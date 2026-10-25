Telefon, karta i pełne konto. Mimo to możesz odejść od kasy bez zakupów
Wyobraź sobie, że stoisz przy kasie z koszykiem pełnym zakupów. Na koncie masz pieniądze, ale terminal odrzuca płatność. Próbujesz zapłacić telefonem, później BLIK-iem. Bez skutku. Taki scenariusz może wystąpić podczas poważnej awarii systemów płatniczych, internetu lub zasilania. Właśnie dlatego eksperci od bezpieczeństwa finansowego i instytucje publiczne przypominają o konieczności posiadania alternatywnego sposobu płacenia. W polskim „Poradniku bezpieczeństwa” znalazło się zalecenie przygotowania gotówki w różnych nominałach.
Pieniądze są na koncie, ale nie możesz za nie zapłacić
Polacy coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych. Kartą płacimy w supermarketach, aptekach i na stacjach paliw. Telefonem regulujemy rachunki w restauracjach, a BLIK pozwala szybko przesyłać pieniądze i opłacać zakupy.
To wygodne rozwiązania, ale ich działanie zależy od infrastruktury technicznej.
Wystarczy awaria jednego z kluczowych elementów systemu, aby pojawiły się problemy z realizacją transakcji.
Może to być przerwa w dostawie energii elektrycznej, uszkodzenie sieci telekomunikacyjnej, niedostępność usług banku lub awaria operatora obsługującego płatności.
W takich okolicznościach klient może posiadać wystarczające środki na rachunku, a mimo to nie być w stanie zapłacić za zakupy.
Brak możliwości dokonania transakcji nie oznacza utraty pieniędzy. Oznacza czasowy problem z dostępem do określonego sposobu płatności.
Terminal nie działa. Czy karta nadal będzie przydatna?
Terminal płatniczy jest urządzeniem, które komunikuje się z systemami obsługującymi transakcje.
Jeżeli utraci łączność lub zasilanie, realizacja płatności może zostać utrudniona albo całkowicie wstrzymana.
Niektóre rozwiązania techniczne pozwalają na obsługę określonych transakcji w trybie offline, jednak nie dotyczy to wszystkich terminali, kart ani rodzajów płatności.
Nie można więc zakładać, że sklep przyjmie kartę pomimo braku internetu.
Znaczenie ma również rodzaj awarii.
Jeżeli problem dotyczy tylko jednego terminala, inny punkt sprzedaży może działać prawidłowo.
Jeśli jednak zakłócenia obejmują większy obszar lub system operatora płatności, trudności mogą wystąpić w wielu sklepach jednocześnie.
Płatność telefonem też może się nie udać
Wiele osób traktuje smartfon jako pełnoprawny zamiennik portfela.
Telefon pozwala korzystać z kart dodanych do cyfrowego portfela, płatności zbliżeniowych oraz aplikacji bankowych.
Warto jednak wiedzieć, że te rozwiązania mają różne wymagania techniczne.
Przykładowo niektóre płatności zbliżeniowe telefonem mogą działać bez aktywnego połączenia internetowego w samym smartfonie.
Nie oznacza to jednak, że będą możliwe podczas każdej awarii.
Jeżeli terminal w sklepie nie działa, nie ma zasilania lub nie może prawidłowo obsłużyć transakcji, sam sprawny telefon nie rozwiąże problemu.
Dodatkowym ograniczeniem może być rozładowana bateria urządzenia.
Właśnie dlatego posiadanie wyłącznie cyfrowego portfela nie zapewnia pełnej niezależności od infrastruktury.
A co z BLIK-iem? Tutaj problem może pojawić się jeszcze wcześniej
BLIK jest jednym z najpopularniejszych sposobów płacenia w Polsce.
Korzystanie z niego w typowym scenariuszu wymaga jednak dostępu do odpowiednich usług bankowych i infrastruktury teleinformatycznej.
Jeżeli aplikacja bankowa nie działa, telefon nie ma połączenia z siecią lub występuje awaria systemu płatniczego, wygenerowanie kodu i zatwierdzenie transakcji może być niemożliwe.
Podobne ograniczenia mogą dotyczyć przelewów na telefon.
Nie oznacza to, że każda awaria internetu automatycznie wyłącza cały BLIK w Polsce.
Wiele zależy od tego, które elementy infrastruktury zostały objęte zakłóceniami.
Jednak w sytuacji poważniejszej awarii nie należy traktować BLIK-a jako gwarantowanej alternatywy dla karty.
Bankomat też może odmówić wypłaty
Naturalną reakcją na problemy z płatnościami elektronicznymi może być próba wypłacenia pieniędzy.
Jednak bankomaty również korzystają z energii elektrycznej, łączności oraz systemów autoryzacji transakcji.
Podczas rozległej awarii część urządzeń może być niedostępna.
Problemy mogą wystąpić również wtedy, gdy bankomat działa, ale nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi z systemu odpowiedzialnego za obsługę wypłaty.
Dlatego odkładanie przygotowania gotówki do momentu wystąpienia awarii może okazać się nieskuteczne.
Rząd zaleca gotówkę w różnych nominałach
W oficjalnym polskim „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez instytucje państwowe znalazło się zalecenie uwzględnienia gotówki w domowych przygotowaniach na sytuacje kryzysowe.
Autorzy dokumentu zwracają uwagę na pieniądze w różnych nominałach.
Dlaczego to ważne?
Podczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemów płatniczych niektóre sklepy mogą przyjmować wyłącznie gotówkę.
Jednak nawet wtedy pojawia się kolejny problem: możliwość wydawania reszty.
Jeśli zakupy kosztują 24 zł, a klient ma wyłącznie banknot 200-złotowy, sprzedawca może nie dysponować odpowiednią ilością drobnych pieniędzy.
Z tego powodu praktyczne może być przygotowanie części rezerwy w banknotach 10-, 20- i 50-złotowych oraz monetach.
Nie ma natomiast oficjalnego polskiego wymogu przechowywania w domu jednej konkretnej kwoty gotówki.
Ile pieniędzy warto mieć na awaryjne zakupy?
Wysokość rezerwy powinna zależeć od potrzeb gospodarstwa domowego.
Warto zastanowić się, ile kosztują podstawowe zakupy spożywcze, niezbędne leki i ewentualny transport.
Przykładowo rodzina, która na najważniejsze wydatki przeznacza około 100 zł dziennie, może rozważyć rezerwę odpowiadającą kilku dniom takich zakupów.
Nie jest to jednak oficjalna rekomendacja kwotowa polskiego rządu.
Warto pamiętać, że przechowywanie dużych sum w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, pożaru lub przypadkowej utraty pieniędzy.
Przygotowanie gotówki awaryjnej nie oznacza konieczności wypłacania wszystkich oszczędności z banku.
W innych krajach pojawiają się konkretne kwoty
Zalecenia dotyczące awaryjnej gotówki nie są ograniczone do Polski.
Holenderski bank centralny De Nederlandsche Bank rekomenduje przygotowanie pieniędzy na podstawowe wydatki przez 72 godziny.
W jego wskazówkach pojawiają się kwoty 70 euro na osobę dorosłą oraz 30 euro na dziecko.
Z kolei szwedzki Riksbank wskazuje około 1000 koron szwedzkich na dorosłą osobę, najlepiej w różnych nominałach.
Zalecenia te wynikają z potrzeby zwiększania odporności gospodarstw domowych na zakłócenia płatności.
Nie należy jednak automatycznie przenosić tych kwot na polskie warunki, ponieważ koszty życia i lokalne systemy płatnicze są różne.
Czy podczas blackoutu gotówka rozwiąże wszystkie problemy?
Nie. To bardzo ważne zastrzeżenie.
W przypadku rozległej awarii prądu część sklepów może zostać zamknięta niezależnie od dostępnych sposobów płatności.
Kasy fiskalne, oświetlenie, urządzenia chłodnicze i systemy magazynowe często wymagają zasilania.
Niektóre placówki dysponują rozwiązaniami awaryjnymi, ale nie można zakładać, że każda będzie mogła kontynuować sprzedaż.
Gotówka zwiększa liczbę dostępnych możliwości płacenia, lecz nie gwarantuje dostępu do produktów podczas każdego rodzaju kryzysu.
Dlatego rządowe zalecenia obejmują również przygotowanie zapasów wody, żywności i podstawowych leków.
Jak przygotować się na problemy z płatnościami?
Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z kilku sposobów płacenia, zamiast polegania wyłącznie na jednym.
W codziennym życiu karta i telefon mogą pozostać podstawowymi narzędziami.
Warto jednak posiadać niewielką rezerwę gotówki, a w razie potrzeby również fizyczną kartę płatniczą.
Przydatne jest też sprawdzenie, czy telefon ma wystarczająco naładowaną baterię, oraz przygotowanie powerbanku.
W sytuacji awarii należy przede wszystkim sprawdzić oficjalne komunikaty banku lub operatora płatności.
Nie warto wykonywać wielokrotnie tej samej transakcji bez upewnienia się, czy wcześniejsza próba rzeczywiście została odrzucona. Może to prowadzić do nieporozumień dotyczących rozliczeń.
Pieniądze na koncie to jedno. Możliwość zapłacenia nimi to drugie
Płatności bezgotówkowe są wygodne i w normalnych warunkach działają sprawnie.
Jednak awarie techniczne mogą okresowo ograniczyć dostęp do określonych usług.
Jeżeli korzystasz wyłącznie z telefonu i karty, podczas poważniejszych zakłóceń możesz nie mieć możliwości zapłacenia nawet za podstawowe zakupy.
Dlatego niewielka ilość gotówki w różnych nominałach pozostaje praktycznym zabezpieczeniem na nieprzewidziane sytuacje.
Nie jest to powód do paniki ani sygnał, że zbliża się awaria systemu bankowego.
To element zwykłego przygotowania, podobnie jak posiadanie latarki, zapasu wody czy podstawowej apteczki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.