z oczu dziecko lub starszą osobę.
Szczególnie istotne jest zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się większą grupą.
Policja zaleca wyposażenie dzieci i seniorów w opaski z numerem kontaktowym do opiekuna.
Alternatywnym rozwiązaniem może być umieszczenie kartki z numerem telefonu w kieszeni kurtki lub płaszcza.
Takie zabezpieczenie może ułatwić kontakt z rodziną, jeżeli osoba zgubi się w tłumie i będzie potrzebowała pomocy.
Warto również wcześniej ustalić miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia się grupy.
Dzieci powinny wiedzieć, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, jeżeli stracą z oczu rodziców lub opiekunów.
Uwaga na kieszonkowców. Tłok na cmentarzach sprzyja kradzieżom
Drugim zagrożeniem wskazanym w policyjnym komunikacie są kradzieże.
W okresie Wszystkich Świętych wiele osób zabiera ze sobą portfele, telefony, dokumenty i inne wartościowe przedmioty.
W zatłoczonych miejscach łatwiej o chwilową utratę kontroli nad rzeczami osobistymi.
Policja ostrzega, że duże skupiska ludzi mogą stanowić okazję dla kieszonkowców.
Funkcjonariusze radzą, aby nie zabierać na cmentarz większej ilości gotówki ani niepotrzebnych wartościowych przedmiotów.
Należy również pilnować telefonu, portfela oraz torebki.
Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, w których odwiedzający zajmują się sprzątaniem nagrobków, ustawianiem kwiatów lub zapalaniem zniczy.
W takich momentach łatwo odłożyć swoje rzeczy i na chwilę o nich zapomnieć.
Nie zostawiaj torebki na ławce ani przy nagrobku
Policja przypomina o jeszcze jednej ważnej zasadzie.
Rzeczy osobistych nie należy pozostawiać bez nadzoru, nawet na krótką chwilę.
Dotyczy to przede wszystkim torebek, plecaków, telefonów i portfeli.
Pozostawienie przedmiotów na cmentarnej ławce lub przy pomniku może stworzyć okazję do kradzieży.
Podczas porządkowania grobu najlepiej trzymać wartościowe rzeczy blisko siebie.
Dobrym rozwiązaniem jest również ograniczenie zabieranych przedmiotów do tych, które rzeczywiście będą potrzebne.
Im mniej cennych rzeczy zabierzemy ze sobą, tym mniejsze potencjalne straty w przypadku kradzieży.
Wszystkich Świętych 2026. Zwiększony ruch również na warszawskich cmentarzach
Policyjne ostrzeżenia dotyczą również mieszkańców Warszawy i Mazowsza.
W okresie Wszystkich Świętych szczególnie duże zainteresowanie odwiedzających mogą odnotować największe warszawskie nekropolie, w tym Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Bródnowski oraz Cmentarz Północny.
W ich okolicach należy liczyć się ze zwiększonym ruchem pieszych i samochodów, a także większym obciążeniem komunikacji miejskiej.
Osoby wybierające się na cmentarze z dziećmi lub starszymi członkami rodziny powinny odpowiednio zaplanować wizytę.
Dobrym rozwiązaniem może być wcześniejsze ustalenie miejsca spotkania na wypadek rozdzielenia się grupy. Warto również zadbać o to, aby każdy uczestnik wyjścia miał możliwość kontaktu z bliskimi.
Kierowcy powinni ponadto sprawdzić aktualną organizację ruchu i ewentualne ograniczenia parkowania. W okolicach dużych cmentarzy mogą zostać wprowadzone czasowe zmiany.
Co zrobić, gdy dziecko lub senior zgubi się na cmentarzu?
W przypadku utraty kontaktu z bliską osobą najważniejsze jest szybkie i spokojne działanie.
Jeżeli dziecko zniknie z pola widzenia, należy sprawdzić najbliższe alejki oraz miejsce, w którym było ostatnio widziane.
Warto powiadomić znajdujących się w pobliżu pracowników ochrony cmentarza lub funkcjonariuszy policji.
W przypadku zaginięcia dziecka albo osoby starszej, szczególnie mającej problemy z orientacją, nie należy zwlekać ze zgłoszeniem sytuacji służbom.
Nie trzeba czekać 24 godzin, aby zgłosić zaginięcie.
Policja zaleca także wcześniejsze przygotowanie dzieci do takich sytuacji. Warto wyjaśnić im, że po zgubieniu się powinny zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza lub pracownika obsługi cmentarza.
Policja apeluje do Polaków. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach
Tegoroczne Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada. W kolejnym dniu wielu Polaków będzie również odwiedzać groby z okazji Dnia Zadusznego, obchodzonego 2 listopada.
Policja przypomina, że podczas wizyt na nekropoliach warto zwracać uwagę nie tylko na własne bezpieczeństwo, ale również na osoby towarzyszące.
Szczególnej opieki mogą potrzebować dzieci i seniorzy, którzy w dużym tłumie łatwo tracą orientację.
Równie ważne jest zabezpieczenie rzeczy osobistych. Portfele, telefony i torebki powinny pozostawać pod stałym nadzorem.
Funkcjonariusze apelują, aby nie zabierać na cmentarze większej gotówki i kosztowności, których nie będziemy potrzebować.
Podobne zasady bezpieczeństwa policja przypominała także w poprzednich latach, wskazując na ryzyko kradzieży w zatłoczonych alejkach cmentarnych i środkach komunikacji publicznej.
Wszystkich Świętych to czas pamięci o bliskich. Zachowanie kilku podstawowych środków ostrożności może sprawić, że wizyty na cmentarzach przebiegną spokojnie i bez niepotrzebnych niebezpiecznych sytuacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.