Koniec betonowej pustyni w sercu stolicy. Ruszyła warta miliony przebudowa przy Dworcu Centralnym, powstanie spektakularna Aleja
Szary, popękany beton i prowizorka w najbardziej ruchliwym punkcie stolicy definitywnie odchodzą do lamusa. Ciężki sprzęt wjechał właśnie na kluczowy trakt pieszy, przez który codziennie przewijają się dziesiątki tysięcy podróżnych. Za ponad 10 milionów złotych powstanie reprezentacyjny bulwar ze szlachetnym kamieniem, bujną zielenią i zapomnianym historycznym symbolem. Sprawdź, jak zmieni się przejście między dworcami i na jakie udogodnienia mogą liczyć piesi oraz rowerzyści!
10,6 miliona złotych na metamorfozę. Powstanie nowa Aleja Centralna
Rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa jednego z najbardziej obleganych i strategicznych traktów pieszych w Warszawie. Chodzi o przestrzeń rozciągającą się między Dworcem Centralnym, stacją Warszawa Śródmieście a wejściem do stacji metra Centrum. Do tej pory piesi musieli pokonywać ten dystans po wysłużonych, nierównych płytach betonowych, które od lat psuły wizerunek stołecznego centrum. Teraz Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) przystąpił do gruntownej transformacji tego obszaru.
Jak przekazał rzecznik ZDM Jakub Dybalski, całkowity koszt realizowanej inwestycji wynosi 10,6 miliona złotych. W ramach prac dotychczasowe trzy odrębne pasaże – noszące imiona wybitnych polskich poetek: Wisławy Szymborskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Zuzanny Ginczanki – zostaną funkcjonalnie i architektonicznie scalone w jeden reprezentacyjny, spójny ciąg pieszy, który zyska miano Alei Centralnej. Szary beton ustąpi miejsca eleganckiej nawierzchni z płyt kamiennych, które kolorystyką i fakturą nawiążą do historycznych założeń placu wokół Pałacu Kultury i Nauki.
Trasa rowerowa, pergole i powrót kultowego zegara słonecznego
Zmiany odczują nie tylko piesi, ale również miłośnicy dwóch kółek. Na równoległym ciągu zlokalizowanym bliżej PKiN – Pasażu Kazimiery Iłłakowiczówny – drogowcy wyznaczą wydzieloną trasę o długości około 300 metrów z dopuszczonym ruchem rowerowym. Pozwoli to na bezpieczny i płynny przejazd jednośladem pomiędzy węzłem przy rondzie Dmowskiego a Dworcem Centralnym bez konieczności kluczenia między tłumem przechodniów.
Projekt przewiduje także gruntowną rewitalizację małej architektury. Wzdłuż alei staną nowoczesne ławki, eleganckie pergole dające cień w upalne dni oraz nowe kosze na odpady i energooszczędne oświetlenie. Prawdziwą gratką dla miłośników warszawskich detali będzie jednak odtworzenie historycznego zegara słonecznego na placu w osi głównego wejścia do Kinoteki, który po latach zapomnienia odzyska dawny blask i funkcję lokalnego punktu spotkań.
Zielona rewolucja nad tunelem średnicowym: 40 drzew i morze bylin
Kluczowym elementem nowej Alei Centralnej będzie zieleń, która zastąpi dotychczasowe połacie betonu. Ze względu na przebiegający płytko pod ziemią strop kolejowej linii średnicowej, sadzenie drzew wymagało precyzyjnych uzgodnień inżynieryjnych:
- Duże drzewa poza obrysem stropu – tam, gdzie pozwala na to nośność gruntu, posadzone zostaną okazałe klony Freemana oraz lipy holenderskie.
- Wielopienne drzewokrzewy nad tunelem – w strefach z płytką płytą stropową pojawi się około 40 mniejszych, wyselekcjonowanych okazów o kontrolowanym systemie korzeniowym, m.in. zjawiskowo kwitnące wiśnie ozdobne odmiany „The Bride” oraz odporne na miejski klimat parocje perskie.
- Bogate kompozycje bylin i krzewów – wzdłuż całej alei powstaną wielopoziomowe rabaty z krzewami (hortensje bukietowe, róże okrywowe, derenie, tamaryszki, śnieguliczki, irgi błyszczące) oraz trawami ozdobnymi i bylinami (miskanty, ostnice, rozplenice, szałwie, kocimiętki, kosaćce, parzydła i rdest himalajski).
Węzeł przesiadkowy dla całej stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów zyskają wygodne połączenie
Przebudowa pasażu przy Dworcu Centralnym ma kolosalne znaczenie dla codziennego funkcjonowania układu komunikacyjnego Warszawy.
Dla stołecznego Śródmieścia nowa Aleja Centralna to kolejny krok w procesie zszywania tkanki miejskiej i przekształcania okolic PKiN w przyjazną przestrzeń publiczną. Z nowego ciągu każdego dnia korzystać będą setki tysięcy mieszkańców dojeżdżających do pracy i na uczelnie z innych dzielnic. Pasażerowie z Mokotowa, wysiadający z tramwajów na Marszałkowskiej czy I linii metra przy stacji Centrum, zyskają wreszcie prostą, zieloną i reprezentacyjną drogę na perony Dworca Centralnego i Warszawy Śródmieście. Z kolei dla tysięcy pracowników biurowych z Woli, poruszających się między wieżowcami przy Rondzie Daszyńskiego a węzłem kolejowym, nowa aleja z wydzielonym pasem dla rowerów stanie się znacznie szybszym i bezpieczniejszym korytarzem transportowym. W realiach Śródmieścia, Woli i Mokotowa inwestycja ta zlikwiduje jedną z ostatnich barier pieszych w centrum stolicy.
Najważniejsze informacje o budowie nowej Alei Centralnej
Zobacz podsumowanie kluczowych faktów dotyczących modernizacji pasażu przy Dworcu Centralnym:
- Inwestycja za 10,6 mln zł – Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął kompleksową przebudowę traktu pieszego.
- Jedna spójna Aleja Centralna – połączenie trzech pasażów (Szymborskiej, Iłłakowiczówny, Ginczanki) w elegancki bulwar.
- Kamień zamiast betonu – historyczne płyty kamienne zastąpią wysłużone, popękane chodniki.
- Ułatwienia dla rowerzystów – wyznaczenie 300-metrowego odcinka dla jednośladów wzdłuż Pasażu Iłłakowiczówny.
- Powrót zegara słonecznego – odtworzenie kultowego obiektu przed wejściem do Kinoteki.
- 40 nowych drzew i bujne rabaty – klony, lipy, wiśnie ozdobne oraz dziesiątki gatunków krzewów i traw.
- Lepsza komunikacja dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa – wygodne i estetyczne połączenie metra Centrum z dworcami kolejowymi.
Źródło: portalsamorzadowy
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.