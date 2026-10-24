Od soboty nowe ceny na stacjach paliw. Minister ogłosił decyzję. Kierowcy zapłacą mniej za benzynę
Ważna wiadomość dla kierowców planujących tankowanie w weekend. Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od soboty 24 października aż do poniedziałku 26 października 2026 roku włącznie. Dwa rodzaje benzyny zostały objęte niższymi limitami cenowymi. Inaczej wygląda sytuacja właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Wiadomo już dokładnie, ile maksymalnie można zapłacić za litr paliwa.
Minister zdecydował. Od soboty obowiązują nowe ceny paliw
Kierowcy, którzy odkładali tankowanie na weekend, mogą skorzystać z niższych maksymalnych cen benzyny. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki w ramach obowiązującego mechanizmu regulowania cen detalicznych paliw.
Zmiany weszły w życie w sobotę 24 października i będą obowiązywać również w niedzielę oraz poniedziałek.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem maksymalne ceny wynoszą:
- Benzyna Pb95 – 6,51 zł za litr.
- Benzyna Pb98 – 7,21 zł za litr.
- Olej napędowy – 7,99 zł za litr.
Oznacza to, że właściciele samochodów benzynowych mogą zapłacić mniej niż w piątek. W przypadku oleju napędowego maksymalna stawka nie uległa zmianie.
Benzyna potaniała. Oto dokładne różnice
Jeszcze w piątek 23 października maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,56 zł za litr. Od soboty jest to 6,51 zł, czyli o 5 groszy mniej.
Większa obniżka dotyczy benzyny 98. W piątek kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,28 zł za litr, natomiast od soboty limit wynosi 7,21 zł.
To spadek o 7 groszy na litrze.
W przypadku oleju napędowego maksymalna cena pozostała na poziomie 7,99 zł za litr.
Choć różnice mogą wydawać się niewielkie, przy regularnym tankowaniu i większym zużyciu paliwa mają znaczenie dla domowego budżetu.
Ile kosztuje zatankowanie pełnego baku?
Przy nowych maksymalnych cenach można obliczyć, ile zapłaci kierowca tankujący 50 litrów paliwa.
Za 50 litrów benzyny Pb95 zapłaci maksymalnie 325,50 zł. To o 2,50 zł mniej niż przy piątkowym limicie.
W przypadku benzyny Pb98 zatankowanie 50 litrów kosztuje maksymalnie 360,50 zł. Oszczędność w porównaniu z piątkiem wynosi 3,50 zł.
Za 50 litrów oleju napędowego kierowca zapłaci maksymalnie 399,50 zł.
Są to wyliczenia według cen maksymalnych. Na stacjach oferujących paliwo taniej rzeczywisty koszt tankowania może być niższy.
Dlaczego ceny zmieniają się właśnie teraz?
Nowe limity są elementem rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, określanego skrótem CPN.
Mechanizm zakłada ustalanie maksymalnych detalicznych cen wybranych paliw. Minister Energii publikuje odpowiednie obwieszczenia, które określają poziom stawek obowiązujących na stacjach.
W praktyce oznacza to, że kierowcy mogą obserwować zmiany maksymalnych cen z dnia na dzień.
Nie każda aktualizacja musi jednak oznaczać obniżkę. Limity mogą również wzrosnąć albo pozostać bez zmian.
W najnowszym obwieszczeniu obniżono maksymalne ceny obu rodzajów benzyny, natomiast stawka dotycząca oleju napędowego została utrzymana.
Czy każda stacja musi sprzedawać paliwo po 6,51 zł?
Nie. To ważna informacja dla kierowców.
Ogłoszone kwoty są cenami maksymalnymi, a nie jednakowymi cenami obowiązującymi na wszystkich stacjach.
Oznacza to, że stacja może oferować benzynę Pb95 taniej niż 6,51 zł za litr. Nie powinna natomiast przekraczać obowiązującego limitu w sprzedaży objętej regulacją.
Podobnie wygląda sytuacja z benzyną Pb98 i olejem napędowym.
Dlatego nawet przy administracyjnie ustalonych maksymalnych stawkach nadal warto porównywać ceny na różnych stacjach.
A co z LPG?
Podane w obwieszczeniu limity dotyczą benzyny 95, benzyny 98 oraz oleju napędowego.
Nie obejmują autogazu LPG.
Kierowcy samochodów z instalacją gazową powinni więc sprawdzać aktualne ceny bezpośrednio na stacjach. Nie można automatycznie zakładać, że obniżka limitu dla benzyny oznacza również spadek ceny LPG.
W poniedziałek kolejna decyzja. Nowe ceny poznamy na wtorek
Obecne stawki obowiązują od soboty 24 października do poniedziałku 26 października włącznie.
Ministerstwo Energii zapowiedziało publikację kolejnego obwieszczenia w poniedziałek 26 października.
Dokument określi maksymalne ceny paliw na wtorek 27 października.
Na razie nie wiadomo, czy kolejna aktualizacja przyniesie dalsze obniżki, czy zmianę w przeciwnym kierunku.
Kierowcy mogą być jednak pewni jednego: przez obecny weekend i poniedziałek maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi 6,51 zł, benzyny Pb98 – 7,21 zł, a oleju napędowego – 7,99 zł za litr.
Źródła: Ministerstwo Energii, komunikat z 23 października 2026 r.; Polska Agencja Prasowa; TVP Info, 24 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.