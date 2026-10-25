Wlepiają 5000 zł grzywny za brak jednego świstka. Masowe kontrole u właścicieli domów i mieszkań, urzędnicy nie mają litości
Przez lata traktowano go jak zbędną biurokrację, a wielu właścicieli po prostu ignorowało przepisy przy transakcjach. Dziś urzędnicy ruszyli w teren, a brak niepozornego dokumentu może kosztować nawet 5 tysięcy złotych z kieszeni wynajmującego lub sprzedawcy. Co gorsza, kosztowną pułapkę zastawiono także na tych, którzy niedawno ocieplili budynek lub wymienili piec. Zobacz, kto musi posiadać aktualne świadectwo i jak uniknąć dotkliwej kary!
Energetyczna metryka budynku. Czym jest świadectwo i co ujawnia?
Czasy, w których o atrakcyjności nieruchomości decydowały wyłącznie metraż, liczba pokoi i lokalizacja, bezpowrotnie minęły. W dobie galopujących cen energii i restrykcyjnych norm unijnych, kluczowym parametrem dla kupujących i najemców stają się prognozowane koszty eksploatacji. Temu celowi służy świadectwo charakterystyki energetycznej – urzędowy dokument określający zapotrzebowanie budynku lub samodzielnego lokalu na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia.
Świadectwo działa jak precyzyjny rentgen techniczny nieruchomości. Ujawnia nie tylko roczne zużycie energii pierwotnej (EP) i końcowej (EK), ale obnaża również wszelkie straty ciepła wynikające z wad konstrukcyjnych, nieszczelnych okien czy niezaizolowanych stropów. Dla kupującego to twarda informacja, ile zapłaci zimą za kaloryfery, z kolei dla sprzedającego lub wynajmującego – dokument, bez którego sfinalizowanie transakcji staje się prawną miną.
Stare mieszkania i bloki pod lupą. Kto jest zwolniony z obowiązku?
Powszechny do niedawna mit głosił, że paszport energetyczny dotyczy wyłącznie nowo powstałych budynków wznoszonych po 2009 roku. Znowelizowane prawo zlikwidowało te luki. Obowiązek posiadania ważnego świadectwa obejmuje obecnie:
- właścicieli domów jednorodzinnych (zarówno nowych, jak i wzniesionych kilkadziesiąt lat temu),
- właścicieli mieszkań w blokach, kamienicach i apartamentowcach,
- inwestorów komercyjnych i zarządców wynajmujących lokale użytkowe.
W przepisach istnieje jednak jeden istotny wyjątek: jeśli właściciel użytkuje dom lub mieszkanie wyłącznie na własne potrzeby i nie planuje wprowadzać go do obrotu rynkowego, nie ma obowiązku sporządzania świadectwa. Przymus prawny aktywuje się w ułamku sekundy w momencie zaoferowania lokalu: przy wystawieniu na sprzedaż, podpisaniu aktu notarialnego lub zawieraniu jakiejkolwiek umowy najmu – nawet okazjonalnego.
Ile kosztuje paszport energetyczny i kiedy trzeba wyrobić go na nowo?
Dokumentu nie da się sporządzić samodzielnie w arkuszu kalkulacyjnym. Może go wystawić wyłącznie certyfikowany audytor lub inżynier wpisany do oficjalnego Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Za sporządzenie świadectwa dla typowego lokalu mieszkalnego płaci się standardowo od 500 do 800 zł, natomiast w przypadku dużych domów jednorodzinnych lub nietypowych apartamentów w metropoliach stawki przekraczają 1000–1200 zł.
Co istotne, certyfikat jest co do zasady ważny przez 10 lat, jednak w przepisach kryje się bolesna pułapka. Jeżeli właściciel przeprowadzi prace termomodernizacyjne – wymieni kocioł węglowy na pompę ciepła, zamontuje rekuperację, ociepli elewację lub wymieni stolarkę okienną – dotychczasowe świadectwo traci moc prawną. Zmiana parametrów energetycznych budynku wymusza zlecenie i opłacenie nowego audytu, który potwierdzi wyższą klasę energetyczną lokalu.
5000 zł grzywny i lawina kontroli. Notariusze i najemcy weryfikują rejestry
Ignorowanie formalności przestało uchodzić płazem. Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości ustawodawca przewidział grzywnę wymierzaną przez sądy w wysokości aż do 5 000 zł. To niemal dziesięciokrotność kosztu zlecenia audytu.
Co więcej, urzędy i nadzór budowlany zintensyfikowały kontrole. Notariusze mają bezwzględny obowiązek odnotowania w akcie notarialnym faktu przekazania świadectwa nabywcy (lub odnotowania jego braku i pouczenia o karze). Równolegle świadomość najemców drastycznie wzrosła – brak certyfikatu energetycznego przy umowie najmu coraz częściej staje się podstawą do składania zawiadomień do organów ścigania przez niezadowolonych lokatorów, którzy po przeprowadzce zderzyli się z astronomicznymi rachunkami za dogrzewanie.
Rynek najmu w stolicy pod presją: Mokotów, Wola i Śródmieście liczą straty
Skutki zaostrzonych kontroli najmocniej odczuwają właściciele nieruchomości w Warszawie, gdzie rynek najmu i obrotu lokalami osiąga największą dynamikę w kraju.
W stołecznym Śródmieściu, gdzie tysiące lokali w przedwojennych kamienicach trafia na rynek najmu długo- i krótkoterminowego, sporządzenie świadectwa okazuje się prawdziwym wyzwaniem. Grube mury bez izolacji termicznej i wiekowe okna dają fatalne wskaźniki zapotrzebowania na energię, co wymusza na właścicielach obniżki czynszu lub inwestycje w renowację. Z kolei w nowoczesnych wieżowcach i na nowych osiedlach na Woli kupujący i najemcy bezwzględnie żądają certyfikatów, weryfikując koszty klimatyzacji i ogrzewania przed podpisaniem umowy. Na Mokotowie, będącym zagłębiem akademickim i biurowym, właściciele starszych lokali z wielkiej płyty masowo zamawiają audyty, by uchronić się przed 5-tysięcznymi mandatami w obliczu kontroli nadzoru budowlanego. W realiach Śródmieścia, Woli i Mokotowa brak energetycznej metryki może dziś całkowicie zamrozić transakcję.
Najważniejsze fakty o świadectwach energetycznych w pigułce
Zobacz zestawienie kluczowych zasad i sankcji związanych ze świadectwem energetycznym:
- Kary do 5 000 zł – grzywna grozi za brak dokumentu przy umowie sprzedaży oraz każdej umowie najmu.
- Dotyczy starych i nowych lokali – wiek budynku nie ma znaczenia, liczy się fakt wprowadzenia go do obrotu rynkowego.
- Wyłączenie dla własnych potrzeb – mieszkając we własnym domu bez zamiaru sprzedaży czy wynajmu, nie musisz wyrabiać dokumentu.
- Koszt od 500 do ponad 1000 zł – cena zależy od metrażu, kubatury i lokalizacji nieruchomości.
- Utrata ważności po remoncie – ocieplenie ścian, wymiana okien czy montaż pompy ciepła wymagają nowego świadectwa.
- Rygor w Warszawie – w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie najemcy i notariusze skrupulatnie egzekwują obecność certyfikatu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.