To już dzisiejszej nocy. O godzinie 3:00 wydarzy się zmiana, która dotyczy wszystkich Polaków
W nocy z soboty 24 na niedzielę 25 października 2026 roku przestawiamy zegarki na czas zimowy. Dokładnie o godzinie 3:00 wskazówki cofniemy na 2:00. Dla większości Polaków oznacza to dodatkową godzinę snu, ale nie wszyscy na tej zmianie skorzystają. Osoby pracujące w nocy, podróżujący pociągami oraz pasażerowie nocnej komunikacji miejskiej muszą przygotować się na pewne komplikacje.
Dziś w nocy cofamy zegarki. Z godziny 3:00 zrobi się 2:00
To ostatni weekend października, a więc moment, w którym Polska przechodzi z czasu letniego na zimowy, nazywany również czasem standardowym.
Zmiana nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2026 roku.
O godzinie 3:00 czasu letniego ponownie będzie godzina 2:00, tym razem czasu środkowoeuropejskiego.
Oznacza to, że noc potrwa o godzinę dłużej.
Dla osób, które w niedzielę nie muszą wcześnie wstawać, to dobra wiadomość. Można spać o godzinę dłużej bez konieczności późniejszego rozpoczynania dnia.
Warto jednak pamiętać, że od niedzieli zmieni się również pora zachodu słońca wskazywana przez zegarki. Wieczorami będzie robiło się ciemno o godzinę wcześniej niż przed zmianą czasu.
Czy trzeba samodzielnie przestawiać telefon?
Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych samodzielnie dostosuje godzinę do obowiązującej strefy czasowej.
Dotyczy to przede wszystkim smartfonów, komputerów, smartwatchy oraz wielu urządzeń podłączonych do internetu.
Warunkiem jest prawidłowa konfiguracja automatycznej daty i godziny.
Ręcznej zmiany mogą wymagać natomiast tradycyjne zegary ścienne, budziki, zegarki analogowe, niektóre urządzenia AGD oraz starsze systemy elektroniczne.
W niedzielę rano warto sprawdzić, czy wszystkie zegary w domu wskazują tę samą godzinę.
Pracujesz tej nocy? Możesz spędzić w pracy godzinę więcej
Dla osób zatrudnionych na nocnej zmianie cofnięcie zegarków może oznaczać dodatkową godzinę wykonywania obowiązków.
Przykładowo pracownik, którego zmiana trwa od godziny 22:00 w sobotę do 6:00 w niedzielę, faktycznie spędzi w pracy dziewięć godzin, choć według wskazań zegara pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem zmiany upłynie osiem godzin.
Dodatkowy czas pracy musi zostać prawidłowo rozliczony.
Zgodnie z zasadami prawa pracy rzeczywisty czas wykonywania obowiązków ma znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia i ewentualnych dodatków. Sposób rozliczenia zależy m.in. od systemu czasu pracy, harmonogramu i obowiązujących norm.
Nie należy zatem zakładać, że dodatkowa godzina przepracowana podczas zmiany czasu jest nieodpłatna.
Pociągi i nocne autobusy. Pasażerowie powinni sprawdzić rozkłady
Zmiana czasu jest szczególnie istotna dla osób podróżujących w nocy.
W przypadku połączeń kolejowych przejazdy obejmujące moment cofnięcia zegarków mogą wymagać specjalnej organizacji, aby zachować zgodność z rozkładem jazdy.
Część pociągów może mieć zaplanowany postój związany ze zmianą czasu. Konkretne rozwiązania zależą jednak od przewoźnika i danego połączenia.
Podobnie wygląda sytuacja w komunikacji miejskiej.
W Warszawie pasażerowie nocnych autobusów powinni sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ godzina między 2:00 a 3:00 wystąpi tej nocy dwukrotnie.
Najbezpieczniej zweryfikować rozkład konkretnej linii przed wyjściem na przystanek.
Dlaczego nadal zmieniamy czas, skoro Unia Europejska chciała z tego zrezygnować?
Dyskusja o likwidacji sezonowych zmian czasu trwa od wielu lat.
Komisja Europejska zaproponowała zakończenie przestawiania zegarków, a Parlament Europejski poparł ten kierunek w 2019 roku.
Nie udało się jednak zakończyć całego procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej.
W rezultacie państwa członkowskie, w tym Polska, nadal stosują sezonowe zmiany czasu.
Obowiązujące zasady przewidują przejście na czas zimowy w ostatnią niedzielę października oraz powrót do czasu letniego w ostatnią niedzielę marca.
Kiedy ponownie przestawimy zegarki?
Kolejna zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty 27 na niedzielę 28 marca 2027 roku.
Wtedy przejdziemy z czasu zimowego na letni.
Zegarki zostaną przesunięte w przeciwnym kierunku, czyli z godziny 2:00 na 3:00.
Oznacza to, że wiosną noc będzie o godzinę krótsza.
Na razie jednak przed Polakami jesienna zmiana czasu.
Już dzisiaj, w nocy z 24 na 25 października, o godzinie 3:00 cofamy zegarki na 2:00. Warto pamiętać o tej zmianie, szczególnie jeśli w niedzielę rano planujemy podróż, pracę lub ważne spotkanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.