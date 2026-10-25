Biedronka szykuje wielką promocję od poniedziałku. Cztery produkty w cenie dwóch. Tylko przez dwa dni
Klienci Biedronki powinni przygotować się na kolejną dużą akcję promocyjną. Już w poniedziałek 26 października rusza oferta, dzięki której można otrzymać aż cztery produkty, płacąc tylko za dwa. Promocja obejmie artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Jest jednak kilka ważnych warunków. Żeby skorzystać z rabatu, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci, a liczba produktów objętych promocją jest ograniczona.
Biedronka uruchamia promocję 2+2 gratis. Start już w poniedziałek
W poniedziałek 26 października w sklepach Biedronka rozpocznie się akcja, która może zainteresować osoby planujące zakupy do domu, kompletujące jesienną garderobę lub szukające prezentów dla dzieci.
Sieć przygotowała promocję 2+2 gratis, obejmującą wybrane produkty z kilku kategorii.
Zasada jest prosta: klient wybiera cztery produkty promocyjne, a dwa z nich otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Co istotne, oferta pozwala na dowolne mieszanie produktów objętych akcją. Nie trzeba więc kupować czterech identycznych rzeczy.
Można połączyć artykuły z różnych kategorii, pod warunkiem że wszystkie uczestniczą w promocji.
Zabawki, książki i tekstylia. Co obejmuje promocja?
Z informacji zamieszczonych na materiałach promocyjnych wynika, że akcja dotyczy czterech grup produktów:
- artykułów przemysłowych;
- tekstyliów;
- zabawek;
- książek.
To szeroki zakres asortymentu, który może zainteresować szczególnie rodziców oraz osoby planujące większe zakupy przed sezonem świątecznym.
W promocji mogą znaleźć się produkty o różnych cenach, dlatego warto wcześniej sprawdzić oznaczenia na półkach.
Nie każdy artykuł z wymienionych kategorii musi być objęty ofertą. Promocja dotyczy produktów oznaczonych jako uczestniczące w akcji.
Jak działa 2+2 gratis? Ważna zasada naliczania rabatu
Promocja nie oznacza, że klient może wybrać dowolne dwa najdroższe produkty i otrzymać je bezpłatnie.
Zgodnie z warunkami akcji rabat naliczany jest na dwa najtańsze produkty z czterech kupowanych artykułów promocyjnych.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze produkty kosztujące:
- 60 zł,
- 50 zł,
- 30 zł,
- 20 zł,
łączna cena przed rabatem wyniesie 160 zł.
Po naliczeniu promocji dwa najtańsze artykuły, kosztujące 30 zł i 20 zł, zostaną objęte rabatem.
Ostatecznie klient zapłaci 110 zł zamiast 160 zł.
Oszczędność wyniesie w takim przypadku 50 zł.
Największą procentową korzyść można uzyskać, wybierając cztery produkty o podobnych cenach.
Jest limit zakupów. Nie można korzystać z promocji bez ograniczeń
Biedronka wprowadziła limit dzienny wynoszący 12 produktów promocyjnych.
Oznacza to możliwość skorzystania z promocji w ramach maksymalnie trzech zestawów po cztery artykuły.
W takim przypadku sześć najtańszych produktów spośród dwunastu objętych promocją może zostać uwzględnionych w rabacie, zgodnie z zasadami naliczania określonymi przez sieć.
Limit dotyczy karty Moja Biedronka lub aplikacji i obowiązuje w ramach warunków akcji.
Przed większymi zakupami warto zapoznać się z regulaminem, ponieważ sposób naliczania rabatu przy kilku zestawach ma znaczenie dla końcowej ceny.
Bez karty Moja Biedronka nie skorzystasz z oferty
Jednym z podstawowych warunków promocji jest użycie karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej sieci.
To oznacza, że samo włożenie czterech produktów do koszyka nie wystarczy.
Przy kasie należy zeskanować kartę lub odpowiedni kod z aplikacji, aby system mógł naliczyć rabat.
Osoby, które nie korzystają z programu lojalnościowego, powinny pamiętać o tym przed rozpoczęciem zakupów.
W przeciwnym razie mogą zapłacić standardową cenę za wszystkie wybrane artykuły.
Tylko dwa dni. Promocja kończy się we wtorek
Oferta obowiązuje od poniedziałku 26 października do wtorku 27 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z przygotowanej akcji.
Warto również pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może zależeć od konkretnego sklepu i stanu zapasów.
Najpopularniejsze zabawki, książki czy artykuły gospodarstwa domowego mogą wyprzedać się wcześniej.
Czy warto skorzystać z promocji?
Oferta 2+2 gratis może być szczególnie korzystna dla osób, które i tak planowały zakup kilku artykułów z wymienionych kategorii.
Najlepiej porównać ceny produktów i wybrać takie, których rzeczywiście potrzebujemy.
Warto też sprawdzić, czy zakup czterech rzeczy pozwoli uzyskać większą oszczędność niż skorzystanie z innych dostępnych ofert.
Promocja Biedronki rozpoczyna się 26 października i potrwa tylko do 27 października. Aby otrzymać dwa najtańsze produkty gratis przy zakupie czterech, trzeba spełnić warunki akcji, w tym skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.