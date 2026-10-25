Lidl szykuje wielkie przeceny od 26 października. Ceny spadają nawet o 50 procent
Lidl przygotował nowe promocje, które rozpoczną się w poniedziałek 26 października. Wśród przecenionych produktów znalazły się świeże maliny, borówki amerykańskie, masło oraz mięso. Niektóre ceny mogą przyciągnąć do sklepów wielu klientów. Masło można będzie kupić za 2,49 zł, a opakowanie malin za 4,99 zł. Jest jednak ważny szczegół: część rabatów wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a obowiązują też limity zakupowe.
Lidl rozpoczyna tydzień mocnymi promocjami. Start w poniedziałek
Od 26 października klienci Lidla będą mogli skorzystać z nowych ofert na produkty spożywcze.
Sieć postawiła między innymi na owoce, masło i mięso, czyli artykuły regularnie pojawiające się na listach zakupowych polskich rodzin.
Z przedstawionej gazetki wynika, że wybrane promocje obowiązują wyłącznie w poniedziałek, 26 października.
To oznacza, że osoby zainteresowane najniższymi cenami powinny zwrócić uwagę nie tylko na wysokość rabatu, ale również na termin jego obowiązywania.
Maliny za 4,99 zł. Cena niższa o 44 procent
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert są świeże maliny w opakowaniu 125 g.
Cena promocyjna wyniesie 4,99 zł, podczas gdy cena przed obniżką to 8,99 zł.
Oznacza to rabat w wysokości około 44 procent.
Aby skorzystać z tej ceny, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 26 października do środy 28 października.
Wprowadzono również limit: maksymalnie sześć opakowań na kupon.
Maliny mogą być dodatkiem do śniadań, deserów, owsianki czy domowych wypieków.
Borówki amerykańskie za 15,99 zł. Oferta tylko przez jeden dzień
Kolejna promocja dotyczy borówek amerykańskich w opakowaniu 400 g.
W poniedziałek 26 października ich cena zostanie obniżona do 15,99 zł.
Cena przed promocją wynosi 23,99 zł, co oznacza obniżkę o około 33 procent.
Także w tym przypadku wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Limit wynosi dziesięć opakowań na kupon.
Warto zwrócić uwagę na termin: oferta obowiązuje wyłącznie w poniedziałek.
Masło za 2,49 zł. Jedna z najmocniejszych promocji
Duże zainteresowanie może wzbudzić promocja na masło Mleczna Krowa marki Pilos.
Chodzi o kostkę masła o zawartości 82 procent tłuszczu, ważącą 200 g.
Cena promocyjna wynosi zaledwie 2,49 zł za sztukę.
Standardowa cena wskazana w gazetce to 4,99 zł, dlatego obniżka wynosi 50 procent.
Jednak nie każdy klient automatycznie zapłaci taką kwotę.
Oferta obowiązuje wyłącznie w poniedziałek 26 października, a do uzyskania rabatu konieczne jest aktywowanie kuponu w Lidl Plus.
Co więcej, cena 2,49 zł dotyczy zakupu trzech opakowań masła.
Limit wynosi sześć opakowań na kupon.
Oznacza to, że za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Rzeźnik – łopatka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram
Wśród poniedziałkowych ofert znalazła się również łopatka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik.
Cena promocyjna wyniesie 9,99 zł za kilogram.
W gazetce wskazano wcześniejszą cenę 13,49 zł, co oznacza obniżkę o około 25 procent.
Oferta obowiązuje od poniedziałku 26 października do środy 28 października.
Również w tym przypadku należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Limit zakupowy wynosi 6 kg na kupon.
Łopatka wieprzowa może być wykorzystana między innymi do przygotowania gulaszu, pieczeni lub dań jednogarnkowych.
Lidl Plus. Bez aplikacji część rabatów nie zostanie naliczona
Wszystkie cztery opisane oferty mają istotny wspólny warunek.
Aby skorzystać z cen promocyjnych, należy posiadać aplikację Lidl Plus i aktywować odpowiednie kupony przed zakupami.
Samo okazanie aplikacji przy kasie może nie wystarczyć, jeśli kupon nie został wcześniej aktywowany.
Warto więc przed wyjściem do sklepu sprawdzić dostępne oferty i zaznaczyć interesujące promocje.
Należy także pamiętać o limitach zakupowych, ponieważ po ich przekroczeniu kolejne produkty mogą zostać naliczone według innej ceny.
Najważniejsze promocje Lidla od 26 października
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunki
|Maliny 125 g
|4,99 zł
|Lidl Plus, do 6 opakowań, 26–28.10
|Borówki 400 g
|15,99 zł
|Lidl Plus, do 10 opakowań, tylko 26.10
|Masło Pilos 82%, 200 g
|2,49 zł/szt.
|Przy zakupie 3 sztuk, Lidl Plus, limit 6, tylko 26.10
|Łopatka wieprzowa bez kości
|9,99 zł/kg
|Lidl Plus, do 6 kg, 26–28.10
Promocje tylko przez kilka dni. Warto sprawdzić terminy
Nowe oferty Lidla rozpoczną się w poniedziałek 26 października.
Część promocji potrwa do środy 28 października, jednak największe rabaty na masło i borówki przewidziano wyłącznie na poniedziałek.
Przed zakupami warto sprawdzić dostępność produktów oraz szczegółowe warunki kuponów.
Największą uwagę może przyciągnąć masło za 2,49 zł, ale ta cena wymaga zakupu trzech kostek i aktywowania kuponu Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.